Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Depuis la mise en place du confinement annoncée le 16 mars pour lutter contre la propagation du Covid-19, la grande majorité des déplacements sont interdits sur le territoire français.



Dans ce contexte de crise sanitaire et dans un souci d'économie, certains automobilistes peuvent se demander si les restrictions de déplacements constituent un motif suffisant pour demander le remboursement de leur prime d'assurance auto durant la période de confinement, voire de suspendre temporairement l'assurance auto souscrite.



Confinement où pas, l'assurance auto d'un véhicule apte à rouler est obligatoire.



Un véhicule roulant doit être assuré même s'il ne roule pas.



L'assurance auto couvre la voiture lorsqu'elle roule et à l'arrêt.



Un véhicule stationné peut provoquer ou subir des dommages (vol, vandalisme, incendie,...).



Une voiture stationnée contient des éléments inflammables. Elle peut occasionner un incendie ou une explosion.



Elle peut aussi provoquer un accident si elle garée en pente et que ses freins lâchent.



La période de confinement est également propice aux vols de



Mais l'assurance auto obligatoire se limite à la responsabilité civile. Cette « assurance au tiers » est la formule d'assurance auto la plus basique et la moins chère.



En cas d'accident, l'assurance au tiers indemnise les préjudices matériels et physiques causés à un tiers. L'assurance en responsabilité civile n'indemnise pas le conducteur responsable d'un accident de ses propres dommages. Mais en situation de confinement, si vous ne circulez pas en voiture, le risque d'être responsable d'un accident est nul où infime.



Faire le choix d'une couverture basique et moins coûteuse limitée à la responsabilité civile, avec quelques garanties complémentaires, en période de confinement permet de réaliser des économies.



La couverture contre le vol, l'incendie et le bris de glaces constituent des garanties complémentaires à ne pas négliger. On parle dans ce cas de "couverture intermédiaire".



La formule dite "dommages collision" est plus complète. La garantie "tierce collision" couvre son souscripteur lors d'un accident avec son véhicule qu'il soit ou non responsable de l'accident, ce qui en période de confinement n'est guère nécessaire.



La formule dite "dommage tous accidents" est la plus complète. Dans cette formule "tous risques", l'assureur prend en charge tous les dommages corporels et matériels, ce qui en période de confinement n'est guère nécessaire.



Plus la couverture est importante, plus la prime d'assurance auto est élevée.



