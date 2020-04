Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le confinement mis en place pour lutter contre le Covid-19 pour protéger 66 millions de Français immobilise près de 40 millions de



L'immobilisation prolongée d'un véhicule sous de fortes chaleur n'est pas sans conséquence pour une voiture.



Quelques



Laisser sa voiture garée à un endroit adapté



La solution idéale est que la voiture soit garée dans un endroit couvert et fermé afin de la protéger des intempéries.



Si ce n'est pas envisageable de stationner dans un garage ou dans un parking couvert, il convient de laisser le véhicule dans un endroit plat, afin de ne pas avoir à laisser le frein à main levé.



Attention à ne pas stationner sous des arbres, pour éviter les désagréments provenant des oiseaux.



Eviter le déchargement de la batterie



Si la voiture est peu utilisée pendant une longue période (plusieurs semaine), il est important de préserver sa batterie pour pouvoir redémarrer normalement.



Sur les modèles de véhicules les plus anciens, il est possible de débrancher la batterie. Il suffit de retirer la borne négative de la masse, et la charge pourra se conserver jusqu'au prochain démarrage. Il conviendra de faire l'opération inverse au moment du redémarrage. Des paramètres électroniques, comme le code autoradio, devront être ressaisis lors du redémarrage.



Cette opération n'est pas réalisable sur tous les modèles: il convient de se référer au manuel d'entretien du véhicule.



Ne pas négliger les pneus



Si le véhicule n'est pas utilisé pendant longtemps (plusieurs semaine), un risque de déformation des pneus survient.



Il est nécessaire que les pneus soient bien gonflés (voir davantage qu'en période normale). Si le véhicule reste à l'arrêt pour une longue période, Oscaro recommande de leur fournir 25% de pression supplémentaire et de déplacer régulièrement la voiture de quelques centimètres. Ainsi, ce ne sera pas la même surface de la roue qui sera en contact avec le sol de manière permanente de manière à éviter la déformation des pneus.



Remplir le réservoir de carburant



Il est recommandé de remplir le réservoir au-delà de la moitié de sa capacité. Cela permet d'éviter la formation de sédiments, ou la condensation de l'eau qui peut nuire aux moteurs diesels.



Un carburant de bonne qualité permet de préserver la mécanique de manière efficace en prévision du futur redémarrage du véhicule.



Faire tourner le moteur régulièrement



Oscaro préconise de faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes une fois par semaine. Cela permet de s'assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement.



Il est préférable d'effectuer ce contrôle dans un



Quelques tours de roues permettront également de changer la surface des roues en contact avec le sol.



Ces petites opérations simples assureront un redémarrage serein du véhicule à l'issue du confinement.



Le nombre d'activités réalisables durant le temps libre étant fortement limité durant le confinement, c'est le moment de désinfecter le véhicule afin qu'il soit en parfait état quand l'heure du déconfinement sonnera.



