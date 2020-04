Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Les véhicules sont des nids à microbes et à bactéries.



Les surfaces inertes des abris pour les virus qui peuvent y survivre plusieurs dizaines d'heures.



Poignées de portes, poignée de coffre, tableau de bord, volant, commodos, boutons, garnissage des portières, levier de vitesse, frein à main, porte-gobelet, accoudoir, boucles de ceintures de sécurité, rétroviseur, boîte à gants, système de navigation, système multimédia, kit mains libres, chargeurs, réhausseurs, garnissage de coffre... : les véhicules comportent de nombreuses surfaces en plastique et métalliques sur lesquelles on pose les mains de manière répétée au cours d'un trajet en



En ces temps de Coronavirus, il convient de traiter l'extérieur et l'habitacle des véhicules contre la propagation des agents infectieux.



Penser à aérer le véhicule régulièrement.



Protéger vous: mains lavées au savon avant de laver le véhicule, gants et masque lavables sont de rigueur.



Avant toute chose, commencer par dépoussière l'habitacle de la voiture. Les poussières et les saletés s'accumulent sur les sièges, les aérateurs, les tapis de sol et le plancher d'un véhicule.



Nettoyer les surfaces plastiques et métalliques avec un produit désinfectant ménager et un chiffon propre.



Les produits désinfectants doivent mentionner clairement "élimine les bactéries et les virus" pour être efficace.



A ne pas confondre avec les produits nettoyant ménagers qui ne sont pas efficaces contre les bactéries.



A défaut de produits désinfectants, une solution à base d'alcool permet la désinfection des surfaces plastiques et métalliques.



D'autres produits, comme le gel hydroalcoolique ou un virucide (coronavirus), peuvent être utilisés.



Les lingettes antibactériennes ménagères sont adaptées.



Des virucides (coronavirus), anti-fongicides et spermicides en spray, efficaces à 99,995 %, sont également proposés.



Commencer la désinfection par un élément en plastique peu visible dans le coffre en cas de doute sur le produit désinfectant utilisé.



Une fois la désinfection de la voiture terminée, nettoyer les éléments de protection (gants et masque) et de nettoyage (chiffon) utilisés.



Et comme tout au long de la journée en période de confinement, il convient de se laver les mains avec de l'eau et du savon.



