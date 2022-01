Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L'assurance auto est obligatoire pour conduire un véhicule en France.



La prime annuelle d’assurance automobile est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule (marque, motorisation, finition, options, prix), des conditions d'utilisation (lieu de circulation, lieu de stationnement, etc.) et du profil du conducteur (bonus/malus, âge, ancienneté du permis, profession, historique de conduite).



Le contenu minimal de la couverture assurance étant fixé par la règlementation, la tarification peut sembler élevée à certains assurés, notamment les petits rouleurs, c'est à dire les assurés qui utilisent peu leur véhicule.



Afin de tenir compte de l’usage réel du véhicule, de nombreux assureurs proposent des formules d'assurance auto au kilomètre.



Le principe de l'assurance au kilomètre est simple.



L'assuré souscrit à une



Le montant de la cotisation annuelle d'assurance auto dépend du forfait kilométrique retenu.



Selon les assureurs, le forfait kilométrique annuel peut différer.



Allianz, par exemple, propose deux forfaits kilométriques au choix: 7 000 ou 9 000 kilomètres par an.



C'est l'assuré qui détermine le forfait kilométrique choisi sur la base de ses habitudes de conduite.



En contrepartie, la limitation du kilométrage annuel parcouru permet à l'assuré de bénéficier d'une tarification minorée, adaptée à ses habitudes de conduite, tout en bénéficiant des mêmes garanties (responsabilité civile, au tiers, tous risques) et prestations qu'un contrat d'assurance auto classique.



La formule d'assurance au kilomètre ou d'assurance petit rouleur permet de bénéficier d'une minoration de 5 à 20% de la prime annuelle d'assurance auto par rapport au tarif standard d'un contrat classique.



L'assureur y trouve un intérêt financier. Un assuré qui roule peu a moins de risque d'avoir un accident de la route qu'un assuré qui effectue de longs trajets routiers. Cette réduction du risque d'accident permet une minoration de la prime d'assurance.



L'assuré déclare à l'assureur le kilométrage réel du véhicule pendant la durée du contrat d'assurance auto spécifique petit rouleur.



En cas de dépassement du forfait kilométrique annuel, l'assuré est tenu de régler un montant équivalent au contrat d'assurance auto classique sans option petit rouleur.



En cas de kilométrage réel inférieur au forfait kilométrique annuel souscrit, certains assureurs mettent en réserve pour les années suivantes les kilomètres non parcourus.

