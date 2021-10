Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L'été 2021 se termine et déjà les vacances d'hiver 2021 se profilent.



Avec la mise en place de la loi montagne, les règles évoluent à partir du 1er novembre et un changement de pneus s'impose dans les massifs montagneux.



Alors qu'il était conseillé jusqu'alors de changer de pneus une fois à Pâques puis en octobre, en 2021 cette règle est plus vraie que jamais dans les massifs montagneux.



Suite à la loi montagne, à partir du 1er novembre 2021, tous résidents des 48 départements concernés (uniquement dans les communes du département définies par le Préfet) ou tous vacanciers qui traverseront ces régions montagneuses devront obligatoirement disposer de chaînes ou équiper les roues motrices de leur véhicule de pneus hivers (ou 4 saisons).



Si le changement des pneus est proposé par de nombreux ateliers, il peut aussi être facilement réalisé à la maison avec les bons outils et quelques



Changer des pneus n'est pas sorcier et peut se faire en suivant plusieurs étapes simples.



Daparto vous explique la démarche à suivre pour y parvenir en toute sécurité.



Les outils nécessaires



Divers outils sont nécessaires pour changer un pneu. Certains sont indispensables et d'autres facultatifs.



Liste du matériel de base nécessaire avant de se lancer dans cette opération: cric, clé démonte-roue ou cé en croix, clé dynamométrique, douilles.





Liste des accessoires recommandés avant de se lancer dans cette opération: jeu de chandelles, maillet en caoutchouc, brosse métallique.





Les 6 étapes à suivre



1. Quelques précisions à connaître



Le changement d'une roue est l'une des tâches les plus faciles à réaliser sur une



Il est néanmoins important d'avoir quelques connaissances techniques de base.



Bon à savoir : Une roue complète de 18 pouces d'un



2. La préparation est une étape indispensable avant de démarrer l'opération



Avant de se lancer dans le remplacement des pneus, il faut vérifier l'état d'usure des pneus qui vont être installés.



Le pneu est-il endommagé ? La profondeur de la bande de roulement est-elle suffisante ? A-t-elle l'air usée ?



Si les pneus ne sont pas en bon état, il faut acheter des pneus neufs.



Si les pneus à installer sont en bon état, la voiture peut être placée sur une surface stable, plane et antidérapante.



Bon à savoir : Des témoins d'usure prévus par les constructeurs sur la bande de roulement (indiqués par un sigle sur le flanc des pneus) permettent de contrôler l'état du pneu. Si le niveau de gomme atteint celui du témoin, il faut le changer.



Attention également, une usure irrégulière du pneu peut cacher un défaut du train.



3. La sécurité avant tout



Il faut serrer le frein à main et engager la première vitesse afin d'éviter que le véhicule ne roule.



Dans le cas d'une boîte de vitesses automatique, la voiture doit être mise en mode stationnement (mode P).



Les enjoliveurs et les écrous de roue peuvent être desserrés d'environ un demi-tour par boulon.



Bon à savoir : Il est possible d'installer des protections de roues. Si les roues sont équipées de verrous de roues, il faut utiliser la clé de verrouillage ou bien la prise de courant du coffre pour les desserrer.



4. Le mode opératoire pour changer une roue



- Positionner le cric



Le cric peut être installé sous le véhicule. La position de l'encoche prévue pour le cric sous le véhicule étant différente sur chaque modèle, il est conseillé de consulter le manuel d'entretien du constructeur pour localiser l'encoche.



La voiture doit ensuite être soulevée jusqu'à ce que la roue soit complètement en l'air.



Les boulons ou les écrous de roue peuvent être complètement dévissés.



Si les roues ne se retirent pas, il se peut qu'elles soient serrées sur le moyeu de la roue (courant pour celles en alliage). Il faut alors les détacher précautionneusement de l'intérieur grâce à un maillet en caoutchouc.



- Nettoyer l'emplacement de la roue



Une fois le démontage réalisé, la surface de contact de la jante sur le moyeu de la roue doit être nettoyée et débarrassée de la rouille et de la saleté.



Bon à savoir : La rouille ne doit pas être ignorée car si les moyeux ou les goujons de roue rouillent, le prochain remplacement de roue sera un véritable tour de force.



Si les goujons de roue sont rouillés, remplacez-les par des neufs immédiatement.



Si le moyeu de la roue est aussi rouillé, il est conseillé de vérifier l'état des disques et des plaquettes.



Une inspection visuelle générale peut suffire à identifier des plaquettes et disques de frein fissurés ou fortement affectés par la rouille, même sans connaissances techniques.



- Montage des nouvelles roues



Avant le montage des pneus, il convient de vérifier si d'autres boulons ou écrous de roue doivent être utilisés, notamment si les jantes sont en alliage ou en acier.



Les roues peuvent ensuite être montées. Attention, le sens de marche de la roue est particulièrement important à respecter.



Les pneus avec la plus grande profondeur de sculpture appartiennent toujours à l'essieu arrière.



Une fois les boulons ou écrous serrés à la main avec l'araignée ou la clé démonte-roue, le véhicule peut être redescendu afin que la roue soit fermement posée sur le sol sans pour autant que tout le poids de la voiture repose dessus. Il convient alors de serrer les boulons ou les écrous de roue en croix avec le couple prescrit pour que la roue s'adapte au moyeu. Pour la résistance, il est essentiel de respecter les indications du mode d'emploi.



Bon à savoir : Généralement les jantes en aluminium sont serrées à 100 Nm et les jantes en acier à 120 Nm. La résistance requise peut être déterminée avec précision grâce à une clé dynamométrique.



5. Les bons réflexes après un changement de pneu



Le changement de roue terminé la voiture peut être retirée du cric. Il est essentiel de marquer les roues démontées en utilisant par exemple du ruban de masquage, collé dans la jante et portant les marquages latéraux et de l'essieu.



La première destination du véhicule après le changement de pneus doit être la station-service afin de vérifier la pression des pneus et de l'ajuster si nécessaire.



Après 50 km, il est important de resserrer les roues au couple prescrit.



6. Stocker les pneus démontés



Pour que les pneus ne se détériorent pas, ils doivent être stockés dans un endroit sec, à l'abri des conditions climatiques saisonnières.



Les roues complètes doivent être empilées horizontalement les unes sur les autres avec une pression d'air accrue.



Il existe des "arbres de bordure" ou des supports muraux pour le stockage des roues .



Les pneus sans jantes doivent être stockés debout puis tournés régulièrement pour éviter une usure anticipée.



En enlevant directement la saleté des roues lors de leur démontage vous gagnerez du temps et ménagerez vos efforts lors du prochain changement de roues. Pour un nettoyage en profondeur, des nettoyeurs de jantes et des brosses jantes existent.



Source : Daparto

L'été 2021 se termine et déjà les vacances d'hiver 2021 se profilent.Avec la mise en place de la loi montagne, les règles évoluent à partir du 1er novembre et un changement de pneus s'impose dans les massifs montagneux.Alors qu'il était conseillé jusqu'alors de changer de pneus une fois à Pâques puis en octobre, en 2021 cette règle est plus vraie que jamais dans les massifs montagneux.Suite à la loi montagne, à partir du 1er novembre 2021, tous résidents des 48 départements concernés (uniquement dans les communes du département définies par le Préfet) ou tous vacanciers qui traverseront ces régions montagneuses devront obligatoirement disposer de chaînes ou équiper les roues motrices de leur véhicule de pneus hivers (ou 4 saisons).Si le changement des pneus est proposé par de nombreux ateliers, il peut aussi être facilement réalisé à la maison avec les bons outils et quelques conseils indispensables.Daparto vous explique la démarche à suivre pour y parvenir en toute sécurité.Divers outils sont nécessaires pour changer un pneu. Certains sont indispensables et d'autres facultatifs.Liste du matériel de base nécessaire avant de se lancer dans cette opération: cric, clé démonte-roue ou cé en croix, clé dynamométrique, douilles.Liste des accessoires recommandés avant de se lancer dans cette opération: jeu de chandelles, maillet en caoutchouc, brosse métallique.Le changement d'une roue est l'une des tâches les plus faciles à réaliser sur une voiture Il est néanmoins important d'avoir quelques connaissances techniques de base.Bon à savoir : Une roue complète de 18 pouces d'un SUV pèse environ 25 kg. Une certaine force est nécessaire pour desserrer les écrous puis fixer les roues.Avant de se lancer dans le remplacement des pneus, il faut vérifier l'état d'usure des pneus qui vont être installés.Le pneu est-il endommagé ? La profondeur de la bande de roulement est-elle suffisante ? A-t-elle l'air usée ?Si les pneus ne sont pas en bon état, il faut acheter des pneus neufs.Si les pneus à installer sont en bon état, la voiture peut être placée sur une surface stable, plane et antidérapante.Bon à savoir : Des témoins d'usure prévus par les constructeurs sur la bande de roulement (indiqués par un sigle sur le flanc des pneus) permettent de contrôler l'état du pneu. Si le niveau de gomme atteint celui du témoin, il faut le changer.Attention également, une usure irrégulière du pneu peut cacher un défaut du train.Il faut serrer le frein à main et engager la première vitesse afin d'éviter que le véhicule ne roule.Dans le cas d'une boîte de vitesses automatique, la voiture doit être mise en mode stationnement (mode P).Les enjoliveurs et les écrous de roue peuvent être desserrés d'environ un demi-tour par boulon.Bon à savoir : Il est possible d'installer des protections de roues. Si les roues sont équipées de verrous de roues, il faut utiliser la clé de verrouillage ou bien la prise de courant du coffre pour les desserrer.Le cric peut être installé sous le véhicule. La position de l'encoche prévue pour le cric sous le véhicule étant différente sur chaque modèle, il est conseillé de consulter le manuel d'entretien du constructeur pour localiser l'encoche.La voiture doit ensuite être soulevée jusqu'à ce que la roue soit complètement en l'air.Les boulons ou les écrous de roue peuvent être complètement dévissés.Si les roues ne se retirent pas, il se peut qu'elles soient serrées sur le moyeu de la roue (courant pour celles en alliage). Il faut alors les détacher précautionneusement de l'intérieur grâce à un maillet en caoutchouc.Une fois le démontage réalisé, la surface de contact de la jante sur le moyeu de la roue doit être nettoyée et débarrassée de la rouille et de la saleté.Bon à savoir : La rouille ne doit pas être ignorée car si les moyeux ou les goujons de roue rouillent, le prochain remplacement de roue sera un véritable tour de force.Si les goujons de roue sont rouillés, remplacez-les par des neufs immédiatement.Si le moyeu de la roue est aussi rouillé, il est conseillé de vérifier l'état des disques et des plaquettes.Une inspection visuelle générale peut suffire à identifier des plaquettes et disques de frein fissurés ou fortement affectés par la rouille, même sans connaissances techniques.Avant le montage des pneus, il convient de vérifier si d'autres boulons ou écrous de roue doivent être utilisés, notamment si les jantes sont en alliage ou en acier.Les roues peuvent ensuite être montées. Attention, le sens de marche de la roue est particulièrement important à respecter.Les pneus avec la plus grande profondeur de sculpture appartiennent toujours à l'essieu arrière.Une fois les boulons ou écrous serrés à la main avec l'araignée ou la clé démonte-roue, le véhicule peut être redescendu afin que la roue soit fermement posée sur le sol sans pour autant que tout le poids de la voiture repose dessus. Il convient alors de serrer les boulons ou les écrous de roue en croix avec le couple prescrit pour que la roue s'adapte au moyeu. Pour la résistance, il est essentiel de respecter les indications du mode d'emploi.Bon à savoir : Généralement les jantes en aluminium sont serrées à 100 Nm et les jantes en acier à 120 Nm. La résistance requise peut être déterminée avec précision grâce à une clé dynamométrique.Le changement de roue terminé la voiture peut être retirée du cric. Il est essentiel de marquer les roues démontées en utilisant par exemple du ruban de masquage, collé dans la jante et portant les marquages latéraux et de l'essieu.La première destination du véhicule après le changement de pneus doit être la station-service afin de vérifier la pression des pneus et de l'ajuster si nécessaire.Après 50 km, il est important de resserrer les roues au couple prescrit.Pour que les pneus ne se détériorent pas, ils doivent être stockés dans un endroit sec, à l'abri des conditions climatiques saisonnières.Les roues complètes doivent être empilées horizontalement les unes sur les autres avec une pression d'air accrue.Il existe des "arbres de bordure" ou des supports muraux pour le stockage des roues .Les pneus sans jantes doivent être stockés debout puis tournés régulièrement pour éviter une usure anticipée.En enlevant directement la saleté des roues lors de leur démontage vous gagnerez du temps et ménagerez vos efforts lors du prochain changement de roues. Pour un nettoyage en profondeur, des nettoyeurs de jantes et des brosses jantes existent.: Daparto