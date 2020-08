Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CUPRA CORVETTE DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMW Série 5 ÉVALUATION Un salon roulant capable d’allier confort et dynamique de conduite Publicité 11 Photos © BMW



Le pare-brise acoustique, le ciel de pavillon acoustique et l'encapsulage du moteur réduisent le niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle de la



Des sièges confort à fonction de massage et commande à capteurs tactiles sont proposés sur la berline d'affaires BMW. Le siège multifonctions optionnel intègre 20 chambres d'air et propose huit programmes de massage.



Question confort, seule la cinquième place étroite et faisant office d'accoudoir central arrière manque de confort.



Le tunnel de transmission limite par ailleurs la place aux jambes de la place centrale arrière.



Le coffre est profond. Les dossiers de siège arrière se rabattent en 40/20/40 et libèrent un plancher plat.



Les phares de la BMW Série 5 font appel à la technique des LEDs.



Des projecteurs Full LED avec fonction adaptative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective Beam, et l'assistant feux de route sont proposés en option.



Les projecteurs laser BMW sont également disponibles en option sur toutes les versions.



Dans les deux variantes de phares en option, les feux de jour situés sur l'extérieur jouent le rôle de clignotants.



Un liseré noir et un graphisme en L confèrent un effet visuel supplémentaire aux feux arrière.



Les feux arrière et les feux stop sont intégrés dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc à la géométrie extérieure tridimensionnelle bien visible.



La BMW Série 5 est livrée avec des sorties d'échappement trapézoïdales.



L'application du concept de construction légère BMW EfficientLightweight, qui augmente la part d'aluminium et d'aciers à haute limite élastique, se traduit par une baisse du poids de la berline BMW de 100 kilogrammes en moyenne par rapport à la sixième génération de la Série 5.



Dans le même temps, la routière BMW affiche un coefficient de pénétration dans l'air (cx) réduit de 0,22 au profil de



Les liaisons au sol, le centre de gravité bas, la répartition équilibrée des charges sur les essieux typique de BMW et une carrosserie de conception légère et rigide en torsion permettent d'allier une expérience de conduite dynamique et un confort de voyage caractéristique d'une routière.



La commande de régulation du comportement dynamique (de série) permet un réglage individuel de la



Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour améliorer efficacement l'agilité et le dynamisme ou le confort de conduite sont proposés.



Les suspensions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent toutes dans la liste des



La direction active intégrale et la transmission intégrale intelligente xDrive font partie du catalogue d'options.



La direction active intégrale disponible en option peut venir en aide au conducteur lors des manœuvres en tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des vitesses inférieures à 3 km/h.



Des étriers rouges sont disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.



La routière BMW reçoit des moteurs BMW EfficientDynamics de conception modulaire à technologie BMW TwinPower Turbo.



La BMW Série 5 est proposée avec deux moteurs essence, deux moteurs essence eDrive



Le système d'injection directe dans les unités à essence fonctionne avec une pression accrue, ce qui se traduit par une plus grande efficacité.



La technologie de turbocompresseur à double étage intégrée sur toutes les variantes diesel permet une distribution de puissance encore plus nette.



Tous les moteurs sont reliés de série à une boîte de vitesses à huit rapports.



La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est proposée de série ou en option sur toutes les variantes du modèle, à l'exception du moteur à essence d'entrée de gamme.



Les modèles quatre et six cylindres de la BMW Série 5 intègrent un démarreur-générateur 48V et deux batteries. La technologie 48V associée à une deuxième batterie permet de régénérer et de stocker une quantité importante d'énergie de freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique, ou pour alléger la charge du moteur thermique ou encore augmenter sa puissance.



Le démarreur-générateur produit un effet de suralimentation électrique avec 11 ch (8 kW) supplémentaires en cas de dépassement et de grande accélération.



Le démarreur-générateur augmente également l'efficacité en aidant le moteur lors de la conduite à vitesse constante et améliore le confort lors de l'utilisation des fonctions



Les moteurs diesel sont dotés d'un système SCR.



Le quatre cylindres en ligne de 2.0 litres de cylindrée de la BMW 520i fournit un couple maximal de 290 Newtons-mètres entre 1 350 et 4 250 tr/min et débite une puissance maximale de 184 ch. Départ arrêté, la BMW 520i atteint les 100 km/h en 7,9 secondes et file à une vitesse maximale de 235 km/h. En cycle mixte, les rejets de CO2 s'élèvent à 140-162 grammes par kilomètre (sur la base du cycle de conduite WLTP).



Le moteur essence quatre cylindres de la BMW 530e produit une puissance maximale de 184 ch, tandis que le moteur électrique développe 109 ch. La puissance commune des deux groupes moteurs peut être brièvement augmentée jusqu'à un maximum de 292 ch grâce à une fonction XtraBoost. Départ arrêté, la BMW 530e atteint les 100 km/h en 5,9 secondes et file à une vitesse maximale de 235 km/h.



La fonction BMW eDrive Zone bascule automatiquement la voiture en mode tout électrique lors de l'entrée en « zones vertes ».



La variante hybride rechargeable de la BMW Série 5 embarque une



La BMW 530e Berline revendique une autonomie électrique de 62 à 67 km.



En fonction de la situation de conduite, la BMW 530e Berline peut afficher une



La BMW 545e xDrive Berline associe un moteur essence six cylindres en ligne générant 286 ch à un moteur électrique de 109 ch, ce qui donne une puissance globale de 394 ch et 600 Nm de couple et quatre roues motrices.



En fonction de la situation de conduite, la BMW 545e xDrive Berline peut afficher une consommation de carburant pouvant atteindre 2,1 à 2,4 litres aux 100 km, une consommation électrique de 15.3-16.3 kWh aux 100 km et des



La BMW 545e xDrive Berline revendique une autonomie électrique de 54 à 57 km.



La BMW 545e xDrive Berline peut rouler jusqu'à une vitesse de 140 km/h en mode électrique.



Départ arrêté, la BMW 545e xDrive atteint les 100 km/h en 4,7 secondes et file à une vitesse maximale de 250 km/h.



Le service numérique BMW eDrive Zone passe automatiquement en mode de fonctionnement tout électrique lorsque le véhicule entre en « zone verte ».



La BMW 518d fait tourner un quatre cylindres diesel débitant une puissance de 150 ch et un couple maximal de 350 Newtons-mètres. Equipée d'une boîte Steptronic, la berline parcourt le zéro à 100 km/h en 8,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 220 km/h. Les émissions de CO2 s'élèvent à 124-145 grammes par kilomètre (sur la base du cycle de conduite WLTP).



La BMW 520d fait tourner un quatre cylindres diesel débitant une puissance de 190 ch et un couple maximal de 400 Newtons-mètres entre 1 750 et 2 500 tr/min. Equipée d'une boîte Steptronic, la berline parcourt le zéro à 100 km/h en 7,2 secondes et atteint une vitesse maximale de 235 km/h. Les émissions de CO2 s'élèvent à 124-146 grammes par kilomètre (sur la base du cycle de conduite WLTP).



La BMW 530d, à moteur six cylindres en ligne, débite une puissance de 286 ch et un couple de 650 Newtons-mètres entre 1 500 et 2 500 tr/min. La BMW 530d s'élance à 100 km/h départ arrêté en 5,6 secondes. La vitesse maximale est bridée à 250 km/h par l'électronique. La BMW 530d affiche des émissions de CO2 de 133-153 grammes (sur la base du cycle de conduite WLTP).



Dotée d'une large panoplie de systèmes d'assistance, la BMW Série 5 propose un soutien maximal au conducteur non seulement en cas de danger, mais aussi dans des situations peu exigeantes pour le conducteur telles que les bouchons et les circulations ralenties ou les tronçons d'autoroute monotones.



Pour ce faire, la Série 5 est équipée d'une caméra stéréo qui surveille l'



L'assistant d'évitement, l'assistant d'intersection, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertissement de sortie de voie, la fonction « formation automatique de voie d'urgence » et la protection active anti-collision latérale s'invitent à bord de la BMW Série 5.



L'avertisseur de franchissement de ligne avec protection active anti-collision latérale surveille les voies de circulation ainsi que la situation routière à



Le système d'avertissement de sortie de voie, inclus avec l'assistant de conduite en option, comprend le retour sur voie au moyen de la direction assistée.



Forte des fonctions du régulateur actif vitesse-distance (Active Cruise Control, ACC) et de l'assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, la Série 5 franchit une nouvelle étape sur la route menant à la conduite automatisée.



La reprise de limitations de vitesse que l'assistant de limitation de vitesse intelligent (Intelligent Speed Assist) optionnel met à la disposition du régulateur de vitesse en fait partie. Le conducteur peut procéder à une adaptation dans une plage comprise entre plus/moins 15 km/h.



De l'arrêt jusqu'à une vitesse de 210 km/h, le régulateur actif vitesse-distance de la Série 5 aide le conducteur, s'il le souhaite, en effectuant les accélérations, les freinages et les braquages. La fonction



L'assistant de direction et de contrôle de voie, inclus dans le pack Drive Assist Pro, propose également la navigation active. Ce système utilise les données de navigation pour repérer à l'avance quand un changement de voie sera nécessaire, et celui-ci peut ensuite être effectué en utilisant l'assistant de changement de voie.



La fonction « formation automatique de voie d'urgence » intervient pour guider la voiture vers le côté le plus approprié de sa voie dans les bouchons sur l'autoroute.



Le Drive Recorder permet aux



Le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le système d'exploitation BMW 7.0 et des services numériques



Outre le calcul des itinéraires et des heures d'arrivée avec vitesse et précision, et la mise à jour des données de trafic en temps réel à de courts intervalles, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps permet aux conducteurs d'entrer n'importe quel mot lors de la sélection d'une destination.



La BMW Série 5 obtient la



La routière BMW a obtenu un score de 91% pour la protection des adultes, de 85% pour la protection des enfants, de 81% pour la protection des piétons et de 59% pour la présence de systèmes d'



Le système optionnel de manœuvres entièrement automatiques « Park Assist » détecte les emplacements libres et gare la Série 5 en mode automatisé. L'assistant de stationnement intègre un assistant de marche arrière qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.



La fonction optionnelle de stationnement autonome télécommandé permet de faire rentrer ou sortir la Série 5 dans des emplacements très étroits en gérant la manœuvre à distance, à l'aide de la Display Key de la voiture.



La BMW Série 5 est équipée d'un iDrive de nouvelle génération.



On retrouve à l'intérieur un écran de contrôle de 10,25 pouces de série (12,3 pouces en option), des commandes intégrées sur la console centrale et un volant sport avec touches multifonctions.



Dans la dotation de pointe, la navigation, le téléphone, l'infodivertissement et les fonctions de la voiture sont affichés sur un écran haute résolution de 10,25 pouces. Le conducteur peut commander le système selon ses préférences à l'aide du controller iDrive, par voie vocale, par gestes ou par le biais de l'écran tactile.



Le conducteur peut agencer librement les éléments de commande évoquant des tuiles. Ils affichent à tout moment un aperçu à jour du contenu des menus respectifs.



L'affichage tête haute BMW couleurs affiche des informations telles que les panneaux de signalisation, les listes téléphoniques, les stations radio, les titres de musique, les indications de navigation ou les avertissements émis par les systèmes d'aide au conducteur.



La Série 5 profite des services BMW ConnectedDrive.



Avec le service Microsoft Exchange, les voyageurs professionnels utilisateurs de Microsoft Office 365 ont la possibilité de synchroniser les e-mails, les entrées de calendrier et les contacts et de les traiter à bord de leur voiture.



L'intégration des smartphones à bord est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les prestations de connectivité vont d'Apple CarPlay et et d'Android Auto intégrés entièrement sans fil au réseau Wifi pour pas moins de dix appareils à la recharge par induction du téléphone.



L'assistant personnel numérique de mobilité BMW Connected donne au conducteur à bord de la voiture l'aperçu des informations personnelles relatives à la mobilité. Les informations importantes, telles que les prochaines destinations de navigation et l'heure d'arrivée estimée sont reprises de l'agenda de mobilité personnel du smartphone et transmises à la voiture où elles sont affichées à l'écran personnalisé. La visualisation 3D de la zone environnante dans le tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation actuelle du trafic. Grâce à la fonction Remote 3D View, le conducteur peut appeler des vues en trois dimensions de l'environnement de sa voiture sur son smartphone, y compris à distance.



La BMW Digital Key transforme un smartphone en clé de voiture. Le conducteur peut partager la clé numérique avec un maximum de cinq autres personnes pour accéder à la voiture et démarrer le système de conduite.



La mise à niveau de logiciel à distance est une fonctionnalité qui permet d'importer en direct des fonctions améliorées du véhicule et des services numériques supplémentaires.



De la première à la sixième génération incluse, les ventes de la BMW Série 5 ont dépassé 7,6 millions d'unités.



Question tarif, les



La BMW Série 5 Berline est fabriquée à l'usine BMW de Dingolfing en Bavière et par Magna Steyr à Graz, en Autriche.



La routière de la marque à l'hélice se décline en quatre finitions: Lounge, Sport, Luxury et M Sport.



Les principaux



DESIGN



• Inserts décoratifs Oxyde Silver Dark mat avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé

• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V

• Sellerie tissu Junction Anthracite

• Tapis de sol en velours

• Volant sport gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• ABS

• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelet

• Airbag passager désactivable via la clé

• Airbags conducteur et passagers, airbags latéraux avant et airbags de tête avant et arrière

• Alarme antivol

• Allumage automatique des projecteurs

• Appel d'Urgence Intelligent

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• BMW Live Cockpit Navigation Plus

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec Steptronic (sur toutes les motorisations)

• Câble de recharge T2-T2 (1 phase – 5 m)

• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages “Personal Profile”

• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues

• Commande automatique du coffre (ouverture à distance de la malle de coffre via la clé et fermeture par la touche située sur le coffre ou la clé)

• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC

• Détecteur de pluie

• Détecteur de somnolence

• Écran fixe tactile de 10,25 pouces

• Feux stop dynamique à technologie LED

• Fixations ISOFIX pour sièges enfant à l'arrière

• Frein de parking électrique avec fonction “Automatic Hold” qui maintient le véhicule à l'arrêt sans action sur la pédale de frein

• Hybridation légère (48V) hors M550i xDrive

• Indicateur de pression des pneumatiques

• Interface Bluetooth et port USB

• Pack Connected Pro

• Projecteurs LED, inclut quatre anneaux lumineux pour fonction d'éclairage diurne et réglage de la portée des projecteurs

• Radars de stationnement PDC avant et arrière

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochrome côté conducteur

• Services ConnectedDrive (3 ans d'utilisation)

• Tuner DAB

• Xtraboost (spécifique aux motorisations hybrides rechargeables)



FINITION LUXURY



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Sellerie Cuir Dakota

• Jantes en alliage léger 18 pouces à rayons en W

• Rails de toit Noir mat

• Chrome Line extérieur

• Planche de bord en Sensatec noir

• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Ridge

• Éclairage d'ambiance



FONCTIONNALITÉS



• Accès Confort

• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Caméra de recul

• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction

• HotSpot Wi-Fi

• Park Assist

• Sièges avant électriques à mémoires conducteur

• Sièges avant avec appui lombaire ajustable

• Sièges avant chauffants



FINITION M SPORT



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium Rhombicle

• Jantes alliage 18 pouces M pneus mixtes

• Pack aérodynamique M

• Shadow Line brillant

• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

• Tissu “Rhombicle” / Alcantara, Anthracite/ Schwarz

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Boîte de vitesses automatique à huit rapports avec Steptronic et palettes au volant (sur 518d, 520d, 520d xDrive, 520i)

• Boîte de vitesses automatique à huit rapports Sport avec Steptronic et palettes au volant (à partir des 530d)

• Caméra de recul

• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction

• Éclairage d'ambiance

• Freins M Sport (à partir de 530d)

• HotSpot Wi-Fi

• Park Assist

• Pack Advanced Full LED

• Suspension DirectDrive

• Système de manœuvres entièrement automatiques “Park Assist”



Design dynamique

Châssis performant

Répartition des charges sur essieux équilibrée

Carrosserie légère et rigide

Moteurs efficients

Boîte de vitesses automatique

Agrément de conduite

Comportement routier

Agile en virages

Maniable en ville

Systèmes d'assistance au conducteur

Espace intérieur

Présentation intérieure soignée

Matériaux habitacle haut de gamme

Suspensions efficaces

Confort des sièges

Insonorisation

Volume de coffre

Consommations contenues

Services BMW ConnectedDrive

Valeurs de revente

Large catalogue d'options



élevé

Options coûteuses

Cinquième place étroite

Prix élevéOptions coûteusesCinquième place étroitePas de roue de secours