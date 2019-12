Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Près des deux tiers des automobilistes européens ne sont pas l'aise lorsqu'il faut charger leur



Le manque de place dans le coffre et à bord constitue le problème numéro un au moment de prendre la route en fin d'année chargée de cadeaux.



La période de Noël est ainsi stressante pour les familles qui doivent prendre la route chargées de cadeaux. C'est une source d'anxiété, à tel point que 23% des automobilistes interrogés, affirment qu'ils préféreraient rester chez eux plutôt que de devoir faire face au chargement fastidieux de leur voiture.



Au moment de partir fêter Noël, les véhicules doivent, plus que de coutume, transporter passagers, bagages, nourriture et cadeaux.



L'enquête dévoile des habitudes européennes surprenantes à l'heure d'emporter le strict nécessaire : aquarium, table à repasser, bateaux gonflables ou synthétiseurs font souvent partie du voyage !



En se fondant sur les caractéristiques et la modularité du crossover



Planification du trajet, trucs et astuces de chargement, tout est fait pour aider à charger le moindre objet à bord, même les plus iconoclastes.



"La préparation de Noël peut être stressante. Et le fait de devoir charger sa voiture et de prendre la route pour rendre visite à la famille et aux amis peut contribuer à la situation. Lorsqu'on me demandait comment charger aisément sa voiture, je prenais souvent le Nissan Qashqai en exemple, de par la qualité du développement de ses espaces de chargement. A priori, cela devrait être un moment agréable que de se préparer à partir célébrer Noël en famille. M'associer à Nissan pour y réfléchir concrètement a été un plaisir : travailler sur la base du plus populaire des crossovers d'Europe devrait aider à ôter le stress superflu au moment de Noël" a dit Kate Simon.



Les six étapes du guide de Kate Simon pourraient se résumer ainsi :

Essayer, tester plusieurs configurations de chargement avant le jour J

Avoir en tête les dimensions du coffre, notamment éviter une emprise sur le rétroviseur intérieur

Maximisez le volume des valises en roulant les vêtements sur eux-mêmes et en remplissant les chaussures de chaussettes et de lingerie

Faîtes un bagage par destination, pour ne sortir que ce qui est nécessaire si vous devez vous rendre à plusieurs endroits pour les fêtes

Avoir l'œil et connaitre les recoins qui restent vides

