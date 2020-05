Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Depuis le 11 mai, le deconfinement a commencé.



Les véhicules laissés en stationnement durant presque deux mois reprennent progressivement la route.



Pour que ce redémarrage se déroule dans les meilleures conditions possibles, il convient donc d'adopter quelques réflexes qui permettrons d'éviter d'éventuelles déconvenues.



Vérifier les niveaux (liquide de refroidissement, huile de direction assistée, liquide de frein, huile moteur, huile de direction assistée et lave-glace).



Il y a cinq niveaux à vérifier pour que votre véhicule soit opérationnel.



Si les niveaux de liquide de refroidissement, de liquide lave-glace et d'huile de direction assistée sont trop bas, il convient de rajouter les liquides ou huile en question.



Lorsque le niveau du liquide de frein est très bas, cela signifie que les freins sont usés, et qu'il faut les contrôler.



Le niveau d'huile moteur doit être vérifié et ajusté si besoin. Il convient de s'assurer de la qualité de l'huile moteur en vérifiant la date de la dernière vidange effectuée.



Contrôler l'état des pneus



Deux vérifications liées aux pneus sont nécessaires avant de reprendre votre véhicule : l'usure et la pression.



Les témoins d'usure situés dans les rainures des pneus permettent de mesurer l'usure des pneumatiques.



Les coupures, hernies et autres déformations du pneu sont également des indicateurs d'une usure.



Gonfler les pneus



Après deux mois d'inactivité, il convient de regonfler les pneus qui se sont dégonflés.



Si votre véhicule n'est pas équipé d'un indicateur de pression des pneus, la pression recommandée par le constructeur figure dans le guide d'utilisation du véhicule et à l'intérieur de la porte conducteur ou dans la trappe du réservoir d'essence.



Si le gonflage est insuffisant, il convient de regonfler les pneus jusqu'à la pression recommandée par le constructeur.



Rebrancher la batterie



Si, en prévision d'une longue période d'inactivité, la batterie avait été débranchée, il convient de la rebrancher.



Lors de la mise en contact, il faut patienter quelques instants afin que tous les systèmes se remettent en marche avant de redémarrer.



S'assurer une visibilité optimale



Des vérifications simples, concernant le fonctionnement des phares, des clignotants, des feux stop et des feux de détresse garantissent de rouler en toute sécurité.



Vérifier le fonctionnement des balais d'essuie-glace



Voir et être vu est une absolue nécessité sur la route. Après deux mois de confinement, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement des balais d'essuie-glace et de nettoyer le pare-brise et les vitres.



Nettoyer le véhicule



Le Covid-19 rend indispensable des précautions d'hygiène. Le volant doit être nettoyé ainsi que l'intérieur du véhicule, le tableau de bord, les sièges, les portières et les tapis de sol.



Désinfecter le véhicule



Le déconfinement rend indispensable des mesures d'hygiène. Les risques sanitaires doivent être limités. Certains gestes simples doivent être adoptés, comme la désinfection du volant, des poignées et du tableau de bord.



Source : Oscaro

Depuis le 11 mai, le deconfinement a commencé.Les véhicules laissés en stationnement durant presque deux mois reprennent progressivement la route.Pour que ce redémarrage se déroule dans les meilleures conditions possibles, il convient donc d'adopter quelques réflexes qui permettrons d'éviter d'éventuelles déconvenues.(liquide de refroidissement, huile de direction assistée, liquide de frein, huile moteur, huile de direction assistée et lave-glace).Il y a cinq niveaux à vérifier pour que votre véhicule soit opérationnel.Si les niveaux de liquide de refroidissement, de liquide lave-glace et d'huile de direction assistée sont trop bas, il convient de rajouter les liquides ou huile en question.Lorsque le niveau du liquide de frein est très bas, cela signifie que les freins sont usés, et qu'il faut les contrôler.Le niveau d'huile moteur doit être vérifié et ajusté si besoin. Il convient de s'assurer de la qualité de l'huile moteur en vérifiant la date de la dernière vidange effectuée.Deux vérifications liées aux pneus sont nécessaires avant de reprendre votre véhicule : l'usure et la pression.Les témoins d'usure situés dans les rainures des pneus permettent de mesurer l'usure des pneumatiques.Les coupures, hernies et autres déformations du pneu sont également des indicateurs d'une usure.Après deux mois d'inactivité, il convient de regonfler les pneus qui se sont dégonflés.Si votre véhicule n'est pas équipé d'un indicateur de pression des pneus, la pression recommandée par le constructeur figure dans le guide d'utilisation du véhicule et à l'intérieur de la porte conducteur ou dans la trappe du réservoir d'essence.Si le gonflage est insuffisant, il convient de regonfler les pneus jusqu'à la pression recommandée par le constructeur.Si, en prévision d'une longue période d'inactivité, la batterie avait été débranchée, il convient de la rebrancher.Lors de la mise en contact, il faut patienter quelques instants afin que tous les systèmes se remettent en marche avant de redémarrer.Des vérifications simples, concernant le fonctionnement des phares, des clignotants, des feux stop et des feux de détresse garantissent de rouler en toute sécurité.Voir et être vu est une absolue nécessité sur la route. Après deux mois de confinement, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement des balais d'essuie-glace et de nettoyer le pare-brise et les vitres.Le Covid-19 rend indispensable des précautions d'hygiène. Le volant doit être nettoyé ainsi que l'intérieur du véhicule, le tableau de bord, les sièges, les portières et les tapis de sol.Le déconfinement rend indispensable des mesures d'hygiène. Les risques sanitaires doivent être limités. Certains gestes simples doivent être adoptés, comme la désinfection du volant, des poignées et du tableau de bord.: Oscaro