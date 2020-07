Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Cet été, le voyage en la route des vacances doit être préparée en amont du départ.



Le véhicule doit aussi être préparé pour la route des vacances et les conditions estivales, pour éviter le coup de la panne.



S'adapter aux conditions estivales



Prendre la route nécessite une préparation qui ne doit pas être négligée. Il est préférable de se renseigner sur les conditions météorologiques en amont du départ, afin d'adapter son équipement et sa conduite.



Le soleil, la chaleur et la poussière sont autant de paramètres à prendre en compte pour aborder son voyage de la meilleure manière.



S'équiper d'un pare-soleil est utile pour ne pas retrouver son volant brûlant après avoir laissé sa voiture au soleil.



La poussière ou le sable peuvent également nuire à la visibilité.



Les produits nettoyants pour la carrosserie, les jantes et les vitres sont adaptés à ce type de salissures. Il est aussi nécessaire de penser à changer ses balais d'essuie-glace tous les deux ans en prévision des pluies estivales.



Effectuer les contrôles de routine



Le contrôle de l'état du véhicule avant de partir ne doit pas être négligé: usure et pression des pneus, système de freinage, état des amortisseurs, batterie,...



Les pneus sont soumis à rude épreuve et un mauvais gonflage peut être synonyme d'éclatement.



L'usure et la pression des quatre pneus et de la roue de secours doivent être vérifiées. Avant un départ en vacances d'été, il convient de rajouter quelques dixièmes de bars (0,2 bar) aux niveaux de pression préconisés.



Il convient de se référer à l'indicateur situé à l'intérieur de la porte conducteur ou dans la trappe du réservoir d'essence du véhicule pour connaître la pression préconisée.



La pression de la roue de secours ne doit pas être oubliée. En cas d'absence de roue de secours, il convient de s'assurer de la présence d'un kit anti-crevaison.



La durée de vie des pneus est très variable et dépend de facteurs aussi divers et variés que la conduite du conducteur et le type de routes empruntées.



Une batterie peut tomber en panne, sans que l'on s'y attende. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une panne de batterie comme des températures extrêmes (froid ou chaud), l'utilisation irrégulière du véhicule (ne pas avoir utilisé sa voiture pendant le confinement peut avoir une incidence).



Avant le départ, il est nécessaire de procéder aux contrôles des niveaux, que ce soit le niveau d'huile moteur, de liquide de refroidissement, d'huile de direction assistée, de liquide de frein ou encore de liquide lave-glace.



La vérification de l'état du pare-brise et de l'état des balais d'essuie glaces s'impose.



Le pare-brise ne doit pas présenter d'impact susceptible de s'aggraver ou de rayure pouvant nuire à la visibilité. De fortes chaleurs peuvent abîmer un pare-brise.



En cas de pluie, la visibilité peut être réduite de 30% si les balais d'essuie glaces sont endommagés. Le bon fonctionnement des essuie-glaces doit être contrôlé. Les essuie-glaces ne doivent pas laisser de trace lorsqu'ils sont actionnés avec du liquide lave-glace et le balayage ne doit pas être saccadé.



Les rétroviseurs doivent être en état de fonctionnement et les miroirs en bon état.



Le bon fonctionnement des clignotants et de l'avertisseur sonore (klaxon) doit être testé.



L'éclairage complet avant et arrière doit également être contrôlé : phares, clignotants, feux stop, feu de brouillard, feux de détresse, ainsi que l'éclairage de la plaque d'immatriculation située à l'arrière du véhicule.



S'équiper pour parer à toute éventualité



Sur la route des vacances, mieux vaut être prêt à faire face à tout type de déconvenues. Quelques outils pour des réparations simples sont indispensables, comme un coffret à douilles, une clef à bougie, un tournevis ou des chiffons.



Outre la nécessité d'avoir un coffret d'ampoules, afin de pouvoir remplacer celles qui seraient défectueuses, il convient également d'ajuster la hauteur de ses feux en fonction de la charge du véhicule. Cela permet à la fois d'avoir une meilleure visibilité, et d'éviter d'éblouir les autres



Dans le cadre d'un voyage en famille, il est nécessaire que les enfants bénéficient de sièges-auto où de rehausseurs adaptés à l'âge, là a taille et au poids des enfants.



Source: Oscaro, Club Identicar

