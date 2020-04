Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

En période confinement, de nombreux assurés assurance auto.



Ne serait-ce que pour équilibrer leurs budgets dans un environnement économique à l'arrêt avec des salaires, au mieux, amputés par le chômage partiel, voire en fortes diminutions pour les plus précaires: chômeurs de longue durée sans droit, indépendants, intermittents, saisonniers, commerçants, artisans,



Le chômage partiel, mis en place par le gouvernement jusqu'à 4,5 fois le SMIC, est le plus généreux d'Europe, mais il ne touche que les salariés.



Les indépendants non-salariés, dont l'activité économique s'est effondrée suite au confinement où aux fermetures administratives, ne peuvent pas compter sur grand chose pour sortir un salaire de leurs structures souvent unipersonnelles sans salariés.



La prime de solidarité de 1 500 euros, sous réserve d'une fermeture administrative ou d'une baisse d'activité supérieure à 50%, a le mérite d'exister et d'éviter des faillites immédiates, mais de toute évidence, elle n'évitera pas des centaines de milliers de non-salariés (indépendants, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, agriculteurs,....) de ne pas être en mesure de se verser un salaire durant toute la durée du confinement et dans les mois de crise économique qui vont suivre le déconfinement progressif de 66 millions de Français.



La situation est identique pour le prêt garanti par l'Etat jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. Il va permettre d'éviter des faillites immédiates et d'en retarder certaines. En aucun cas de se verser une rémunération vu l'effondrement durable de l'activité économique. Pour cela, il faudrait que les recettes soient plus importantes sur les charges fixes, ce qui en période d'arrêt de l'activité économique n'est pas possible.



Dans ce contexte économique particulièrement difficile, certains pourraient être tentés de stopper le paiement de l'assurance auto.



Attention. C'est sans aucun doute la plus grande des erreurs à faire.



L'assurance auto est obligatoire; confinement ou pas.



Même si le véhicule passe 4, 6, 8 semaines ou plus sans parcourir le moindre mètre, il doit être assuré. C'est comme ça. C'est la loi.



Le véhicule doit à minima être assuré « au tiers ». L'assurance de base au titre de la responsabilité civile est la formule d'assurance auto de base la moins chère.



Sa couverture se limite à l'indemnisation des préjudices matériels et physiques causés à un tiers en cas d'accident de la route responsable.



L'assurance au titre de la responsabilité civile n'indemnise pas le conducteur responsable d'un accident pour les dommages matériels et physiques subis.



En optant pour une formule de base « au tiers » pendant le temps du confinement lié au Covid-19, l'automobiliste prend le risque de ne pas être indemnisé en cas de vol, d'incendie ou de vandalisme de son véhicule sur la voie publique.



Pour les automobilistes qui roulent peu dans l'année, la période du confinement qui s'étend sur plusieurs semaines est propice à la souscription d'une formule d'assurance automobile au kilomètre.

