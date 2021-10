Synthése Le Sports Activity Vehicles de milieu de gamme BMW X3 fait rimer look tout terrain robuste avec allure sportive

Le Sports Activity Vehicles de milieu de gamme de troisième génération



Long de 4 708 millimètres, le SAV BMW de taille moyenne est polyvalent et confortable.



On retrouve sous le capot du X3 des motorisations puissantes couplées à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et à une transmission intégrale permanente.



Le X3 embarque des technologies d' Le Sports Activity Vehicles de milieu de gamme de troisième génération BMW X3 allie look un tout terrain robuste et une allure sportive.Long de 4 708 millimètres, le SAV BMW de taille moyenne est polyvalent et confortable.On retrouve sous le capot du X3 des motorisations puissantes couplées à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et à une transmission intégrale permanente.Le X3 embarque des technologies d' aides à la conduite et de sécurité de dernière génération et des systèmes multimédia connectés évolués. Thème suivant Mis ? jour le 30/09/2021