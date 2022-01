Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Selon une étude commandée par Nokian Tyres auprès d'automobilistes européens, le nombre de véhicules sur les routes équipés de pneus usés est inquiétant.



Les automobilistes européens n'achètent généralement des pneus neufs que lorsque la profondeur de la bande de roulement est fortement altérée et que les caractéristiques de sécurité du pneu sont clairement affectées.



La sécurité est le premier critère d'



Les autres caractéristiques importantes prises en compte sont la durabilité, la faible



C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par Nokian Tyres via YouGov en mars 2021. L'étude européenne a été menée en Allemagne, en Italie du Nord, en Russie, en Suède et en Finlande. Dans chaque pays, 1 000 conducteurs de



L'étude européenne indique que plus d'un conducteur sur quatre n'achète de nouveaux pneus hiver que lorsque la profondeur de leur bande de roulement atteint la valeur minimale légale.



Près d'un quart des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'achètent des pneus que lorsqu'elles constatent que les caractéristiques de sécurité ont été réduites. Ces chiffres ne tiennent pas compte des conducteurs qui utilisent des pneus toutes saisons.



Pourtant, les automobilistes peuvent doubler la durée de vie de leurs pneus en toute sécurité grâce à une simple astuce.



L'usure des pneus n'est pas uniforme entre les pneus avant et arrière du fait de la répartition du poids entre les essieux avant et arrière, de l'implantation du moteur et du mode de transmission du couple aux roues (traction avant, propulsion arrière ou transmission intégrale).



Dans ces conditions, la permutation des pneus de l'avant à l'arrière et vice versa permet de doubler la durée de vie des pneus tout en conservant des caractéristiques de sécurité des pneus.



« Les conducteurs peuvent prolonger la durée de vie sûre de leurs pneus en permuttant de l'avant à l'arrière et vice versa. Les pneus s'useront ainsi de manière uniforme. Malheureusement, la permutation des pneus est loin d'être courante, alors même qu'elle pourrait doubler le kilométrage que vous pouvez obtenir d'un jeu de pneus », déclare Matti Morri, responsable du service technique à la clientèle chez Nokian Tyres.



Source : enquête demandée par Nokian Tyres (YouGov mars 2021).



Méthodologie : l'étude a été menée en Allemagne, en Italie du Nord, en Russie, en Suède et en Finlande. Dans chaque pays, 1 000 conducteurs de voitures particulières qui participent à l'achat de pneus ont répondu à l'enquête.

