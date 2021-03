Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion AIWAYS U5 ÉVALUATION Un SUV de taille intermdiaire lectrique dot d'une autonomie de 410 km 7.4 Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 10/10 5/10 8/10 8/10 7/10 8/10 10/10 6/10 3/10 19 Photos © Aiways



L'avant du véhicule, sans aspérité ni ouverture, présente des lignes profilées.



Le travail sur l'aérodynamisme a permis d'obtenir un coefficient de traînée de 0,29.



L'avant reçoit deux entrées d'air, dont le rôle essentiel consiste à assurer le refroidissement des blocs-batteries et du système de freinage avant.



Le SUV repose sur des roues aluminium de 17 ou 19 pouces, selon les versions.



L'empattement long, les porte-à-faux courts et la voie large donnent au U5 des dimensions modernes.



Les phares en forme de L suivent la ligne du capot et se rejoignent au centre, tandis que les feux arrière en forme de H s'adaptent à la largeur du véhicule.



L'Aiways U5 dispose de la technologie d'éclairage à LED, ainsi que de rampes d'éclairage linéaires.



Des poignées de porte rétractables contribuent à réduire la résistance au vent.



Long de 4 680 mm, large de 1 865 mm et haut de 1 700 mm, le SUV de taille intermédiaire U5 propose un empattement long de 2 800 mm.



L'accès à bord est aisé aux places avant ainsi qu'aux places arrière.



La position de conduite surélevée est typique d'un SUV familial.



Le volume aux deux places arrière latérales est impressionnant, tant en hauteur qu'en



Le SUV U5 accueille confortablement des adultes d'1,90 mètres aux places arrière.



La cinquième place centrale arrière est étroite.



Sur la route, le U5 s'apparente à un confortable salon roulant électrique pour les occupants des places arrière.



Les espaces de rangement dans l'habitacle sont rares: il n'y a pas de boite à gants dans le véhicule.



Le SUV Aiways offre un volume de chargement de 432 litres ainsi qu'un compartiment additionnel de rangement dans le compartiment moteur pour les câbles de recharge.



Le coffre est facilement exploitable.



Banquette arrière rabattue, le volume de chargement passe à de 1 543 litres, sans permettre de disposer pour autant d'un plancher plat.



Le système E-Drive, qui comprend le moteur électrique, la boîte de vitesses et l'onduleur, est installé à l'avant du véhicule pour une traction avant.



Un réducteur mono-vitesse est intégré au boîtier du moteur électrique.



L'alimentation en énergie et la gestion de la batterie sont contrôlées de manière centralisée par l'unité de contrôle du véhicule (UCV).



L'U5 propose trois modes de conduite distincts : « Eco », « Normal » et « Sport », permettant au conducteur de varier légèrement les niveaux de réponse et de



Trois modes de récupération d'énergie au freinage sont également au programme. Peu marqué, le mode de récupération d'énergie au freinage le plus marqué ne permet pas l'arrêt du véhicule.



Le système de freinage régénératif iBoost d'Aiways récupère l'énergie du freinage et l'utilise pour recharger la batterie.



Le SUV U5 zéro émission dispose d'une structure modulaire légère en aluminium et acier ainsi que d'une batterie sandwich de 63 kWh qui alimente un moteur électrique compact de 204 ch (125 kW).



Le moteur électrique développe une puissance de pointe de 204 ch (125 kW) et 315 Nm de couple à un régime maximal de 16 000 tr/min.



Le poids à vide du véhicule est compris entre 1 720 et 1 770 kg, selon les versions, batterie de 63 kWh incluse.



Le modèle U5 d'Aiways accélère de zéro à 100 km/h en 7,8 secondes.



Le SUV intermédiaire Aiways se singularise par un centre de gravité bas du fait du positionnement des batteries dans le châssis.



L'U5 est équipé d'une suspension indépendante MacPherson à l'avant et d'une suspension multibras indépendante à l'arrière.



Le freinage repose sur des freins à disque avant et arrière de 314 mm avec étriers à deux pistons.



La



Le SUV de taille intermédiaire électrique Aiways revendique 410 km d'autonomie en conditions de conduite réelles WLTP.



La batterie de 63 kWh est compatible avec les bornes



La batterie peut être rechargée de 20% à 80% en 35 minutes en courant continu, où de 10% à 100% en dix heures avec en courant alternatif (6,6 kW de type 2) pour une recharge de nuit.



La trappe de chargement se situe sur le côté droit du bouclier avant.



Il y aurait en France de l'ordre de 29 854 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un



7 637 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.



Avec 19 792 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.



2 425 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles.



Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire. Parmi ces points de recharge rapide, 1 788 (soit 6 % du total) délivrent une puissance supérieure à 50 kW et 30 délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 100 kW, permettent une recharge en quelques dizaines de minutes sur des trajets longue distance.



Un grand tableau de bord domine le cockpit. D'aspect peu moderne, il affiche les informations essentielles à la conduite.



En plus de l'écran sur le tableau de bord, un écran de 12,3 pouces similaire à une tablette est accessible du côté conducteur et passager.



En l'absence de GPS intégré, l'accès aux informations de navigation nécessitent la connexion du smartphone du conducteur. Le véhicule est compatible Android



Le SUV électrique de taille intermédiaire Aiways U5 a obtenu une



Le SUV Aiways U5 a réalisé un score de 73% pour la protection des adultes, de 70% pour la protection des enfants, de 45% pour la protection des piétons et de 55% pour la présence de systèmes d'



Les corrections techniques apportées par Aiways devraient permettre, selon Aiways, au SUV U5 d'être crédité de 5 étoiles Euro NCAP mi-2021.



La caisse en blanc de la



L'acier utilisé est environ quatre fois plus résistant que l'acier à haute résistance conventionnel.



Les techniques de collage, de moulage et de formage rendent le châssis environ 50 % plus rigide que les construction équivalentes en acier.



Des techniques innovantes telles que le vissage par forage à percussion (FDS) et le rivetage auto-perçant (SPR) permettent à Aiways de mêler en toute sécurité l'acier et l'aluminium.



La combinaison de l'acier à haute résistance 2000 MPa et de l'aluminium utilisée pour la carrosserie de l'U5 permet l'obtention d'un habitacle robuste.



Le SUV électrique U5 a été conçu de façon à disperser et absorber efficacement l'énergie en cas de collision afin de réduire l'impact potentiel sur les occupants des véhicules et les piétons.



Développée et fabriquée par Aiways à partir d'accumulateurs CATL, la batterie en sandwich de l'U5 tire son nom de sa structure dont la protection multicouche sépare les zones sèches et humides de la cellule.



La structure en « sandwich » d'Aiways diffère des blocs de batteries



Cette séparation signifie également qu'il est peu probable qu'une fuite du liquide de refroidissement ne pénètre dans le module de batterie, même après un impact important. Cela diminue les risques d'incendie ou d'explosion causés par un court-circuit.



Un espace de protection contre les chocs est également intégré à la conception « sandwich ». Un espace de 15 mm sépare le bas de la plaque de la batterie et le module de la batterie. Il confère au module de batterie une protection supplémentaire en cas de choc, réduisant ainsi les risques de dommages.



Le véhicule électrique Aiways est équipé de nombreuses technologies d'



L'U5 d'Aiways est équipé de 22 capteurs, 12 radars à ultrasons, cinq caméras haute définition et trois radars à ondes millimétriques afin de fournir une autonomie



Les données collectées sont utilisées par les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dont l'U5 est équipé pour améliorer la sécurité du véhicule et des occupants.



Un système de prévention de sortie de voie avertit le conducteur s'il est sur le point de s'écarter de sa voie et apporte de petits ajustements à la direction si celui-ci ne réagit pas à l'avertissement.



Lorsque la vitesse excède 60 km/h, l'U5 utilise un système automatisé pour rester au milieu de la voie.



L'U5 est équipé d'un dispositif d'alerte des angles morts qui avertit le conducteur si véhicule ou un cycliste passe à



Un système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) avertit le conducteur lorsqu'un véhicule est sur le point de passer derrière l'U5.



Le SUV Aiways U5 est équipé d'un dispositif de freinage d'urgence automatique (AEB), qui engage automatiquement les freins du véhicule lorsqu'un piéton, un cycliste ou un véhicule passe devant le véhicule. Il fonctionne en association avec un système d'alerte cycliste qui avertit les occupants s'ils risquent d'ouvrir la porte au passage d'un cycliste.



L'U5 est proposé avec un régulateur de vitesse adaptatif (ACC), qui maintient une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et peut également stopper l'U5 lorsque la circulation s'arrête.



Le système intelligent de commande de feux de route (IHBC) opère automatiquement les feux de croisement du véhicule.



Le système d'aide au stationnement du U5 permet de manœuvrer automatiquement le véhicule dans une place de stationnement en appuyant simplement sur un bouton.



L'U5 utilise la reconnaissance faciale pour savoir qui conduit la voiture et surveiller l'éveil du conducteur, émettant des alertes si le conducteur semble somnoler et lui suggérant le cas échéant de s'arrêter pour faire une pause.



Le conducteur et les passagers peuvent utiliser des commandes vocales pour gérer le système d'infodivertissement en utilisant simplement leur voix.



Le système de surveillance biologique permet également de surveiller les enfants installés à l'arrière du véhicule grâce à l'IA qui permet au passager avant de les observer facilement depuis l'écran d'infodivertissement avant. Des alertes informent les passagers avant lorsqu'un enfant fait tomber un objet au sol.



L'U5 se connecte au téléphone mobile du conducteur. Le conducteur peut utiliser son téléphone pour accéder au véhicule, régler les commandes de chauffage et gérer la fonctionnalité de charge à distance.



Le SUV est fabriqué dans l'usine de production d'Aiways à Shangrao (province du Jiangxi).



L'usine de production est capable de produire 150 000



Une deuxième phase d'expansion est prévue pour atteindre une capacité annuelle de 300 000 unités.



Les batteries sont fabriquées à Changshu en Chine par CATL.



Rappelons que l'entreprise Aiways a été créée en 2017. C'est un fournisseur de solutions de mobilité personnelle basé à Shanghai, et un nouveau constructeur



La marque chinoise a fait le choix sur le marché Français d'un modèle de vente directe en totale rupture avec le réseau de distribution automobile traditionnel basé sur des concessionnaires automobiles chargés de la vente et de l'après-vente des véhicules de la marque représentée.



Le SUV Aiways est distribué par le distributeur Car East France grâce à un mode de distribution directe via des spécialistes de la marque chinoise présents dans 26 villes.



Le véhicule électrique Aiways U5 est proposé sans maintenance obligatoire pendant 5 ans ou 100 000 km.



Par nature, un véhicule électrique nécessite moins d'entretien qu'un véhicule à moteur thermique. La complexité d'une motorisation thermique n'est en rien comparable à la simplicité d'un moteur électrique.



En l'absence de réseau après-vente physique, la maintenance est réalisée via des partenariats avec des enseignes multimarques: Feu Vert et Gomecano (ateliers mobiles) et la carrosserie via les enseignes spécialisées Albax, Lecoq et AD.



22 centres Feu Vert dans l'hexagone sont équipés de stations de diagnostic et 4 techniciens mobiles sont présents dans les régions en mars 2021.



Le modèle de vente directe sans réseau d'après vente physique peut présenter des interrogations pour les futurs propriétaires de véhicules Aiways (prise en charge d'interventions techniques au titre de la garantie constructeur, présence de techniciens spécifiquement formés aux modèles de la marque et à la motorisation électrique, revente des véhicules en



Rappelons également, que la marque Aiways est un nouvel entrant sur le marché automobile, le U5 étant le premier véhicule produit.



Le modèle U5 d'Aiways est disponible en France à partir de 39 300 euros (Standard).



Le SUV U5 d'Aiways bénéficie à l'



Etant proposé exclusivement avec une motorisation électrique, le SUV électrique de taille intermédiaire Aiways U5 est vendu à des



Le SUV électrique chinois bénéficie d'une garantie de 5 ans limitée à 150 000 km et d'une garantie moteur/batterie de 8 ans limitée à 150 000 km.



Pénalisées par le bonus écologique à l'achat de 7 000 euros, les valeurs de revente en occasion du SUV U5 d'Aiways devraient se situer à un niveau bas qui compense en partie le rapport équipements/prix favorable à l'achat.



La garantie 5 ans ou 150 000 kilomètres est de nature à rassurer les acheteurs potentiels du SUV électrique Aiways U5 chinois.



Les



STANDARD



Traffic Jam Assist

Lane Keeping Assist (Maintien de voie)

Régulateur de vitesse

Adaptative Cruise Control

Parking Automatique Park Assist

Avertisseur d'angles morts

Phares automatiques LED

Feux de route automatiques

Camera 360°

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Avertisseur de collision

Alerte de circulation transversale arrière (RTCA)

Driver fatigue monitor system

Freinage d'urgence

Jantes 17 pouces Aluminium

Radar de stationnement avant

Radar de recul

Alarme

Ecran tactile 12.3 pouces

Rétroviseurs extérieurs électriques automatiques

Essuies glaces automatiques

Commandes au volant

Lumières d'ambiance

Ouverture sans clé

Vitres électriques

Sièges tissus (Grey)

Siège conducteur électrique 6 directions

Siège passager électrique 4 directions

Climatisation automatique 2 zones

6 airbags : 2 à l'avant, 2 sur le coté et 2 rideaux

Contrôle automatique de pression des pneus

Driver fatigue monitor system

8 Enceintes

Apple Carplay & Carbit

Câble de type 2 Câble ICCB 220 v



PREMIUM (en plus)



Jantes Aluminium 19 pouces

Siège cuir (Black/Creamy White)

Hayon à ouverture automatique et détection pied

Toit panoramique électrique

Sièges avant chauffants

Ecran additionnel de climatisation

Chargeur par induction

Parking Automatique

Radar de Stationnement



Ligne moderne

Confort

Position conduite surélevée

Espace intérieur

Hauteur sous toit arrière

Centre de gravité bas

Technologies d'aides à la conduite

Silence fonctionnement

Zéro émission locale

Dotation d'équipements de série

Différents modes de recharge

Garantie 5 ans ou 150 000 km

Bonus écologique (7 000 euros)



Autonomie réelle limitée (410 km WLTP)

Euro NCAP 2019 (3 étoiles)

Volume de coffre (432 litres)

Poids (1 720 kg)

Pas de plancher plat dossiers rabattus

Peu d'espaces de rangement dans l'habitacle

Pas de réseau de distribution physique

Pas de réseau après-vente physique

Modes de conduite peu prononcés

Modes récupération énergie peu marqués

Cinquième place étroite

Pas de GPS intégré

Pas de roue de secours

Valeurs revente basses

