Le Sports Activity BMW



La BMW X4 affiche des surfaces épurées, rehaussées de touches élégantes et modernes.



La calandre est imposante, notamment dans sa partie supérieure, et se compose d'un cadre d'une seule pièce. La partie centrale noire, intégrant l'éventuelle iCam, assure la séparation visuelle des naseaux de calandre.



La BMW X4 adopte un signe distinctif exclusif sous la forme de doubles calandres maillées.



Les projecteurs avant sont dotés de la technologie Full LED.



Sous les projecteurs, des prises d'air verticales disposées en triangle encadrent le pare-chocs avant.



Les éléments « X » tels que la protection du bas de caisse et les jupes latérales spécifiques dans le style de la précédente finition xLine sont désormais de série.



Les surfaces tendues et largement dimensionnées dans la teinte de la carrosserie et la protection du bas de caisse renforcent la présence visuelle du X4.



Deux lignes dessinent les flancs du X4. La ligne d'épaule, dont le tracé s'étire jusqu'aux feux arrière souligne les poignées de portes, alors que la ligne de caractère s'étend entre les passages de roues.



Ces lignes mettent en valeur des épaules généreuses, accentuées par la ligne plongeante de la surface vitrée à l'arrière.



La ligne de toit forme une courbe jusqu'à la lunette arrière, avant de plonger selon un angle plus marqué.



Les lignes horizontales et la double sortie d'échappement soulignent la largeur de l'arrière du Sports Activity Coupé de taille intermédiaire BMW.



La partie arrière de la BMW X4 offre un design net. Une bordure noire confère aux feux arrière à LED un aspect précis, tandis que le graphisme étroit des feux comprend un contour aux formes accentuées, modelées en trois dimensions et des clignotants horizontaux intégrés en filigrane.



Le pare-chocs arrière a un aspect soigné, avec une proportion accrue de surface peinte et des réflecteurs dans une position verticale et plus basse dans le pare-chocs.



Les larges sorties d'échappement font écho aux lignes horizontales de la section supérieure.



L'arrière particulièrement dynamique du X4 continue à lui apporter une personnalité propre.



L'aménagement de l'habitacle à l'ambiance sportive et luxueuse est centré sur le conducteur.



Les surfaces du tableau de bord s'inscrivent dans la continuité des revêtements de portes.



Sur les surfaces galvanisées, le logo X en relief attire l'œil.



L'écran de contrôle central avec fonction tactile offre mesure 10,25 pouces de série sur tous les véhicules.



Une version de 12,3 pouces de l'écran tactile est également disponible en option.



La BMW X4 est dotée du BMW Live Cockpit Navigation Plus et de la mise en réseau intelligente incluant des services numériques basés sur le système d'exploitation OS 7.0 de BMW.



Le BMW Live Cockpit Navigation Plus comprend le système d'exploitation BMW OS 7.0 avec un écran de contrôle d'une taille minimale de 10,25 pouces et un contrôleur tactile, ainsi qu'un combiné d'instruments au look Black Panel avec un écran couleur de 5,1 pouces au centre. Le BMW Live Cockpit Navigation Plus peut être complété par l'écran d'Affichage Tête Haute HUD en option.



En option, le BMW Live Cockpit Navigation Pro offre un ensemble d'affichages entièrement numériques : le combiné d'instruments haute résolution situé derrière le volant et l'écran de contrôle ont chacun une diagonale d'écran de 12,3 pouces.



Le système de navigation offre un calcul d'itinéraire dynamique, basé sur des données précises sur le trafic en temps réel, fournies à intervalles rapprochés.



Les BMW Live Cockpit Navigation Plus et BMW Live Cockpit Navigation Pro offrent une intégration optimisée sans fil du smartphone via Apple CarPlay.



L'interaction entre Android



Le système de commande vocale est capable d'appliquer des instructions non standardisées.



Le système de commande gestuelle "BMW Gesture Command", l'écran de tableau de bord multifonction et le système d'Affichage Tête-Haute BMW peuvent être installés en option.



L'équipement de série comprend des sièges Advanced avec des selleries Sensatec et avec surface perforée, ainsi qu'une climatisation automatique à commande tri-zone.



Un toit ouvrant panoramique en verre figure au catalogue du X4.



Le



Outre le porte-gobelet, la console centrale accueille l'îlot de commande avec le levier de vitesses, le frein de stationnement électrique, le contrôle de la descente en pente et diverses fonctions d'expérience de conduite ainsi que le contrôleur iDrive. Le bouton de démarrage du moteur est également placé ici.



Des éléments décoratifs galvanisés sur les bouches d'aération ajoutent une touche d'élégance tout en soulignant les lignes horizontales de l'habitacle. Des fonctions supplémentaires sont offertes par l'éclairage d'ambiance supplémentaire en option, qui comprend un éclairage de contour au-dessus de la garniture décorative du tableau de bord et un éclairage d'ambiance qui se diffuse indirectement sous la garniture de finition.



La capacité de chargement du coffre atteint 525 litres (1 430 litres une fois les dossiers de sièges arrière rabattus).



La fonction Cargo disponible en option permet de régler individuellement l'inclinaison de chaque section du dossier.



La BMW X4 est proposée avec deux moteurs à essence (BMW X4 xDrive30i 245 ch et BMW X4 M40i 360 ch) et trois moteurs diesel (BMW X4 xDrive20d 190 ch,



La technologie BMW TwinPower Turbo du moteur à essence renferme une suralimentation du type TwinScroll (double entrée), l'injection directe High Precision Injection, le calage variable des arbres à came double Vanos et la distribution entièrement variable Valvetronic.



Les moteurs diesel font appel à une suralimentation par turbocompresseur à géométrie d'admission variable de la turbine ainsi qu'à une injection directe à rampe commune fonctionnant avec une pression maximale de 2 500 bars.



Toutes les motorisations sont associées à des boîtes de vitesses à 8 rapports, avec palettes au volant et à la transmission intégrale BMW xDrive.



La BMW X4 bénéficie de la technologie d'hybridation légère avec alterno-démarreur 48 volts sur tous les moteurs à essence et diesel 4 et 6 cylindres et sur les modèles essence et Diesel BMW M.



L'énergie obtenue par la récupération et stockée dans la batterie de 48 volts peut être utilisée pour un appoint électrique de 8 kW/11 ch en plus de l'alimentation du réseau de bord de 12 volts.



La BMW X4 xDrive30i est propulsée par un moteur essence quatre cylindres de 1 998 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 xDrive30i débite une puissance de 245 ch entre 5 000 et 6 500 tr/min et un couple maximum de 350 Nm entre 1 560 et 4 800 t/min. Le X4 xDrive30i accélère de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 235 km/h.



La BMW X4 M40i est propulsée par un moteur essence six cylindres de 2 998 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 M40i débite une puissance de 360 ch entre 5 200 et 6 500 tr/min et un couple maximum de 500 Nm entre 1 900 et 5 000 t/min. Le X4 M40i accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.



La BMW X4 xDrive20d est propulsée par un moteur diesel quatre cylindres de 1 995 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 xDrive20d débite une puissance de 190 ch à 4 000 tr/min et un couple maximum de 400 Nm entre 1 750 et 2 500 tr/min. Le X4 xDrive20d accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 213 km/h.



La BMW X4 xDrive30d est propulsée par un moteur diesel six cylindres de 2 993 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 xDrive30d débite une puissance de 286 ch à 3 250 tr/min et un couple maximum de 650 Nm entre 1 500 et 2 500 tr/min. Le X4 xDrive30d accélère de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 245 km/h.



La BMW X4 M40d est propulsée par un moteur diesel six cylindres de 2 993 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 M40d débite une puissance de 340 ch à 4 400 tr/min et un couple maximum de 700 Nm entre 1 750 et 2 750 tr/min. Le X4 M40d accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.



La BMW X4 M40d est propulsée par un moteur diesel six cylindres de 2 993 cm3 couplé à une boîte Steptronic 8 rapports. Le X4 M40d débite une puissance de 340 ch à 4 400 tr/min et un couple maximum de 700 Nm entre 1 750 et 2 750 tr/min. Le X4 M40d accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.



Le X4 profite d'une répartition des masses à raison de 50/50 entre l'essieu avant et l'essieu arrière, de liaisons au sol optimisées et de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. Grâce à l'interconnexion avec le contrôle dynamique de la stabilité DSC, la répartition du couple entre les quatre roues est constamment modulée de sorte à assurer aussi la maniabilité typique de BMW lorsque la



La BMW X4 repose sur un essieu avant à double articulation et tirants et un essieu arrière à cinq bras.



Le système de freinage se targue de freins de construction allégée au fonctionnement optimisé et d'un frein de stationnement électromécanique.



Le contrôle dynamique de la stabilité DSC incluant l'ABS et le contrôle de traction DTC, le blocage électronique du différentiel ADB-X, le contrôle du freinage en courbe CBC, l'assistant de freinage DBC, l'assistant de démarrage et la gestion de la motricité en descente HDC veille à la sécurité.



Un sélecteur de mode de conduite avec 3 modes (Eco Pro, Comfort, Sport) permet d'ajuster les paramètres de conduite selon le souhait du conducteur.



La suspension DirectDrive est proposée en standard. Elle fait appel à un réglage plus ferme des ressorts et amortisseurs ainsi qu'à des barres antiroulis plus dures.



La suspension optionnelle SelectDrive se distingue par des amortisseurs pilotés par l'électronique, qui adaptent la loi des amortisseurs au profil de la route et à la situation de conduite. En intervenant sur la Commande de régulation du comportement dynamique, le conducteur peut aussi moduler le tarage de base du châssis en privilégiant soit le confort soit la sportivité.



Des freins sport sont disponibles séparément. Les étriers fixes en aluminium peint en bleu à quatre pistons à l'avant et les disques de frein généreusement dimensionnés résistent à des contraintes thermiques élevées et assurent des distances de freinage ultracourtes tout en séduisant par un poids extrêmement réduit.



La direction sport variable équipant la BMW X4 M40i est aussi proposée en option.



Le X4 embarque de nouveaux systèmes d'aide à la conduite.



Le système d'aide à la conduite Drive Assist Pro soulage le conducteur et lui apporte plus de confort et de sécurité dans les situations de conduite où le conducteur a un désir conscient d'assistance.



Outre le Driving Assistant, qui est également en option, les fonctions comprennent le régulateur de vitesse actif, l'alerte à l'approche de carrefours avec une fonction de freinage en ville, l'assistant de changement de voie d'urgence et l'assistant de direction et de maintien de voie. La visualisation de l'



Les projecteurs avant sont dotés de série de la technologie Full LED. En plus des projecteurs adaptatifs LED dont, par mauvais temps, les phares assument la fonction des feux antibrouillard, la technologie Laser à longue portée (650 mètres) est disponible en option.



Le pack Park Assist Plus intègre l'affichage en vue du dessus, en vue panoramique et en vue 3D. Grâce à la fonction de visualisation 3D à distance, le conducteur a accès à une représentation en trois dimensions et en temps réel de son véhicule et de l'environnement de celui-ci sur son smartphone.



L'aide au stationnement Park Assist Plus comprend aussi l'assistant de marche arrière Auto-Reverse, qui permet de parcourir en sens inverse les derniers mètres réalisés.



Le BMW Drive Recorder, en option, permet d'enregistrer des



La BMW X4 bénéficie des mises à jour chargées « over-the-air », en utilisant la mise à jour logicielle à distance, pouvant inclure différents contenus allant de nouveaux services à des caractéristiques améliorées du véhicule.



Une fonction de point d'accès WiFi, qui assure une connexion Internet rapide à partir d'un terminal numérique, et le chargement sans fil pour les smartphones compatibles sont disponibles en option.



Les services BMW ConnectedDrive donnent accès à des informations en temps réel sur le trafic et sur les places de stationnement disponibles, ou encore à un service de conciergerie virtuel.



L'assistant BMW Connected permet de connecter le véhicule à un smartphone, une montre intelligente ou un assistant personnel intelligent via la plate-forme Open Mobility Cloud.



La BMW X4 est produite sur le site de Spartanburg (États-Unis) et sur le site de Rosslyn (Afrique du Sud).



La BMW X4 de première génération s'est écoulée à près de 200 000 exemplaires en quatre ans.



La BMW X4 se décline en finitions Lounge, xLine et M Sport X.



La BMW X4 est commercialisée à partir de 59 500 euros (xDrive30i xLine).



Comptez 57 800 euros pour la première version Diesel (xDrive20d xLine).



Le X4 a réalisé 1 586 ventes en France en 2020 (3 027 unités vendues en 2019).



Les



FINITION XLINE.



DESIGN.



• Antenne “aileron de requin”

• Baguettes de seuil de porte à l'avant

• Diffuseur aérodynamique avant “Air Curtain”

• Eléments extérieurs (poignées de portes) couleur carrosserie

• Inserts décoratifs brillants “Schwarz” souligné de chrome perlé

• Jantes en alliage léger 18 pouces (46 cm) à rayons en V

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants, mirroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants intégrés

• Sellerie en similicuir sensatec

• Sortie d'échappement double (une de chaque côté)

• Volant Sport gainé cuir



SÉCURITÉ ET DYNAMISME.



• ABS, y compris assistant de freinage d'urgence

• Accoudoir central avant et arrière

• Airbag passager avant déconnectable

• Airbags conducteur et passager avant

• Airbags de tête avant et arrière

• Airbags latéraux conducteur et passager avant

• Anti-démarrage électronique EWS IV

• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)

• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur

• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Écrous de roues antivol

• Feux de stop dynamiques clignotants

• Fixation Isofix aux places latérales arrières

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) rabattables électriquement

• Sélecteur de mode de conduite (3 modes) Eco Pro, Comfort, Sport

• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

• Tuner radio numérique DAB

• BMW EfficientDynamics :

- Boîte de vitesses automatique à 8 rapports

- Direction à assistance électrique

- Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur

- Système de récupération de l'énergie au freinage

- Technologie BMW TwinPower Turbo avec injection directe et :

• turbocompresseur Twin Scroll et commande Double VANOS et Valvetronic

(xDrive30i et M40i)

• rampe commune et un turbocompresseur (xDrive20d, xDrive30d et M40d)



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.



• Autoradio BMW Professional, 8 touches de favoris programmables et “Controller” iDrive avec touches de raccourci, compatibilité MP3, double Tuner RDS FM, info-route (TP)

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• Bouton de démarrage Start/Stop sans manipuler la clé

• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages “Personal Profile”

• Climatisation automatique 3 zones

• Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

• Commande électrique du hayon

• Déverrouillage électrique du hayon via la poignée ou la clé radiocommandée

• Frein de parking électromécanique

• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente

• BMW Live Cockpit Navigation Plus

• Pack Connected Pro

• Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)

• Tapis de sol en velours



FINITION M SPORT.



En plus des éléments de la Finition xLine :



DESIGN.



• Badges latéraux “M”

• Ciel de pavillon M Anthracite

• Inserts décoratifs M Aluminium Rhombicle avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé

• Jantes en alliage léger 20 pouces M à rayons doubles

• Kit aérodynamique M

• Seuils de portes M, repose-pied M et pédalier spécifique M

• Volant M gainé cuir



CONFORT ET FONCTIONNALITES.



• Boîte automatique à 8 rapports avec palettes au volant (xDrive20d)

• Boîte automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant (xDrive30d / xDrive30i)

• Shadow Line M brillant

• Sièges avant électriques à mémoires conducteur

• Pack BMW ConnectedDrive :

- Alarme antivol

- BMW Live Cockpit Navigation Pro

- Gesture Control

• Park Assist



Ligne sportives

Proportions SUV coupé

Comportement routier

Agrément de conduite

Habitabilité

Hauteur arrière

Confortable

Moteurs puissants

Transmission intégrale

Tenue de route

Freinage efficace

Aptitudes en tout terrain

Présentation intérieure soignée

Insonorisation

Qualité assemblage

Equipement généreux

Volume de coffre (525 litres)

Nombreux rangements

nombreuses



élevé

Cinquième place inconfortable

Consommations

