Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L' garantie "Responsabilité Civile" présente un caractère obligatoire. Cette garantie correspond au minimum légal.



La garantie "Responsabilité Civile" protège les passagers du véhicule ainsi que les tiers lors d'un accident de la route.



L’assurance au tiers obligatoire ne couvre que les dommages corporels et matériels causés aux tiers.



Les dommages corporels subis par le conducteur lors d'un accident de la route ne sont couverts par la garantie "Responsabilité Civile" que si un tiers responsable a été désigné. En clair, que si le conducteur n'est pas le responsable de l'accident.



Pour être indemnisé en cas de sinistre responsable ou en l'absence de tiers responsable, le conducteur doit avoir souscrit une garantie "dommages corporels du conducteur". Cette assurance complémentaire couvre tous les frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation du conducteur en cas d'accident de la route.



Plus complète, la formule "dommages collision" ou "tierce collision" couvre l'assuré en cas d'accident, qu'il soit ou non responsable de l'accident, dès lors qu'un tiers est identifié.



Garantie facultative la plus complète, la formule "dommage tous accidents" ou "tous risques" prend en charge tous les dommages de l'assuré (corporels et matériels), même en l'absence de tiers identifié. Les dommages causés aux tiers et à l'assuré sont couverts quelque soit la responsabilité de l'assuré.



Les garanties facultatives "tierce collision" et "tous risques" incorporent une garantie des dommages matériels causés par une « catastrophe naturelle » (inondation, tempête,….), et ceux causés lors d'attentats ou « d'actes de sabotage » (incendie, explosion,….)



Des formules complémentaires contre l'incendie, le vol, le bris de glaces, les accessoires, etc. sont proposées, ainsi que des services comme l'assistance et le prêt d'un véhicule de remplacement.



Bien évidemment, plus la garantie facultative est complète, plus le tarif de l'assurance auto est élevé.



En passant d'une formule "tous risques" à une formule "au tiers", le montant de la prime d'assurance automobile se réduira de 30 à 40 pour cent environ (le montant peut varier en fonction de la situation de l'assuré en matière de bonus/malus).



Cette économie substantielle expose par contre l'assuré, en cas d'accident, à des incivilités de plus en plus nombreuses sur les routes: conducteurs sans permis de conduite, conducteurs non assurés, délits de fuite, refus d'établir un constat d'assurance, conducteurs alcoolisés, conducteurs sous l'emprise de stupéfiants,....



En passant à une simple "garantie en responsabilité civile", la diminution de la prime d'assurance auto est plus importante, mais l'assuré ne sera couvert que pour les dégâts matériels et corporels causés.



Le prix du contrat d'assurance auto dépend de la voiture assurée (marque, moteur, version, options), de son âge, de l'utilisation du véhicule, du "profil" du conducteur et du montant de la franchise souscrite.



Le "profil" de l'assuré, sa situation familiale, son âge, son lieu de résidence, les trajets effectués et son historique en matière de sinistres automobiles (bonus ou malus) influent fortement sur le montant du contrat d'assurance auto. Ces éléments déterminent le niveau de risque pris par l'assureur et détermine le montant de la prime d'assurance automobile.



Le montant de la franchise retenue par l'assuré a un caractère déterminant sur le montant de la prime d'assurance auto. Une franchise élevée aura pour effet mécanique de réduire le nombre de sinistre déclaré par l'assuré. En effet, le montant des réparations sera inférieur au montant de la franchise dans de nombreux cas ou dissuasif sur un véhicule âgé.



Les conducteurs parcourant un faible nombre de kilomètres tous les ans (moins de 10 000 kilomètres) ont intérêt de souscrire une assurance aux kilomètres ajustable. Ce type de formules d'assurance destinées aux



Il est courant d'entendre que les conducteurs de véhicules âgés (plus de 10 ans) ont intérêt à opter pour la formule "tierce collision". En cas d'accident, la valeur d'indemnisation retenue par l'expert automobile sera d'autant plus faible que le véhicule accidenté est âgé. Cela étant, cela revient à exposer directement l'assurer à des incivilités de plus en plus nombreuses sur la route.



Les assureurs tiennent compte de la vétusté du véhicule en cas de sinistre. La cote Argus de la voiture est prise en compte. Une voiture qui était jusqu'alors en parfait état et soigneusement entretenu peut être évaluée à quelques milliers d'euros et impossible à remplacer sans un apport complémentaire. La souscription d'une option perte financière, soit quelques dizaines d'euros de cotisation supplémentaires, permet de bénéficier d'une revalorisation financière de la valeur de la voiture en cas de sinistre (Valeur de remplacement à dire d'expert/ VRADE).



Il nous parait plus opportun d'ajuster à la hausse le montant de la franchise retenue plutôt que de baisser le niveau des garanties souscrites dans le contrat "dommage tous accidents" ou "tous risques".



Plutôt que de baisser le niveau des garanties souscrites, il est également pertinent de supprimer les options inutiles et de mettre en concurrence l'assureur.



Les compagnies d'assurance et les mutuelles d’assurance recherchent toutes à attirer de nouveaux assurés: la mise en concurrence de plusieurs assureurs est une solution efficace pour réduire une prime d'assurance auto.

L' assurance auto est obligatoire en France pour prendre la route, ou plus exactement laprésente un. Cette garantie correspond auLa garantie "Responsabilité Civile"L’assurance au tiers obligatoire ne couvre que les dommages corporels et matériels causés aux tiers.Les dommages corporels subis par le conducteur lors d'un accident de la route ne sont couverts par la garantie "Responsabilité Civile" que. En clair, que si le conducteur n'est pas le responsable de l'accident.Pour être indemnisé en cas de sinistre responsable ou en l'absence de tiers responsable, le conducteur doit avoir souscrit une garantie. Cette assurance complémentaire couvre tous les frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation du conducteur en cas d'accident de la route.Plus complète, la formuleoucouvre l'assuré en cas d'accident, qu'il soit ou non responsable de l'accident, dès lors qu'un tiers est identifié.Garantie facultative la plus complète, la formuleouprend en charge tous les dommages de l'assuré (corporels et matériels), même en l'absence de tiers identifié. Les dommages causés aux tiers et à l'assuré sont couverts quelque soit la responsabilité de l'assuré.Les garanties facultatives "tierce collision" et "tous risques" incorporent une garantie des dommages matériels causés par une « catastrophe naturelle » (inondation, tempête,….), et ceux causés lors d'attentats ou « d'actes de sabotage » (incendie, explosion,….)Descontre l'incendie, le vol, le bris de glaces, les accessoires, etc. sont proposées, ainsi que des services comme l'assistance et le prêt d'un véhicule de remplacement.Bien évidemment, plus la garantie facultative est complète, plus le tarif de l'assurance auto est élevé.En passant d'une formule "tous risques" à une formule "au tiers", le montant de la prime d'assurance automobile se réduira de 30 à 40 pour cent environ (le montant peut varier en fonction de la situation de l'assuré en matière de bonus/malus). Lecomparateurassurance permet de chiffrer précisément le montant de la prime d'assurance automobile.Cette économie substantielle expose par contre l'assuré, en cas d'accident, à des incivilités de plus en plus nombreuses sur les routes: conducteurs sans permis de conduite, conducteurs non assurés, délits de fuite, refus d'établir un constat d'assurance, conducteurs alcoolisés, conducteurs sous l'emprise de stupéfiants,....En passant à une simple "garantie en responsabilité civile", la diminution de la prime d'assurance auto est plus importante, mais l'assuré ne sera couvert que pour les dégâts matériels et corporels causés.Le prix du contrat d'assurance auto dépend de la voiture assurée (marque, moteur, version, options), de son âge, de l'utilisation du véhicule, du "profil" du conducteur et du montant de la franchise souscrite.Le, sa situation familiale, son âge, son lieu de résidence, les trajets effectués et son historique en matière de sinistres automobiles (bonus ou malus) influent fortement sur le montant du contrat d'assurance auto. Ces éléments déterminent le niveau de risque pris par l'assureur et détermine le montant de la prime d'assurance automobile.Leretenue par l'assuré a un caractère déterminant sur le montant de la prime d'assurance auto. Une franchise élevée aura pour effet mécanique de réduire le nombre de sinistre déclaré par l'assuré. En effet, le montant des réparations sera inférieur au montant de la franchise dans de nombreux cas ou dissuasif sur un véhicule âgé.Lestous les ans (moins de 10 000 kilomètres) ont intérêt de souscrire une assurance aux kilomètres ajustable. Ce type de formules d'assurance destinées aux petits rouleurs permet une économie de 20 à 30 pour cent environ (le montant peut varier en fonction de la situation de l'assuré en matière de bonus/malus) par rapport aux formules basées sur un kilométrage illimité et peuvent être ajustées en cas de kilométrages supérieurs.Il est courant d'entendre que les conducteurs de véhicules âgés (plus de 10 ans) ont intérêt à opter pour la formule "tierce collision". En cas d'accident, la valeur d'indemnisation retenue par l'expert automobile sera d'autant plus faible que le véhicule accidenté est âgé. Cela étant, cela revient à exposer directement l'assurer à des incivilités de plus en plus nombreuses sur la route.Les assureurs tiennent compte de la vétusté du véhicule en cas de sinistre. La cote Argus de la voiture est prise en compte. Une voiture qui était jusqu'alors en parfait état et soigneusement entretenu peut être évaluée à quelques milliers d'euros et impossible à remplacer sans un apport complémentaire. La souscription d'une option perte financière, soit quelques dizaines d'euros de cotisation supplémentaires, permet de bénéficier d'une revalorisation financière de la valeur de la voiture en cas de sinistre (Valeur de remplacement à dire d'expert/ VRADE).Il nous parait plus opportun d'ajuster à la hausse le montant de la franchise retenue plutôt que de baisser le niveau des garanties souscrites dans le contrat "dommage tous accidents" ou "tous risques".Plutôt que de baisser le niveau des garanties souscrites, il est également pertinent de supprimer les options inutiles et de mettre en concurrence l'assureur.Les compagnies d'assurance et les mutuelles d’assurance recherchent toutes à attirer de nouveaux assurés: la mise en concurrence de plusieurs assureurs est une solution efficace pour réduire une prime d'assurance auto.