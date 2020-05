Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Pendant le confinement, votre véhicule vous a sans doute manqué.



Quoi qu'il en soit, il va être temps de remonter à bord de sa



Pour éviter toute mauvaise surprise, voici quelques conseils pratiques pour mieux déconfiner votre véhicule :



1- Désinfecter les poignées de portes et l'intérieur:



L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) conseille un désinfectant ménager (pulvérisateur ou lingette) mentionnant "élimine les bactéries et les virus".



A l'extérieur, il s'agit de nettoyer les poignées de portes, les cadres de portes, l'ouverture du coffre, le bouchon de réservoir, l'antenne et les valves de roues.



Il faut nettoyer les parties en contact avec les mains et l'intégralité de l'habitacle en raison de la projection des gouttelettes projetées lors de chaque respiration.



Outre le volant (véritable nid à bactéries), il convient de désinfecter les ceintures de sécurité, les poignées de portes, le commodos de chaque côté du volant, le frein à main, le levier de vitesses, les sièges, le pavillon de toit, les tissus, les sièges et le montant de coffre.



Le tableau de bord est à désinfecter plus particulièrement ainsi que les boutons et l'écran (notamment s'il est tactile).



Il convient de ne pas négliger les tapis de sol. Les semelles des chaussures ramènent dans l'habitacle tout ce que les chaussures piétinent.



2- Vérifier la batterie:



A l'arrêt, un véhicule a besoin d'électricité pour alimenter ses organes électroniques.



En cas d'immobilisation prolongée, il est recommandé de débrancher la batterie pour éviter que celle-ci ne se vide, en retirant la cosse négative, voire les deux, voire la batterie entière !



Le fait de débrancher la batterie préserve sa charge mais cela efface le code antivol de la radio et les réglages de l'ordinateur de bord (heure, stations de radio préenregistrées ). Assurez-vous au préalable de bien avoir le code antivol de la radio, avant de débrancher la batterie.



Au moment de reprendre votre véhicule, assurez-vous qu'il démarre correctement.



Effectuer quelques mètres la veille de la reprise afin de vérifier que tout fonctionne correctement à bord.



3- Regonfler les pneus:



Les pneus se dégonflent légèrement mais régulièrement. Contrôler la pression des pneus dans une station-service avant de reprendre la route à l'



4- Nettoyer les vitres :



Il est interdit de se rendre dans une station de lavage avant la fin du confinement.



Mais après huit semaines d'immobilisation, il est probable que le véhicule nécessite un sérieux coup de propre, surtout s'il est resté stationné à l'extérieur ou sous des arbres.



Il n'y a aucune obligation à laver l'extérieur de son véhicule, mais un passage en station-service s'impose à minima pour nettoyer le pare-brise.



A défaut, un seau d'eau claire et une éponge permettent de donner un coup de propre au parebrise du véhicule sans attendre.



5- Aérer l'habitacle:



Aérer le véhicule permet de limiter l'humidité à bord et les odeurs incommodantes.



L'idéal est de laisser les vitres entrouvertes en roulant pour faire circuler l'air dans l'habitacle.



En stationnement, les vitres restent fermées mais les ports d'aération sont ouverts dans l'habitacle.





Source : Ford

