Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Les propriétaires de pouvoir démarrer quand bon leur semble sans rencontrer le moindre souci.



Ceux qui parcourent régulièrement de courts trajets routiers, en particulier dans les zones urbaines, courent le risque réel d'être confrontés à une batterie déchargée voire inopérante.



En d'autres termes, les batteries de voiture sont forcées de travailler davantage pour maintenir l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement de tous les calculateurs du véhicule.



Le plus souvent discrète mais pourtant très sollicitée, la batterie est le véritable cœur de l'



En ce qui concerne la batterie de la voiture, les conducteurs ne peuvent pas se permettre d'avoir une attitude « hors de vue, hors de l'esprit ».



L'entretien de la batterie de sa voiture n'est pas un acquis.



Afin de profiter de sa voiture à tout instant, charger la batterie et la maintenir sont plus que jamais essentiels.



Charger et maintenir sa batterie allonge la durée de vie de la batterie jusqu'à trois fois.



La charge et l'entretien réguliers d'une batterie ne prolongent pas seulement la durée de vie de la batterie jusqu'à trois fois, ils aident les conducteurs à économiser de l'argent à long terme et offrent également une certaine tranquillité d'esprit. Il est important de rappeler que lorsqu'une batterie tombe en panne, cela peut endommager ou compromettre l'électronique du véhicule, ce qui peut nécessiter des dépenses supplémentaires.



L'entretien régulier de la batterie favorise une mobilité plus verte grâce à la réduction des déchets.



Les 5



• Un chargeur de batterie fiable : l'utilisation d'un chargeur pour maintenir les



• Une charge régulière : une charge au moins une fois par mois aide à tirer le meilleur parti d'une batterie de voiture et prolonge sa durée de vie. C'est aussi simple que de brancher la batterie et de laisser le chargeur faire son travail rapidement et efficacement, alors que la voiture est garée dans le garage. Quand il s'agit de



• Soins simples et réguliers : il est tout aussi essentiel de maintenir la santé d'une batterie lors d'hivernages, qu'il est de charger en premier lieu. Investir dans un chargeur avec des fonctionnalités intégrées pour la maintenance et le dépannage et avoir la tranquillité d'esprit qui vient avec une batterie qui travaille toujours à sa capacité optimale.



• L'importance de la météo : une batterie peut perdre jusqu'à 35 % de performance lorsque les températures atteignent le point de congélation, et jusqu'à 50 % lorsque les températures baissent. Inversement, la chaleur peut détruire une batterie en évaporant ses fluides. Les automobilistes doivent surveiller tout signe de changement, comme la façon dont la voiture démarre ou le fonctionnement du système électrique en général.



• Charge correcte : être proactif et charger régulièrement permet de se prémunir des pannes. Si la batterie est à plat, l'automobiliste peut utiliser un booster adaptatif, un moyen plus sûr de faire démarrer votre voiture en moins de 15 minutes sans danger pour la batterie ni pour les composants électroniques embarqués.



Une récente enquête, menée par CTEK, a révélé qu'environ la moitié des batteries sur la route aujourd'hui ont besoin d'être rechargées ou remplacées.



Stefan Magnusson, Global Sales Director, Aftermarket de CTEK, explique : « En tant que leader mondial de la recharge des batteries de véhicules, nous avons la responsabilité de mettre en lumière l'importance de la recharge régulière des batteries de voitures. Notre qualité de vie est intrinsèquement liée à la mobilité et à notre liberté de voyager, qu'il s'agisse de véhicules thermiques, hybrides ou électriques. Par conséquent, nous désirons mobiliser et éduquer les conducteurs sur le fait que la batterie est la source de vie dans la voiture qui doit être régulièrement chargée. À partir de maintenant, assurons-nous que nos voitures sont toujours chargées et prêtes à rouler »



Source : CTEK

Les propriétaires de voitures veulentCeux qui parcourent régulièrement de courts trajets routiers, en particulier dans les zones urbaines,En d'autres termes,Le plus souvent discrète mais pourtant très sollicitée, la batterie est le véritable cœur de l' automobile En ce qui concerne la batterie de la voiture, les conducteurs ne peuvent pas se permettre d'avoir une attitudeL'entretien de la batterie de sa voiture n'est pas un acquis.Afin de profiter de sa voiture à tout instant,Charger et maintenir sa batterieLa charge et l'entretien réguliers d'une batterie ne prolongent pas seulement la durée de vie de la batterie jusqu'à trois fois, ils aident les conducteurs àet offrent également une. Il est important de rappeler que lorsqu'une batterie tombe en panne, cela peut endommager ou compromettre l'électronique du véhicule, ce qui peut nécessiter des dépenses supplémentaires.L'entretien régulier de la batterie favorise une mobilité plus verte grâce à la réduction des déchets.Les 5 conseils clés de CTEK pour préserver la batterie :: l'utilisation d'un chargeur pour maintenir les performances et la durée de vie de la batterie peut aider à économiser du temps et des coûts.: une charge au moins une fois par mois aide à tirer le meilleur parti d'une batterie de voiture et prolonge sa durée de vie. C'est aussi simple que de brancher la batterie et de laisser le chargeur faire son travail rapidement et efficacement, alors que la voiture est garée dans le garage. Quand il s'agit de voitures électriques , la règle est ABC, ou en d'autres termes, Always Be Charging.: il est tout aussi essentiel de maintenir la santé d'une batterie lors d'hivernages, qu'il est de charger en premier lieu. Investir dans un chargeur avec des fonctionnalités intégrées pour la maintenance et le dépannage et avoir la tranquillité d'esprit qui vient avec une batterie qui travaille toujours à sa capacité optimale.: une batterie peut perdre jusqu'à 35 % de performance lorsque les températures atteignent le point de congélation, et jusqu'à 50 % lorsque les températures baissent. Inversement, la chaleur peut détruire une batterie en évaporant ses fluides. Les automobilistes doivent surveiller tout signe de changement, comme la façon dont la voiture démarre ou le fonctionnement du système électrique en général.: être proactif et charger régulièrement permet de se prémunir des pannes. Si la batterie est à plat, l'automobiliste peut utiliser un booster adaptatif, un moyen plus sûr de faire démarrer votre voiture en moins de 15 minutes sans danger pour la batterie ni pour les composants électroniques embarqués.Une récente enquête, menée par CTEK, a révélé qu'environStefan Magnusson, Global Sales Director, Aftermarket de CTEK, explique :: CTEK