Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L’assurance auto est obligatoire en France. C'est l'assurance auto qui permet d'indemniser des tiers dans un accident de la route lorsque la responsabilité d’un conducteur est engagée.



Le code la route prévoit que pour circuler, le propriétaire d'un véhicule doit être au minimum, assuré au titre de la responsabilité civile.



Cette garantie minimale légale permet de couvrir le propriétaire pour les dégâts matériels et corporels qu'il pourrait causer au volant de son véhicule. Avec cette garantie légale minimale, seuls les tiers seront couverts en cas de sinistre. Les dommages subis par l'assuré ne seront couverts que si un tiers responsable a été identifié.



Pour être indemnisé pour les dommages corporels subis, en l'absence de tiers responsable, l'assuré doit souscrire une garantie complémentaire facultative dite « garantie conducteur ».



De très nombreuses garanties complémentaires (incendie, vandalisme, vol, protection financière, perte totale du véhicule, évènements climatiques exceptionnels, attentats, catastrophes naturelles et technologiques, bris de glace, assistance 24h/24 et 7j/7, protection juridique automobile, défense pénale en cas de poursuites devant les juridictions répressives, assistance 0 km,... ), options (véhicule de prêt en cas d'accident, de panne ou de vol, fréquence de paiement choisie ...) et formules d'assurance auto (tiers ou tous risques) existent et rendent le choix d'une assurance auto plus compliqué qu'il n'y parait.



D'autant plus, qu'il faut rajouter à ces paramètres le montant de la franchise retenue, un plafond d’indemnisation pour la garantie du conducteur et tenir compte du kilométrage parcouru afin d'envisager des formules d'assurance aux kilomètres.



Des formules d'assurance auto connectée sont également disponibles. La tarification varie selon le style de la conduite enregistré dans un boitier installé dans le véhicule.



L'étude réalisée par Ipsos en décembre 2019 pour le compte de Direct Assurance a mis en évidence, que suite à la réalisation d'un devis assurance voiture, les nouveaux assurés Direct Assurance avaient réalisé une économie moyenne de 230 euros avec des garanties identiques.



Rappelons que la loi Consommation, dite loi Hamon, permet de changer d'assurance auto au bout d'un an sans frais.



En cas de changement d'assureur, l'assureur sélectionné effectue l'envoi du courrier de résiliation au précédent assureur pour mettre un terme au contrat d’assurance auto en cours.



Effectuer un devis assurance voiture ne prend que quelques minutes et ne nécessite que quelques documents (carte grise, permis de conduire, coefficient de bonus-malus, antécédents de conduite auprès des compagnies d’assurance) pour documenter le formulaire de demande de devis en ligne.



Gratuits et sans engagement, les devis d'assurance auto réalisés permettent de chiffrer le prix des différentes formules, garanties complémentaires et options.



Les comparatifs assurance auto réalisés permettant au final de retenir l'assurance auto la plus adaptée à votre profil.

