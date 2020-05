Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le fait d'être touché par une crotte d'oiseau peut être un signe de bonne chance dans de nombreux pays.



Mais l'atterrissage de fientes d'oiseaux sur votre voiture peut avoir des conséquences ennuyeuses pour votre peinture.



Composée d'urines (la partie blanche est l'acide uréique) et de matières fécales (les parties brunes ou noires), la fiente d'oiseau est nocive pour la peinture.



Laisser des crottes d'oiseaux sur un véhicule n'est jamais une bonne idée notamment lors de chaleurs extrêmes.



L'acidité des excréments des oiseaux d'Europe pousse la protection contre la corrosion de la peinture à ses limites.



Au bout de quelques jours de fortes chaleurs, les dégâts sur la peinture sont importants.



Le printemps et l'été peuvent être particulièrement nocifs pour la peinture car il y a plus d'oiseaux dans les environs et la peinture peut se ramollir et se dilater sous l'effet d'un soleil intense.



Lorsque la peinture refroidit, elle se contracte et toute saleté, dont les déjections d'oiseaux, se fixe à la surface.



Si la peinture n'est pas nettoyée rapidement du véhicule, elle peut laisser une trace qui nécessite un traitement spécialisé pour l'enlever.



Le conseil à tout propriétaire de voiture est d'enlever immédiatement et en douceur les excréments d'oiseaux ainsi que les substances d'apparence inoffensive de la peinture.



Le conseil à tout propriétaire de voiture est également de laver régulièrement le véhicule avec une éponge et de l'eau tiède contenant un shampoing au pH neutre.



Le fait de nettoyer les surfaces peintes une ou deux fois par an permet de s'assurer que les peintures résistent aux attaques les plus sévères, tout en restant brillantes plus longtemps.



Le "test du caca d'oiseau" est une des épreuves auxquelles sont soumis les échantillons de peinture.



Source : Ford

Le fait d'être touché par unepeut être un signe de bonne chance dans de nombreux pays.Mais l'atterrissage depeut avoir des conséquences ennuyeuses pour votre peinture.Composée d'urines (la partie blanche est l'acide uréique) et de matières fécales (les parties brunes ou noires), lan'est jamais une bonne idée notamment lors de chaleurs extrêmes.L'acidité des excréments des oiseaux d'EuropeAu bout de quelques jours de fortes chaleurs,Le printemps et l'été peuvent être particulièrement nocifs pour la peinture car il y a plus d'oiseaux dans les environs et la peinture peut se ramollir et se dilater sous l'effet d'un soleil intense.Lorsque la peinture refroidit, elle se contracte et toute saleté, dont les déjections d'oiseaux, se fixe à la surface.Si la peinture n'est pas nettoyée rapidement du véhicule, elle peutqui nécessite un traitement spécialisé pour l'enlever.Le conseil à tout propriétaire de voiture estainsi que les substances d'apparence inoffensive de la peinture.Le conseil à tout propriétaire de voiture est également deLe fait de nettoyer les surfaces peintes une ou deux fois par an permet de s'assurer que les peintures résistent aux attaques les plus sévères, tout en restant brillantes plus longtemps.Le "test du caca d'oiseau" est une des épreuves auxquelles sont soumis les échantillons de peinture.: Ford