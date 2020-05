Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Après un confinement de 55 jours dû à la pandémie du Covid-19, les



Le stationnement prolongé a pu entrainer un vieillissement prématuré des pneumatiques.



Les pneumatiques nécessitent une attention régulière.



Idéalement, il faut vérifier tous les mois, la pression, la profondeur des sculptures et l'état général des pneumatiques.



Alors après deux mois de confinement, il convient de vérifier :



- qu'il n'y a pas de craquelure en fond de creux de la bande de roulement

- qu'il n'y a pas d'hernie sur les flancs du pneu ou qu'ils ne soient pas endommagés

- l'usure des pneumatiques tourisme, dans la limite légale d'usure à 1,6 mm de profondeur minimum

- la pression des pneumatiques (selon recommandations du constructeur de votre

- qu'il n'y a pas de plat sur la bande de roulement



L'aplatissement du pneumatique peut arriver si le véhicule reste longtemps en stationnement.



L'empreinte au sol du pneumatique doit supporter le poids du véhicule en permanence et cela peut créer « un plat » sur la bande de roulement. Ce plat peut créer des vibrations dans le volant et affecter la tenue de route.



Les plats sur la bande de roulement disparaissent généralement après une quarantaine de kilomètres de conduite.



Source: Goodyear Après un confinement de 55 jours dû à la pandémie du Covid-19, les voitures vont retourner sur les routes.Le stationnement prolongé a pu entrainer unLes pneumatiques nécessitent une attention régulière.Idéalement, il fautAlors après deux mois de confinement, il convient de vérifier :- qu'il n'y a- qu'il n'y aou qu'ils- l'des pneumatiques tourisme, dans la limite légale d'usure à 1,6 mm de profondeur minimum- lades pneumatiques (selon recommandations du constructeur de votre voiture - qu'il n'y aL'du pneumatique peut arriver si le véhicule reste longtemps en stationnement.L'empreinte au sol du pneumatique doit supporter le poids du véhicule en permanence et cela peut créer « un plat » sur la bande de roulement. Ce plat peut créer des vibrations dans le volant et affecter la tenue de route.Les plats sur la bande de roulementGoodyear