Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Depuis le 17 mars, le confinement suite aux restrictions Covid-19 a considérablement restreint les déplacements des véhicules.



Dans toutes les villes de l'hexagone, pour la première fois depuis des décennies, les routes sont sans circulation.



Les leurs temps de trajet n'ont jamais été aussi courts, en particulier aux heures de pointe.



Toutes les villes de France ont connu une forte réduction des volumes de trafic, certains de près de 85% (source: Traffic Index TomTom).



Les kilomètres parcourus ont baissé de 83 % depuis le 17 mars selon le GPS communautaire Waze.



Les données collectées par Yespark indiquent que les Français utilisent 3,3 fois moins leur véhicule, ce qui correspond à une baisse de trafic d'environ 70%.



La très forte diminution de la circulation diminution proportionnelle des accidents de la route et donc des dépenses des assureurs automobiles.



Depuis le début du confinement, les accidents corporels sur la route connaissent une chute de 91%.



La fréquence des accidents corporels devrait rester durablement en deçà de sa moyenne historique.



A partir de trois scénarios de reprise du trafic, l'UFC-Que Choisir estime à 2,2 milliards d'euros (de 1,4 à 2,3 milliards d'euros selon les scénarios) les économies des assureurs automobiles liées à la baisse des indemnisations suite au confinement!



A ce jour, aucune rétrocession de cette somme aux assurés par une baisse de des cotisations n'est imposée par les pouvoirs publics.



Il appartient donc à chaque assuré d'en faire expressément et fermement la demande à son assureur automobile et à changer d'assureur en cas de refus. De nombreux assureurs ont une offre de bienvenue de 2 mois d'



L'association UFC-Que Choisir met à disposition des assurés un courrier-type sur son site pour réclamer une diminution de leur cotisation.



Selon l'UFC-Que Choisir, les automobilistes s'acquittent de près de 500 euros par an et par véhicule au titre de leurs cotisations d'



Alors que les deux tiers des primes sont habituellement affectés (68 %) à l'indemnisation des sinistres, la chute du trafic automobile et des accidents profite à plein aux assureurs.



L'



Les automobilistes versent leurs cotisations en couverture d'un dommage incertain.



En contrepartie, les assureurs automobiles s'engagent à les indemniser et fixent leurs tarifs selon leur anticipation des sinistres.



Les restrictions de déplacement du confinement sans précédent rendent les tarifs 2020 des assurances automobiles obsolètes et notoirement surestimés.



Trois mutuelles ont consenti des gestes tarifaires envers tout ou partie de leurs clients (la Maif, la Matmut et la Macif).



Selon son scénario médian, qui prévoit un retour à la normale à horizon mi-juillet, l'association table sur une baisse des indemnisations de l'ordre de 1,8 milliard d'euros.



L'UFC-Que Choisir chiffre le montant à rétrocéder aux assurés à 50 euros par automobile et 29 euros par moto, ce correspond à une réduction de 2,2 milliards d'euros des cotisations. Ces dernières comprennent des taxes proportionnelles que les assureurs collectent pour l'État. Schématiquement : pour une prime HT de 100 euros, il y a en moyenne 24 euros de taxes proportionnelles, soit une prime TTC de 124 euros.



Cette démarche est pleinement légitime puisque la loi prévoit que les assurés peuvent obtenir une réduction du montant de leur prime en cas de diminution du risque au cours de leur contrat.



