Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Personne n'est préparé à faire face à un confinement de plusieurs mois, pas même les véhicules !



Un véhicule à l'arrêt reste un véhicule qui s'use.



L'immobilisation prolongée d'un véhicule peut entrainer une série de désagréments fonctionnels.



Dans un contexte de confinement inédit, qui a vu de très nombreux Français mettre leur



METTRE SA VOITURE A L'ABRI



Dans un contexte de confinement prolongé, il est recommandé de laisser son véhicule dans un espace intérieur clos, abrité de la poussière, de la pluie et du froid.



A défaut, une housse protégera le véhicule du soleil et de l'humidité. L'exposition au soleil et à l'humidité provoquent corrosion et usure prématurée des joints.



NETTOYER SA VOITURE



Laver et sécher la carrosserie de son véhicule permet d'éviter l'accumulation de poussière et l'apparition de points de rouille.



Le nettoyage est d'autant plus important si le véhicule est recouvert d'une housse qui peut rayer la carrosserie sous l'action de la poussière et des microparticules.



Nettoyer les jantes et appliquer un produit antirouille sur les parties non couvertes du véhicule est aussi indispensable pour faire face à l'humidité.



LAISSER SON VEHICULE RESPIRER



Aérer son véhicule permet de limiter l'humidité au sein l'habitacle, et donc les risques de moisissure et les odeurs incommodantes.



L'idéal est de laisser les vitres légèrement entrouvertes (1 cm) pour faire circuler l'air dans l'habitacle, tout en évitant poussière et gros insectes si le véhicule est à l'intérieur.



Pour les véhicules en extérieur, les vitres restent fermées mais les ports d'aération sont ouverts dans l'habitacle.



DEBRANCHER LA BATTERIE



La batterie reste sollicitée (ordinateur de bord, codes autoradio, horloge, calculateurs ) même lorsque le véhicule est à l'arrêt.



Pour ne pas se retrouver complètement « à plat », il suffit de débrancher la cosse négative de la batterie.



Dans le cas d'une immobilisation de plus de trois semaines du véhicule, il est conseillé de démonter la batterie, de la recharger et de la stocker.



DECHARGER SES PNEUS !



Comme la batterie, lorsqu'un véhicule reste immobilisé, les pneus s'usent, supportant le poids du véhicule, et ils risquent de s'affaisser.



S'il est possible de stocker ses pneus, mieux vaut déposer ses roues.



Dans le cas contraire, surélever son véhicule avec des cales fera l'affaire.



En dernier recourt, il est possible de surgonfler ses pneumatiques de 25%, en gardant en tête qu'un réajustement de la pression sera nécessaire avant de reprendre la route !



DESSERRER LE FREIN A MAIN



Lorsque le frein à main est maintenu longtemps serré, il a tendance à se gripper au niveau des ressorts de mâchoires.



La conséquence ? Une difficulté à le desserrer lorsqu'on reprend la route.



Il est donc recommandé de desserrer son frein à main durant le temps d'immobilisation du véhicule et de disposer des cales au niveau des roues avant et arrière de la voiture.



REMPLIR SON RESERVOIR



Laisser le réservoir vide trop longtemps, c'est risquer de voir poussières et autres particules former une couche semblable à de la boue dans le réservoir. Un vrai danger pour le moteur !



Un remplissage du réservoir à 50% suffit, car l'essence perd en qualité au fil du temps.



Une mise à niveau au moment de reprendre la route permettra à l'ancien carburant de se mélanger au nouveau carburant et de gagner en qualité.



VERIFIER LIQUIDE DE FREIN ET DE REFROIDISSEMENT



Il est recommandé de remplacer les liquides de frein et de refroidissement par du liquide neuf.



Prévoir du liquide de refroidissement quatre saisons qui résiste à la corrosion.



Attention à l'antigel présent dans le liquide de refroidissement pour l'hiver qui provoque des risques de corrosion.



PROTEGER LES ESSUIE-GLACES



Après de longs mois d'immobilisation, le caoutchouc des balais d'essuie-glace accroche au pare-brise.



Pour ne pas risquer de le déchirer en remettant ses essuie-glaces en marche, il est préférable de les envelopper dans une serviette ou du film plastique pendant la durée de l'immobilisation.



Le suivi de toutes les étapes permettra de reprendre la route sereinement à la fin du confinement.



Source: Avatacar

Personne n'est préparé à faire face à un confinement de plusieurs mois, pas même les véhicules !Unreste un véhicule quiL'd'un véhicule peut entrainer une série deDans un contexte de confinement inédit, qui a vu de très nombreux Français mettre leur voiture au repos, le centre auto personnalisé en ligne Avatacar livre ses conseils pour prendre soin de son auto pendant une immobilisation prolongée et reprendre la route sans mauvaise surprise.Dans un contexte de confinement prolongé, il est recommandé de, abrité de la poussière, de la pluie et du froid.A défaut, une housse protégera le véhicule du soleil et de l'humidité. L'exposition au soleil et à l'humidité provoquent corrosion et usure prématurée des joints.la carrosserie de son véhicule permet d'éviter l'accumulation de poussière et l'apparition de points de rouille.Le nettoyage est d'autant plus important si le véhicule est recouvert d'une housse qui peut rayer la carrosserie sous l'action de la poussière et des microparticules.Nettoyer les jantes et appliquer un produit antirouille sur les parties non couvertes du véhicule est aussi indispensable pour faire face à l'humidité.son véhicule permet de limiter l'humidité au sein l'habitacle, et donc les risques de moisissure et les odeurs incommodantes.L'idéal est de laisser les vitres légèrement entrouvertes (1 cm) pour faire circuler l'air dans l'habitacle, tout en évitant poussière et gros insectes si le véhicule est à l'intérieur.Pour les véhicules en extérieur, les vitres restent fermées mais les ports d'aération sont ouverts dans l'habitacle.La(ordinateur de bord, codes autoradio, horloge, calculateurs ) même lorsque le véhicule est à l'arrêt.Pour ne pas se retrouver complètement « à plat », il suffit deDans le cas d'une immobilisation de plus de trois semaines du véhicule, il est conseillé de démonter la batterie, de la recharger et de la stocker.Comme la batterie, lorsqu'un véhicule reste immobilisé, les pneus s'usent, supportant le poids du véhicule, et ils risquent de s'affaisser.S'il est possible de stocker ses pneus, mieux vautDans le cas contraire, surélever son véhicule avec des cales fera l'affaire.En dernier recourt, il est possible de surgonfler ses pneumatiques de 25%, en gardant en tête qu'un réajustement de la pression sera nécessaire avant de reprendre la route !Lorsque le frein à main est maintenu longtemps serré, il a tendance à se gripper au niveau des ressorts de mâchoires.La conséquence ? Une difficulté à le desserrer lorsqu'on reprend la route.Il est donc recommandé dedurant le temps d'immobilisation du véhicule et de disposer des cales au niveau des roues avant et arrière de la voiture.Laisser le réservoir vide trop longtemps, c'est risquer de voir poussières et autres particules former une couche semblable à de la boue dans le réservoir. Un vrai danger pour le moteur !Unsuffit, car l'essence perd en qualité au fil du temps.Une mise à niveau au moment de reprendre la route permettra à l'ancien carburant de se mélanger au nouveau carburant et de gagner en qualité.Il est recommandé dePrévoir du liquide de refroidissement quatre saisons qui résiste à la corrosion.Attention à l'antigel présent dans le liquide de refroidissement pour l'hiver qui provoque des risques de corrosion.Après de longs mois d'immobilisation, le caoutchouc des balais d'essuie-glace accroche au pare-brise.Pour ne pas risquer de le déchirer en remettant ses essuie-glaces en marche, il est préférable de lespendant la durée de l'immobilisation.Le suivi de toutes les étapes permettra de reprendre la route sereinement à la fin du confinement.Avatacar