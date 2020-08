Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

La checklist des contrôles à effectuer pour voyager serein sur la route des vacances estivales sous de fortes chaleurs.



Quelques conseils pratiques pour préparer votre voiture avant de prendre la route des vacances sous de fortes chaleurs estivales:



- Effectuer une révision tous les ans ou tous les 30 000 kilomètres. La périodicité des révisions est inscrite dans le carnet d'entretien.



- Vérifier le niveau d'huile moteur. Il doit se situer entre les repères «



- Vérifier les niveaux de liquide de refroidissement (un liquide jaune dans un bocal transparent) et liquide de freins.



- Vérifier l'état et l'usure des pneus. Il est conseillé de vérifier l'état des pneumatiques une fois par mois et avant tout long trajet. Contrôlez visuellement l'état des pneumatiques afin de repérer toute usure anormale, déformation ou déchirure. La profondeur minimum des sculptures est de 1.6 millimètre. Le témoin sur la bande de roulement du pneu permet de vérifier sir le niveau minimum de 1.6 millimètre est atteint. Le témoin d'usure ne doit pas être atteints.



- Vérifier la pression des pneus. Il est conseillé de vérifier la pression des pneumatiques une fois par mois et avant tout long trajet. La pression recommandée est indiquée sur le véhicule et dans son manuel d'utilisation.



- Contrôler les freins et les amortisseurs en cas de mauvaise tenue de route ou d'usure irrégulière des pneus.



- Vérifier le fonctionnement des phares, des clignotants, des feux de stop, des antibrouillards avant et arrière et des feux de détresse.



- Changer le filtre d'habitacle tous les ans. C'est le filtre d'habitacle qui filtre l'air extérieur.



- Vérifier l'état de la climatisation. Un contrôle et un nettoyage du système de climatisation sont préconisés tous les 4 ans.



- Effectuer la recharge du gaz de climatisation tous les deux ans.



- Nettoyer le pare-brise, la lunette arrière, les rétroviseurs et les vitres latérales.



- Vérifier le bon fonctionnement du lave-glace.



- Vérifier l'état d'usure des balais d'essuie-glace. Ils doivent assurer un essuyage parfait du pare-brise.



- Remplir le réservoir de liquide lave-glace, de préférence avec un produit anti-moustiques.



- Aspirer les moquettes et les sièges afin d'améliorer la qualité de l'air.



- Désinfecter l'habitacle.

La checklist des contrôles à effectuerQuelquespour- Effectuer une révision tous les ans ou tous les 30 000 kilomètres. La périodicité des révisions est inscrite dans le carnet d'entretien.- Vérifier le niveau d'huile moteur. Il doit se situer entre les repères « Mini » et « Maxi » de la jauge.- Vérifier les niveaux de liquide de refroidissement (un liquide jaune dans un bocal transparent) et liquide de freins.- Vérifier l'état et l'usure des pneus. Il est conseillé de vérifier l'état des pneumatiques une fois par mois et avant tout long trajet. Contrôlez visuellement l'état des pneumatiques afin de repérer toute usure anormale, déformation ou déchirure. La profondeur minimum des sculptures est de 1.6 millimètre. Le témoin sur la bande de roulement du pneu permet de vérifier sir le niveau minimum de 1.6 millimètre est atteint. Le témoin d'usure ne doit pas être atteints.- Vérifier la pression des pneus. Il est conseillé de vérifier la pression des pneumatiques une fois par mois et avant tout long trajet. La pression recommandée est indiquée sur le véhicule et dans son manuel d'utilisation.- Contrôler les freins et les amortisseurs en cas de mauvaise tenue de route ou d'usure irrégulière des pneus.- Vérifier le fonctionnement des phares, des clignotants, des feux de stop, des antibrouillards avant et arrière et des feux de détresse.- Changer le filtre d'habitacle tous les ans. C'est le filtre d'habitacle qui filtre l'air extérieur.- Vérifier l'état de la climatisation. Un contrôle et un nettoyage du système de climatisation sont préconisés tous les 4 ans.- Effectuer la recharge du gaz de climatisation tous les deux ans.- Nettoyer le pare-brise, la lunette arrière, les rétroviseurs et les vitres latérales.- Vérifier le bon fonctionnement du lave-glace.- Vérifier l'état d'usure des balais d'essuie-glace. Ils doivent assurer un essuyage parfait du pare-brise.- Remplir le réservoir de liquide lave-glace, de préférence avec un produit anti-moustiques.- Aspirer les moquettes et les sièges afin d'améliorer la qualité de l'air.- Désinfecter l'habitacle.