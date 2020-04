Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Depuis la mise en place du confinement le 17 mars pour lutter contre la propagation du Covid-19, la grande majorité des déplacements sont interdits sur le territoire français.



Dans ce contexte de crise sanitaire et dans un souci d'économie, certains automobilistes peuvent se demander si les restrictions de déplacements constituent un motif suffisant pour demander le remboursement de leur prime d'



Confinement où pas, l'assurance auto d'un véhicule apte à rouler est obligatoire.



Julien Fillaud, Directeur Général du comparateur d'assurances HyperAssur : « Je recommande à tous les automobilistes souhaitant modifier leur situation d'en informer leur assureur. Si en raison du confinement, votre voiture doit être immobilisée, certains assureurs pourront accepter de revoir leurs tarifs. Un remboursement total de la prime d'assurance auto sur toute la durée de cette période exceptionnelle n'est en revanche pas envisageable, car cela n'est pas prévu dans les contrats. »



A ce stade du confinement et de la crise sanitaire, les assureurs qui acceptent de rétrocéder à leurs assurés une partie de la prime d'assurance auto durant la période de confinement sont extrêmement rares.



La MAIF a décidé de reverser le montant des économies réalisées avec la diminution des accidents durant le confinement.



Le contexte de confinement contre le COVID-19 est propice à une révision du tarif pratiqué, à une révision de la couverture auto souscrite et à une mise en concurrence de son assureur



Si vous trouvez que votre assurance auto vous coûte trop chère et que votre assureur auto refuse toute révision du tarif, faites jouer la concurrence.



Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2015 "Hamon" (décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014), les contraintes administratives liées à la résiliation d'un contrat d'assurance auto se sont assouplies.



Le contrat d'assurance peut être résilié à tout moment, par l'assuré, après une année de couverture (article L113-15-2 du code des Assurances).



L'assuré est ainsi en situation plus favorable pour renégocier le



Dans le même temps, les formalités administratives se sont allégées. Un courriel ou un courrier postal simple suffit à signifier à son ancien assureur de la résiliation du contrat d'assurance auto. L'assuré n'a qu'à signer son nouveau contrat d'assurance auto avec son nouvel assureur. Les démarches administratives liées à la résiliation sont effectuées par le nouvel assureur retenu pour un démarrage effectif sous un mois. L'ancien assureur est tenu de rembourser sous un mois le trop-perçu de cotisations d'assurance auto.



En mettant votre assureur auto en concurrence, vous réduirez très certainement le montant de votre assurance automobile.



Entre les différents assureurs différences de tarification sont très significatives.



Les compagnies d'assurance révisent en permanence leurs tarifs pour répondre à des objectifs sur certaines zones géographiques, sur certaines catégories de risques ou sur certains profils de



Pour être sûr de conserver cet avantage tarifaire les années suivantes, il est nécessaire de comparer régulièrement son contrat d'assurance auto avec d'autres assureurs plutôt que de renouveler systématiquement son contrat.



En quelques minutes derrière un écran, vous pouvez obtenir de plusieurs assureurs des propositions d'assurance personnalisées et adaptées à votre situation.



Les comparateurs d'assurance auto sur la toile donnent en quelques minutes des devis d'assurance auto. Les comparateurs limitent les intermédiaires et permettent à l'assuré de bénéficier des tarifs d'assurance auto compétitifs du moment.



En renégociant avec votre assureur automobile actuel ou en changeant d'assureur auto, vous allez probablement réaliser des économies sur votre



D'autres solutions existent pour réduire le montant de son assurance auto. Vous pourrez réduire le montant de votre prime d'assurance auto en adaptant votre couverture, votre niveau de garanties (accident responsable ou non, tiers identifié ou non, vandalisme, catastrophes naturelles, vol, incendie, bris de glace, etc), votre franchise ou les caractéristiques de votre contrat (conducteurs déclarés, usages, etc.).



Pour les petits rouleurs et pour le second véhicule de la famille, la réduction de la prime d'assurance auto peut aussi passer par une assurance calculée sur la base du kilométrage annuel parcouru.



