Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Une étude réalisée par Direct assurance auto connectée sur la conduite : le taux d'accidentologie des assurés YouDrive est 20 % inférieur à celui des autres jeunes



Faire des économies et adopter une conduite responsable : c'est l'objectif de tout bon conducteur.



L'véritable « coach » de conduite : accélérations, freinages, virages et allure sont analysés.



Des conseils personnalisés sont délivrés à l'assuré sur ses axes d'amélioration, l'incitant au quotidien, à corriger ses erreurs et à progresser pour devenir un conducteur prudent, responsable et économe.



A la fin de chaque trajet, l'assuré se voit remettre un score de conduite.



L'assurance auto connectée YouDrive a été lancée afin d'inciter les jeunes conducteurs (automobilistes ayant moins de 7 ans de permis de conduire ou non assurés depuis 2 ans et plus) à être attentifs et à conduire prudemment.



Selon une étude du portefeuille clients YouDrive (avec le boitier DriveBox installé sur la période Mars à Décembre 2019), Direct Assurance constate qu'en moyenne, un assuré sur trois économise jusqu'à 200 € par an sur son assurance, ou encore que 92 % des clients ont réalisé des économies en 2019.



A la fin de chaque trajet, l'assuré se voit remettre un score de conduite qui lui permet d'obtenir chaque mois un remboursement sur sa cotisation d'assurance YouDrive.



« Chez Direct Assurance, nous sommes convaincus de la pertinence de l'assurance auto connectée qui répond parfaitement à des enjeux de sécurité routière (réduire les accidents), économiques (faire baisser les coûts d'assurance) et environnementaux (adopter une conduite vertueuse). En tant qu'assureur nous avons une responsabilité, celle d'accompagner les jeunes à devenir des conducteurs prudents et avertis.», explique Olivier Mariée.



Une étude réalisée par Direct Assurance met en lumière l'impact positif de l'sur la conduite : le taux d'accidentologie des assurés YouDrive est 20 % inférieur à celui des autres jeunes conducteurs (étude réalisée en comparant la sinistralité des clients YouDrive avec le boitier DriveBox installé sur leur véhicule au portefeuille Direct Assurance auto classique sur la base des mêmes profils de clients).Faire des économies et adopter une conduite responsable : c'est l'objectif de tout bon conducteur.L' assurance automobile connectée agit en: accélérations, freinages, virages et allure sont analysés.Dessont délivrés à l'assuré sur ses axes d'amélioration, l'incitant au quotidien, à corriger ses erreurs et à progresser pour devenir un conducteur prudent, responsable et économe.A la fin de chaque trajet, l'assuré se voit remettre un score de conduite.L'assurance auto connectée YouDrive a été lancée afin d'inciter les jeunes conducteurs (automobilistes ayant moins de 7 ans de permis de conduire ou non assurés depuis 2 ans et plus) à être attentifs et à conduire prudemment.Selon une étude du portefeuille clients YouDrive (avec le boitier DriveBox installé sur la période Mars à Décembre 2019), Direct Assurance constate qu'en moyenne, un assuré sur trois économise jusqu'à 200 € par an sur son assurance, ou encore que 92 % des clients ont réalisé des économies en 2019.A la fin de chaque trajet, l'assuré se voit remettre un score de conduite qui lui permet d'obtenir chaque mois un remboursement sur sa cotisation d'assurance YouDrive.explique Olivier Mariée.