Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Lorsque la température commence à remonter, voici que revient le rhume des foins et sa cohorte de gens qui éternuent.



« En général, quand la concentration des pollens est élevée, il vaut mieux rouler toutes vitres fermées, » recommande le Docteur Anne-Marie Albuszies, le directeur général de la Santé chez « Dans les prochains mois, les allergies aux noisetiers vont commencer, ainsi que celles au frêne, » explique le Dr Albuszies.



Au cours de l'été, c'est l'herbe qui pose problème.



Le rhume des foins peut toucher les personnes allergiques de mars à octobre.



Le conducteur doit s'abstenir de la prise de médicament, car les antihistaminiques apportent un état de somnolence.



Il faut quitter ses vêtements dans la salle de bains et se laver les cheveux le soir plutôt que le matin pour éviter de déposer des pollens sur l'oreiller.



Un rinçage du nez avec une solution au chlorure de sodium matin et soir calme les irritations et un linge humide sur les yeux apaise les démangeaisons.



Depuis 2000, toutes les Opel sont équipées de filtres à particules Opel ou filtres à charbon actif.



Le constructeur



Le filtre à charbon actif se compose de deux couches qui présentent l'intérêt dans un premier temps d'empêcher les particules d'entrer dans l'habitacle, puis de filtrer les effluves polluants tels que l'ozone ou les mauvaises odeurs, grâce au charbon actif.



Les pollens (aulne, noisetier, frêne et bouleau) sont éliminés à presque 100%, ce qui permet aux possesseurs de véhicules équipés de filtres à charbon actif de respirer profondément tout en conduisant.



« La qualité offerte par la double filtration à charbon actif dépasse les normes dans de nombreux domaines et dans certains cas satisfait même aux exigences édictées pour les filtres à particules fines, » explique Sandra Schmickler, Product Manager Opel.



La matière filtrante est hydrophobe, ce qui l'empêche de geler en hiver ou de devenir un repère de bactéries. Malgré ces fortes



Le filtre à pollen doit être changé une fois par an.



Dans de nombreux cas, le filtre à double étage à charbon actif peut être installé sur des véhicules anciens.



Le montage en post-équipement peut se montrer compliqué et mieux vaut donc confier la tâche à un concessionnaire de la marque. Lorsque la température commence à remonter, voici que revient leet sa cohorte de gens qui éternuent.recommande le, le directeur général de la Santé chez Opel . C'est aussi une question de sécurité : quand le conducteur est pris de crise d'éternuements, le risque d'accident augmente. Il est utile de demander conseil au préalable sur le calendrier des pollens, en se renseignant auprès de réseaux de surveillances spécialisés.explique le Dr Albuszies.Au cours de l'été, c'est l'herbe qui pose problème.Le rhume des foins peut toucher les personnes allergiques de mars à octobre.Le conducteur doit, car les antihistaminiques apportent un état de somnolence.Il fautetplutôt que le matin pour éviter de déposer des pollens sur l'oreiller.Unavec une solution au chlorure de sodium matin et soir calme les irritations et un linge humide sur les yeux apaise les démangeaisons.Depuis 2000, toutes les Opel sont équipées de filtres à particules Opel ouLe constructeur automobile allemand monte essentiellement des filtres combinés à charbon actif.Le filtre à charbon actif se compose dequi présentent l'intérêt dans un premier temps, puis de, grâce au charbon actif.Les pollens (aulne, noisetier, frêne et bouleau) sont, ce qui permet aux possesseurs de véhicules équipés de filtres à charbon actif de respirer profondément tout en conduisant.explique Sandra Schmickler, Product Manager Opel.La matière filtrante est, ce qui l'empêche de geler en hiver ou de devenir un repère de bactéries. Malgré ces fortes performances de filtration, le système fait preuve d'une bonne perméabilité à la circulation de l'air.Le filtre à pollen doit êtreDans de nombreux cas, le filtre à double étage à charbon actif peut être installé sur des véhicules anciens.Le montage en post-équipement peut se montrer compliqué et mieux vaut donc confier la tâche à un concessionnaire de la marque.