Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Comment parvenir à rendre un intérieur de



De nombreux automobilistes se demandent si les virus Covid-19 peuvent être éliminés de l'intérieur et de l'extérieur des voitures.



Voici ce qu'en dit le Dr Christian Seeger, membre du conseil d'administration de Sonax, spécialiste de l'entretien des véhicules, et directeur de la recherche et du développement du groupe Hoffmann : "La propreté et l'hygiène à la maison sont plus importantes que jamais. Nous estimons cependant qu'il serait irresponsable de donner aux automobilistes l'idée que cet agent pathogène dangereux peut être rendu inoffensif par des produits d'entretien pour véhicules. Nos produits sont conçus pour être doux pour l'intérieur des voitures et pour les garder propres - mais pas pour les désinfecter. Cependant, tout comme les gens doivent se laver les mains à fond, nous pensons qu'il est important de nettoyer les surfaces à la maison et dans la voiture pour le bien de la santé générale. Néanmoins, les règles générales de prévention des infections, telles que la distance par rapport aux autres personnes et le lavage complet des mains, restent la priorité numéro un".



En ce qui concerne le nettoyage de l'intérieur des voitures, Sonax suit les recommandations du Centre fédéral allemand pour l'éducation sanitaire (BZGA) en matière de nettoyage domestique.



Le Centre fédéral allemand pour l'éducation sanitaire (BZGA) part du principe que les produits de nettoyage standard disponibles dans les magasins peuvent éliminer plus de 90% des germes des surfaces.



Pensez à aérer le véhicule durant son nettoyage intérieur.



Commencez par dépoussiérer l'habitacle de la voiture. Les poussières et les saletés s'accumulent sur les sièges, les aérateurs, les tapis de sol et le plancher d'un véhicule.



L'important est de prendre un soin particulier à nettoyer toutes les surfaces touchées avec les mains.



Il faut non seulement nettoyer les sièges, les accoudoirs, le volant et le levier de vitesse, mais aussi, tout le tableau de bord, toutes les poignées de porte, le rétroviseur, le loquet du coffre, le levier de déverrouillage du capot, ainsi que le bouchon d'essence et son couvercle.



Sonax déconseille l'utilisation de désinfectant pour nettoyer l'intérieur d'une voiture.



Les produits désinfectants contiennent beaucoup d'alcool, ce qui peut endommager les matériaux délicats à l'intérieur du véhicule, les rendant ternes, tachés ou cassants.



Quels que soient les produits de nettoyage utilisés par les automobilistes dans leurs véhicules, il faut laisser à l'agent suffisamment de temps pour qu'il fasse effet après l'application sur les surfaces à nettoyer. En même temps, il ne faut pas laisser le produit de nettoyage sur les surfaces pendant une période prolongée, car cela pourrait les endommager.



Après l'application, la saleté détachée et les résidus de produit de nettoyage doivent être essuyés avec un chiffon, idéalement humide.



Pour un nettoyage encore meilleur, un aspirateur ou un injecteur/extracteur à eau peut être utilisé pour se débarrasser plus efficacement de la saleté détachée.



Il est conseillé de bien rincer les chiffons utilisés et de les laver à 60 degrés.



Pendant que vous nettoyez l'intérieur de votre véhicule, il est également utile de nettoyer les vitres en utilisant un produit nettoyant pour vitre. Les nettoyants pour vitres assurent une bonne visibilité lorsqu'ils sont utilisés sur les pare-brises à l'intérieur et à l'extérieur et garantissent une meilleure hygiène intérieure.



Il est également utile d'apporter un peu de fraîcheur au système de ventilation. Le "Sonax Car A/C Cleaner Air Aid" n'est pas un désinfectant, mais il utilise une formule probiotique pour assurer une hygiène de l'air durable.



La climatisation, les systèmes de ventilation et l'évaporateur peuvent être nettoyés sans qu'il soit nécessaire de les démonter.



Il est conseillé de remplacer régulièrement le filtre intérieur de la climatisation. Les experts recommandent de changer le filtre au moins une fois par an afin d'éviter le développement de germes dans le système.



Il convient d'éviter la fonction de circulation d'air : Lorsqu'elle est activée, les germes peuvent être aspirés de l'intérieur et y être renvoyés.



Le nettoyage des housses de sièges contribue également à assurer la propreté du véhicule.



Le produit "Upholstery Cleaner" détache les saletés typiques et peut être essuyé après une brève application avec un chiffon absorbant. Une fois que les sièges sont secs, il faut passer l'aspirateur sur leur surface pour enlever toute saleté résiduelle. Idéalement, il est préférable d'utiliser un aspirateur ou un injecteur/extracteur à eau sur les surfaces encore humides pour un effet de nettoyage optimal.



Et n'oubliez jamais : Lavez-vous les mains avant et après avoir nettoyé votre voiture.



Source: Sonax

