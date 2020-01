Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMW X6 ÉVALUATION Un SUV coupé de près de cinq mètres aux proportions athlétiques Publicité 17 Photos © BMW



Le X6 adopte un langage stylistique caractérisé par la précision des lignes, la netteté de la ligne de carre et le dynamisme de la ligne de toit.



L'imposant



Le X6 bénéficie de proportions athlétiques.



L'empattement atteint 2 975 mm.



La proue du X6 est dominée par la double calandre BMW et son encadrement d'un seul tenant. Près des blocs optiques, les extrémités latérales de la calandre décrivent un angle caractéristique.



La BMW X6 peut être équipée en option d'une double calandre BMW illuminée. L'illumination de la calandre se déclenche au verrouillage et au déverrouillage du Sports Activity Coupé. Le conducteur peut également l'activer à sa guise. La fonction d'illumination de la double calandre est également disponible pendant la conduite.



La BMW X6 propose en option des projecteurs Laser BMW avec éclairage à LED adaptatif. Les phares Laser avec faisceau sélectif offrent une fonction feux de route anti-éblouissement et une portée accrue d'environ 500 mètres. Visuellement, les projecteurs Laser BMW se distinguent par les éléments bleus en forme de X situés à l'intérieur des doubles phares BMW.



Les flancs du X6 reprennent les proportions typiques des modèles BMW.



Les jantes 19 pouces en alliage léger sont fournies de série. Des variantes allant de 20 à 22 pouces sont disponibles en option.



L'habitacle de la BMW X6 est pensé pour offrir une expérience de conduite dynamique.



Structuré par des lignes clairement définies, l'intérieur offre un style sportif avec un cockpit axé sur le conducteur.



La BMW X6 est dotée de série d'une sellerie en cuir Vernasca.



La banquette arrière rabattable en configuration 40/20/40 permet de faire passer la capacité du coffre de 580 à 1 530 litres.



De nombreux



La BMW X6 est proposée en quatre variantes de motorisation : deux moteurs essence et deux moteurs diesel.



La BMW X6 xDrive40i embarque un bloc essence six cylindres en ligne délivrant 340 ch et un couple de 450 Nm entre 1 500 et 5 200 tr/min. Lourde de kg, la BMW X6 xDrive40i atteint une vitesse de pointe de km/h et accélère de zéro à 100 km/h en secondes. Lourde de 2 130 kg, la BMW X6 xDrive40i atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,5 secondes.



La BMW X6 M50i est propulsée par une V8 essence développant 530 ch et un couple de 750 Nm entre 1 800 et 4 600 tr/min. Lourde de 2 310 kg, la BMW X6 M50i atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,3 secondes.



La BMW X6 xDrive30d est équipée d'un moteur diesel six cylindres en ligne développant 265 ch et un couple de 620 Nm entre 2 000 et 2 500 tr/min. Lourde de 2 185 kg, la BMW X6 xDrive30d atteint une vitesse de pointe de 230 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,2 secondes.



La BMW X6 M50d est dotée d'un moteur diesel six cylindres en ligne doté de quatre turbocompresseurs développant 400 ch et un couple de 760 Nm entre 2 000 et 3 000 tr/min. Lourde de 2 335 kg, la BMW X6 M50d atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,2 secondes.



Toutes les variantes de la BMW X6 sont conformes à la norme d'émissions Euro 6d-Temp.



Chaque variante de la BMW X6 est équipée d'une boîte de vitesses Steptronic huit rapports et du système de transmission intégrale intelligent BMW xDrive.



Le BMW xDrive optimise la motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle du véhicule. Le système de transmission intégrale intelligent ajuste le couple entre le train avant et le train arrière en fonction de la situation de conduite. Dans les cas où la transmission intégrale n'est pas nécessaire, la motricité peut être transmise intégralement aux roues arrière pour optimiser l'efficience du véhicule. En situation de conduite dynamique, la répartition de la motricité assurée par le système xDrive privilégie la propulsion.



La BMW X6 est dotée d'un essieu à doubles triangles à l'avant et d'un essieu arrière à cinq bras.



Le X6 est équipé de série du contrôle dynamique de l'amortissement.



Les suspensions SelectDrive M Pro avec stabilisation active du roulis et la direction ActiveDrive à 4 roues directrices confère à la



La BMW X6 peut être dotée de suspensions pneumatiques sur les deux essieux avec correction automatique de l'assiette. La hauteur du châssis peut être ajustée sur 80 mm d'une simple pression sur un bouton.



Toutes les variantes (à l'exception de la BMW X6 M50i et de la BMW X6 M50d) peuvent être équipées du pack de conduite tout-terrain permettant au conducteur de choisir l'un des quatre modes du système pour une conduite optimale sur la neige, le sable, les graviers ou la roche. D'une simple pression sur un bouton, le conducteur peut également choisir les réglages appropriés pour la garde au sol, le système xDrive, la courbe d'accélération, la gestion de la transmission et les interventions correctrices du système de contrôle de la stabilité (DSC).



La BMW X6 propose une offre étendue de systèmes d'assistance, proposés de série ou en option.



La BMW X6 est dotée de série du régulateur de vitesse avec fonction de freinage et de l'alerte de collision avec système de détection des piétons et freinage automatique à faible vitesse, qui détecte également les cyclistes.



Le régulateur actif de vitesse avec fonction Stop & Go est disponible en option.



Également proposée en option, l'offre complète de systèmes de confort et de sécurité Drive Assist Pro comprend l'assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire avec pilote automatique en embouteillages, l'assistant de maintien de voie avec protection anticollision latérale, l'assistant d'évitement, l'avertisseur de risque de collision à l'arrière, l'alerte de non-respect de la priorité, l'alerte de conduite à contresens, l'alerte de trafic transversal, l'alerte de changement de voie et l'assistant d'arrêt d'urgence.



L'assistant de marche arrière



Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro comprend un écran haute résolution de 12,3 pouces pour le combiné d'instruments et l'écran de contrôle central.



La BMW X6 est dotée de l'assistant personnel intelligent BMW. L'activation de ce système numérique s'effectue par la commande vocale « Bonjour BMW ». Grâce à l'assistant numérique intelligent, le conducteur bénéficie en toutes circonstances de l'expertise d'un professionnel BMW virtuel. Le système peut par exemple expliquer le fonctionnement de toutes sortes de fonctionnalités, donner des informations sur le statut du véhicule et fournir une assistance générale au conducteur. Les fonctionnalités et possibilités de l'offre seront constamment étendues au moyen de mises à jour régulières pouvant être installées en toute simplicité depuis un smartphone ou avec la fonction de mise à jour logicielle à distance (Remote Software Upgrade).



La BMW X6 est produite à l'usine BMW Group de Spartanburg, aux États-Unis.



La BMW X6 démarre à partir de 79 100 euros (xDrive30d 265 BVA8 Lounge).



Comptez 81 000 euros pour la première version essence (xDrive40i 340 BVA8 Lounge).



Les équipements de série du BMW X6:



LOUNGE



DESIGN



Arches des roues noir grainé

Barres des volets d'air pilotés en noir brillant

Entourage des vitres en aluminium satiné

Feux arrière à LED

Grille de calandre chromée en une seule pièce

Insert de côté en noir grainé

Inserts décoratifs en Aluminium "Mesheffect" foncé

Jantes en alliage léger 19 pouces à rayons en V

Planche de bord en Sensatec

Sellerie Cuir "Vernasca" perforée

Seuils de portes illuminés avec inscription "BMW" à l'avant et à l'arrière

Sortie d'échappement double (une de chaque côté), chromée

Soubassement avant et arrière noir grainé



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



ABS avec assistant de freinage d'urgence

Airbags conducteur et passager avant

Airbags de tête pour la 1ère et la 2ème rangée

Airbag genoux

Airbags latéraux conducteur et passager avant

Airbag passager avant déconnectable

Alarme antivol

Appel d'Urgence Intelligent et Appel d'urgence légal (durée de vie de la voiture)

Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur

Ceinture de sécurité 3 points

Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC

Écrous de roues antivol

Feux de stop dynamiques clignotants

Fixation ISOFIX aux places latérales arrières

Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière

Mesure individuelle de pression des pneumatiques

Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

Triangle de pré signalisation avec kit de premiers secours



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS



Accoudoir central arrière avec 2 portes boissons et un compartiment de rangement

Accoudoir dans la console centrale et dans les portes avant et arrière

Apps Véhicule : météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking,

Appuis-tête pour tous les sièges

Aumônières au dos des sièges avant

Autoradio BMW Professional 6 haut parleurs 100W, 7 touches de favoris programmables et "Controller" iDrive avec touches de raccourci, Tuner RDS , info-route.

Banquette arrière rabattable 40/20/40

BMW Connected plus : gestion des déplacements en combinaison avec l'app BMW Connected (3 ans)

BMW Live Cockpit Navigation Pro avec BMW Intelligent Personal Assistant

Bouton de démarrage Start/Stop sans manipuler la clé

Buses de lave-glace chauffantes

Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"

Climatisation automatique 3 zones

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur électriquement

Connexion USB type A (zone des porte boissons)

Connexion USB type C (dans l'accoudoir central avant)

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Éclairage d'accueil

Éclairage d'ambiance

Feux de route anti-éblouissement

Fonction "Follow me Home"

Hayon électrique

Kit éclairage

Kit rangement :

- boîte à gants

- bac de rangement dans les portes avant et arrière

- rangement avec couvercle dans la console centrale

- rangement devant les porte-boissons

Dans le compartiment à bagages :

- cache bagages

- crochets d'arrimage à droite et à gauche

Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants

Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente

Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History

Pack Advanced Full LED

Pack Connected Pro

Park Assist

Porte-boissons à l'avant (

Prise 12V (2 dans la planche de bord / console centrale et 1 dans le compartiment à bagage)

Projecteurs avant à LED

Protection contre les impacts latéraux

Radars de stationnement avant et arrière PDC

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants, miroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants intégrés

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs intérieur et extérieur (côté conducteur) électrochromes

Sélecteur de mode de conduite 4 modes : Eco Pro, Comfort, Sport, Adaptive

Services Après-vente connectés BMW TeleServices

Siège avant conducteur électrique à mémoires

Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

Tapis de sol en velours

Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil

Volant Sport gainé cuir



SERVICES CONNECTÉS



BMW Live Cockpit Navigation Pro

Pack Connected Pro:

- Fonctions à distance (3 ans)

- Conciergerie (3 ans)

- Trafic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

- Préparation Apple CarPlay (1 an)

- Microsoft Office 365 (3 mois)

- Connected Music (3 mois)



FINITION xLINE



En plus des éléments de la Finition Lounge :



Aluminium Line satiné BMW Individual

Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction

Hotspot WiFi

Ligne xLine

Jantes en alliage 20 pouces bicolores à rayons en V

Pack Confort:

- Accès confort

- Sièges Advanced Confort

- Pack chauffage intégral avant

Rails de toit en aluminium



FINITION M SPORT



En plus des éléments de la Finition Lounge :



Calandre illuminée BMW Iconic

Ciel de pavillon anthracite

Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction

Échappement M Sport

Freins M Sport

Hotspot WiFi

Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon

Jantes en alliage 20 pouces à rayons en étoile bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC

Ligne M Sport

Pack aérodynamique M

Shadow Line brillant

Suspensions SelectDrive M

Volant M gainé cuir



M50d et X6 M50i



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



DESIGN



Baguettes de seuil de porte avec l'inscription M50d/M50i à l'avant illuminées

Ciel de pavillon "Anthrazit"

Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon

Jantes en alliage léger 21 pouces à rayons en Y bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC

Kit aérodynamique M

Sellerie Cuir "Vernasca"

Shadow Line brillant BMW Individual

Sortie d'échappement double (une de chaque côté) en finition Cerium Grey

Volant M gainé cuir



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Différentiel autobloquant M Sport

Echappement M Sport

Freins M Sport

Pneumatiques runflat permettant le roulage à plat

Rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey à réglages électriques et dégivrants, miroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants intégrés

Suspensions SelectDrive M

Système Hi-Fi



Proportions athlétiques

Ambiance à bord luxueuse

Qualité des matériaux

Assise surélevée

intérieur

Confort

Compartiment de chargement (580 litres)

Châssis efficace

Comportement routier

Direction précise

Direction ActiveDrive 4 roues directrices (option)

Boîte de vitesse automatique à huit rapports

Pack Offroad (option)

Capacités tout-terrain

Polyvalence

Commande de régulation du comportement dynamique

Aides à la conduite

Performances

Rapport

Insonorisation

Ergonomie des commandes

Live Cockpit Navigation Pro (série)

Dotation de série complète

Qualité de fabrication

Nombreuses



Prix élevé

Poids important

Visibilité arrière réduite

