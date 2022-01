Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMWi i4 ÉVALUATION Un coup quatre portes lectrique ax sur la dynamique de conduite 7.6 Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 10/10 7/10 6/10 8/10 9/10 9/10 9/10 10/10 3/10 5/10 13 Photos



La BMW i4 transpose les caractéristiques de conduite BMW à l'ère de l'électromobilité.



Avec une allure sportive, un comportement dynamique, et une aérodynamique optimisée (Cx de 0,24), la BMW i4 électrique entend être une vraie BMW bien qu'étant exempte d'



Le « Gran Coupé » BMW i4 affiche un design sportif, des proportions étirées propres aux



Longue de 4 783 mm, large de 1 852 mm et haute de 1 448 mm en hauteur, la BMW i4 propose un empattement de 2 856 mm, « cinq » places, un hayon grand format et un volume de rangement variable.



La banquette arrière, dotée d'appuie-têtes rabattables, permet d'installer trois sièges bébé.



La cinquième place centrale arrière étroite est rendue peu confortable par la présence du tunnel de transmission. Seuls deux adultes peuvent s'installer aux places arrière.



En raison de la hauteur réduite du pavillon de toit plongeant, de la forme des montants arrière et de l'implantation reculée de la banquette arrière, l'accès aux places arrière est délicat.



La hauteur sous le toit arrière et l'



Le hayon de coffre est doté d'un mécanisme électrique d'ouverture et de fermeture.



Le coffre de la BMW i4 offre un volume de 470 litres avec une banquette arrière rabattable en 40:20:40.



Le volume maximum est de 1 290 litres une fois la banquette rabattue.



Un kit anti crevaison remplace la roue de secours.



Le bouclier avant dispose d'ouvertures largement recouvertes, alors que la double calandre BMW au design marquant est dotée de caméras et de capteurs radar et à ultrasons discrètement intégrés.



Le moteur électrique est conçu sur le principe d'une machine synchrone à électroaimant.



Déclinée en deux variantes, la BMW i4 revendique une expérience de conduite axée sur le dynamisme.



La BMW i4 eDrive40 est dotée d'une puissance de 340 ch, d'une transmission arrière et d'une autonomie maximale de 590 km en cycle WLTP. La variante BMW i4 eDrive40, dotée d'un couple maximal de 430 Nm, accélère de zéro à 100 km/h en 5,7 secondes. Elle affiche une



La BMW i4 M50 est dotée d'une puissance de 544 ch, d'une transmission intégrale et d'une autonomie maximale de 510 km en cycle WLTP. Elle affiche une consommation électrique en cycle mixte WLTP de 19-24 kWh/100 km et des



D'un poids de 2,3 tonnes, la BMW i4 M50 débite un couple cumulé maximal de 795 Nm. Le déploiement de puissance spontané pour les deux moteurs électriques assure à la BMW i4 M50 des



La BMW i4 M50 est dotée d'une suspension SelectDrive spécifique, de la direction DirectDrive à démultiplication variable et du système de freinage M Sport.



La réponse acoustique du groupe motopropulseur de la BMW i4 M50 à l'accélération est fonction de la vitesse.



Le réglage adaptatif ou personnalisé de la récupération de l'énergie de freinage permet de bénéficier de la conduite à une pédale ou d'un effet "point mort".



La technologie d'amortissement spécifique à la berline électrique réduit les mouvements du châssis au moment du départ, tandis que la limitation du patinage des roues BMW (ARB) avec sa régulation rapide et précise, garantit à tout moment une motricité optimale et une parfaite stabilité en ligne droite.



La BMW i4 procure une sensation de catapulte à l'accélération, sans patinage de la transmission ou corrections de trajectoire.



La BMW i4 se distingue également par ses réactions spontanées, au niveau de la pédale d'accélérateur, de la direction et de la pédale de frein.



La direction de la BMW i4 réagit directement et avec précision, y compris dans des situations de conduites dynamiques. Elle offre au conducteur un bon retour d'information à tout moment, tout en restant totalement indépendante des forces motrices, même lors d'une accélération ou d'une décélération importante.



Les changements de voie à vitesse élevée sont maîtrisés avec facilité, tandis que la conduite familiale sur de longues distances est assurée par la direction assistée Servotronic asservie à la vitesse.



La BMW i4 est basée sur une architecture flexible destinée à recevoir une version électrique depuis le début du processus de conception.



Le châssis de la BMW i4 est conçu pour un confort optimal sur de longues distances.



Le châssis est composé d'un essieu avant à jambes de force à double articulation et d'un essieu arrière à cinq bras.



La technologie de limitation du patinage à proximité de l'actionneur délivre une motricité élevée et une stabilité directionnelle hors pair en situation de conduite extrême.



La technologie d'amortissement permet de réduire efficacement les vibrations dues aux irrégularités de la route et dans les virages.



La BMW i4 est disponible sous différentes versions de batteries haute tension, avec une autonomie allant jusqu'à 590 km (WLTP) sur les longues distances.



Le moteur électrique, l'électronique de puissance, l'unité de charge et la batterie haute tension sont repris de la



La technologie BMW eDrive comprend un système d'entraînement hautement intégré dans lequel le moteur électrique, l'électronique de transmission et de puissance sont logés dans un seul boîtier.



La batterie haute tension développée pour la BMW i4 est dotée de la toute dernière technologie de cellule. La batterie haute tension se caractérise par sa conception extrêmement plate et sa densité énergétique optimisée. Avec un poids avoisinant les 550 kilogrammes, sa capacité brute s'élève à 83,9 kWh.



Conçue spécifiquement pour la BMW i4, la batterie haute tension de forme fine est positionnée dans le plancher du véhicule et se compose de cellules de 110 millimètres de hauteur.



La batterie haute tension de la BMW i4 est conçue pour une puissance de charge allant jusqu'à 200 kW.



Sur une station de recharge de ce type, il faut 10 minutes pour recharger l'équivalent en énergie de 164 km (BMW i4 eDrive40) ou 140 km (BMW i4 M50) d'autonomie.



L'offre BMW Charging offre des conditions avantageuses pour la recharge dans les stations publiques en courant alternatif et dans les stations à haute puissance Ionity.



Sur une prise domestique de 2,3 kW, la recharge prend presque deux jours (43 heures et trente minutes).



Sur une wallbox de 7,4 kW, la recharge de la batterie haute tension s'effectue en 13 heures.



Il faut 8 heures et 15 minutes pour une recharge sur une borne publique de 11 kW.



Le système d'entraînement électrique, l'unité de charge et les cellules de la batterie haute tension de la BMW i4 sont développés par BMW.



Au 30 novembre 2021, la France comptabilisait 51 243 points de recharge ouverts au public.



Les 51 243 points de recharge sont répartis dans 21 056 stations de recharge.



Les points de recharge ouverts au public sont majoritairement implantés sur les parkings payants (37 %).



Près de 35 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.



26 % des points de recharge sont déployés dans des commerces et 2 % dans des entreprises.



La France compte 76 points de recharge pour 100 000 habitants.



91 % des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 6 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.



La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 49 809 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 3 436 points de recharge délivrant du courant continu (DC).



La part de points de recharge rapide (DC) stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.



Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:



AC (courant alternatif)



inférieur à 7,4 kW: 36 % (18 622 points de recharge)

de 7,4 kW à 22 kW: 55 % (28 985 points de recharge)

plus de 22 kW: 2 % (1 202 points de recharge)



DC (courant continu)



inférieur à 50 kW: 2 % (851 points de recharge)

de 50 kW à 150 kW: 4 % (1 984 points de recharge)

de 150 kW à 350 kW: 1 % (262 points de recharge)

plus de 350 kW: 1 % (339 points de recharge)



De l'ordre de 40 fonctions d'



L'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse et l'alerte de sortie de voie font partie de la dotation de série.



Le régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse, le Pack Drive Assist Pro avec Assistant directionnel et contrôle de la trajectoire sont disponibles en option.



Les radars de stationnement PDC et la caméra de recul sont inclus dans la dotation de série.



Le Park Assist avec assistant de marche arrière



Le coupé quatre portes électrique BMW i4 est fabriqué dans l'usine BMW de Munich.



Le coupé quatre portes électrique de dimensions intermédiaires de la marque à l'hélice sans émissions locales est commercialisé à partir de 59 700 euros (eDrive40).



La déclinaison M50 de la BMW i4 est affichée à partir de 71 650 euros.



Les mises à jour logicielles à distance permettent de bénéficier de logiciels toujours à la page.



Les



DESIGN EXTÉRIEUR.



• Éléments extérieurs (poignées de porte, baguettes de toit) couleur carrosserie

• Feux arrière à LED

• Feux anti brouillard arrière à LED

• Grille de calandre "Mesheffect" avec pépites en aluminium et cadres en chrome brillant

• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappel de clignotant intégré



DESIGN INTÉRIEUR.



• Accoudoir central avant

• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• Écran Widescreen

• Inserts décoratifs en noir brillant soulignés de chrome perlé

• Planche de bord en Similicuir Sensatec

• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz

• Seuils de porte avec inscription BMW

• Sièges Advanced conducteur et passager avant réglables en hauteur et inclinaison du dossier

• Tapis de sol en velours

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS



• BMW Effi cientDynamics :

- Direction à assistance électrique Servotronic

- Système de récupération de l'énergie au freinage

• Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique (5 mètres)

• Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique (5 mètres)

• Clés radiocommandées à mémorisation des réglages "Personal Profi le"

• Climatisation automatique 3 zones

• Commande électrique du volet de coffre

• Connexion multiple de téléphones

• Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Éclairage d'accueil

• Éclairage dans le coffre

• Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED

• Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED

• Fonctionnalité "Follow Me Home" : éclairage d'accompagnement

• Frein de parking électromécanique avec fonction auto-hold

• Kit éclairage

• Kit rangement :

- Bac de portes avant (une bouteille de 1 litre peut y prendre place)

- Double prise USB Type C dans la console centrale arrière

- Prise 12 V dans la console centrale et dans le coffre à bagages

- Filets au dos des sièges avant et dans le coffre à bagages

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Pare-brise acoustique

• Préparation aux Feux de route anti-éblouissement

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Sélecteur de mode de conduite (Eco Pro - Comfort - Sport)

• Welcome Pack BMW avec carte BMW Charging



AIDES À LA CONDUITE



• Active Guard Plus :

- Indicateur de limitation de vitesse

- Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction

- Système anti-collision à basse vitesse

- Protection active des piétons

• Park Assist : système de manœuvres automatiques avec caméra de recul

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesse



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



• ABS, y compris assistant de freinage

• Écrous de roues antivol

• Airbag passager désactivable via la clé

• Airbags frontaux conducteur et passager

• Airbags latéraux avant

• Airbags de tête à l'avant et aux places arrière

• Avertisseur sonore pour piétons

• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places

• Contrôle de freinage en courbe CBC

• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC

• Contrôle Dynamique de la Traction DTC

• Fixations ISOFIX aux places arrière

• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours



CONNECTIVITÉ ET ENTERTAINMENT



• Appel d'Urgence Intelligent

• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking,

• BMW Connected plus (gestion des déplacements en combinaison avec l'application My BMW) (3 ans)

• BMW Live Cockpit Navigation Plus : combiné d'affi chage de 12,3 pouces et écran central de 14,9 pouces

• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive

• "Controller" iDrive avec touches de raccourci

• Interface Bluetooth

• Pack Connected Pro avec Apple CarPlay et Google Android Auto

• 2 prises USB : type A (1,5 A) dans la console centrale / type C (3,0 A) dans l'accoudoir central

• Services Après-vente connectés BMW Teleservices

• Système audio 6 hauts-parleurs

• Tuner DAB



BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PLUS.



Affichage conducteur



Écran d'instrumentation incurvé de 12,3” à haute résolution



Écran central

Écran tactile incurvé à haute résolution de 14,9” avec fonction d'écran partagé

Système d'exploitation BMW OS 8.0

Affichage des informations en temps réel.



Connectivité sans fil

• Carte SIM câblée avec le réseau de téléphonie mobile

• Bluetooth

• Hotspot Wi-Fi : permet de connecter vos terminaux mobiles sans utiliser votre forfait data de téléphonie mobile

Connexions : ports USB type C (2 dans l'accoudoir central avant / 2 à l'arrière de chaque siège avant).



BMW iDrive Controller

Molette avec pavé tactile intégré. Reconnaît un caractère tracé avec le doigt sur le haut de la molette.



BMW Intelligent Personal Assistant

Fonctionne avec un système d'intelligence artificielle apprenant les préférences du conducteur. Via l'expression “Hey BMW” ou un mot de commande personnalisé, l'assistant vocal intelligent :

• permet de piloter par la voix vos fonctionnalités connectées

• vous aide à connaître votre BMW et à l'utiliser de façon optimale

• répond à vos questions sur les fonctions et l'état de votre BMW



Services essentiels :



Système de navigation BMW

Avec mise à jour automatique des cartes de navigation

Over the Air (3 ans)



BMW Maps avec Connected Navigation surveille en permanence les conditions de circulation actuelles et informe des embouteillages, déviations et autres travaux en cours



Appel d'Urgence Intelligent

Alerte automatiquement la centrale de surveillance BMW en cas d'accident :

• Transmission de la position et d'informations sur la gravité des dommages

• Peut être déclenché manuellement pour venir en aide à un autre véhicule



Téléservices BMW

Services de télémaintenance intégrés :

• Envoi automatique d'informations techniques à votre concessionnaire

• Détection et préparation de la prochaine échéance d'entretien

• En cas de panne, demande d'assistance



BMW Connected (3 ans)

Passerelle entre votre smartphone et votre BMW :

• Envoyer vos destinations à votre BMW via l'App My BMW

• Proposition automatique de l'itinéraire une fois à bord de la



PACK CONNECTED PRO.

Pack de services associés.

Ma BMW à Distance (3 ans)

Transformer votre smartphone en télécommande :

(dé)verrouillage, localisation de la voiture, appel de phares, ventilation, consultation de statuts de la voiture.



Remote 3D View (Vue 3D à distance) (3 ans) (uniquement en combinaison avec l'option Park Assist Plus)

Permet l'observation de l'



Conciergerie (3 ans)

• Service 24h/7j en français même depuis l'étranger

• Recherche et réservation d'hôtels ou de restaurants

• Réception des informations dans le système de navigation



Information Trafic en Temps Réel (3 ans)

• Conditions de circulation et suggestion d'itinéraires (Europe).

• Affichage des probabilités de trouver un stationnement (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).



Intégration Smartphone (durée illimitée)

• Apple CarPlay : affiche et pilote vos applications iPhone telles que Téléphone, Musique, Messages, Plans

• Google Android Auto: affiche et pilote vos applications Android et utiliser la commande vocale “OK Google” pour téléphoner, obtenir un itinéraire, accéder aux contacts



In-Car Experiences (3 ans)

Accéder via l'assistant vocal à un programme vitalisant ou relaxant à bord



Amazon Alexa (3 ans)

Commander la



Connected Music (3 ans)

Retrouver votre compte premium Spotify directement dans le véhicule via la carte SIM intégrée



FINITION M SPORT.



Principales



DESIGN EXTÉRIEUR



• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles

• Pack aérodynamique M

• Shadow Line brillant

• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"



DESIGN INTÉRIEUR



• Éclairage d'ambiance

• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium "Mesheffect" soulignés de chrome perlé

• Réglage de la largeur du dossier

• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

• Volant M gainé cuir



M50



LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.



DESIGN EXTÉRIEUR



• Coques de rétroviseurs en Cerium Grey

• Désignation du modèle en Cerium Grey

• Jantes en alliage léger 18" style 858 M bicolores à rayons doubles

• Lame aérodynamique M

• Pack aérodynamique M

• Grilles de calandre Cerium Grey

• Shadow-Line brillant BMW Individual

• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"



DESIGN INTÉRIEUR



• Ciel de pavillon M anthracite

• Inserts décoratifs M Aluminium Rombicle Anthracite

• Réglage de la largeur du dossier

• Sellerie Alcantara-Similicuir Sensatec "Schwarz" avec surpiqûres contrastantes Bleues

• Volant M gainé cuir



ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Freins M Sport

• IconicSounds Electric : design sonore réalisé en collaboration avec le compositeur Hans Zimmer

• Suspensions SelectDrive M

• Système HiFi

• Sport Boost



Points forts / faibles Le Gran Coupé électrique BMW i4 marque un tournant dans l'histoire de la marque à l'hélice.La BMW i4 transpose les caractéristiques de conduite BMW à l'ère de l'électromobilité.Avec une allure sportive, un comportement dynamique, et une aérodynamique optimisée (Cx de 0,24), la BMW i4 électrique entend être une vraie BMW bien qu'étant exempte d' émissions polluantes locales.Le « Gran Coupé » BMW i4 affiche un design sportif, des proportions étirées propres aux coupés , une ligne de toit fluide, quatre portes avec des fenêtres sans cadre et un hayon de coffre aux dimensions généreuses.Longue de 4 783 mm, large de 1 852 mm et haute de 1 448 mm en hauteur, la BMW i4 propose un empattement de 2 856 mm, « cinq » places, un hayon grand format et un volume de rangement variable.La banquette arrière, dotée d'appuie-têtes rabattables, permet d'installer trois sièges bébé.La cinquième place centrale arrière étroite est rendue peu confortable par la présence du tunnel de transmission. Seuls deux adultes peuvent s'installer aux places arrière.En raison de la hauteur réduite du pavillon de toit plongeant, de la forme des montants arrière et de l'implantation reculée de la banquette arrière, l'accès aux places arrière est délicat.La hauteur sous le toit arrière et l' espace pour les jambes aux places arrière permettent à des adultes d'1,80 mètre de voyager confortablement. Au-delà, la hauteur sous le toit arrière n'est pas suffisante.Le hayon de coffre est doté d'un mécanisme électrique d'ouverture et de fermeture.Le coffre de la BMW i4 offre un volume de 470 litres avec une banquette arrière rabattable en 40:20:40.Le volume maximum est de 1 290 litres une fois la banquette rabattue.Un kit anti crevaison remplace la roue de secours.Le bouclier avant dispose d'ouvertures largement recouvertes, alors que la double calandre BMW au design marquant est dotée de caméras et de capteurs radar et à ultrasons discrètement intégrés.Le moteur électrique est conçu sur le principe d'une machine synchrone à électroaimant.Déclinée en deux variantes, la BMW i4 revendique une expérience de conduite axée sur le dynamisme.La BMW i4 eDrive40 est dotée d'une puissance de 340 ch, d'une transmission arrière et d'une autonomie maximale de 590 km en cycle WLTP. La variante BMW i4 eDrive40, dotée d'un couple maximal de 430 Nm, accélère de zéro à 100 km/h en 5,7 secondes. Elle affiche une consommation électrique en cycle mixte WLTP de 16-20 kWh/100 km et des émissions de CO2 en roulant de 0 g/km.La BMW i4 M50 est dotée d'une puissance de 544 ch, d'une transmission intégrale et d'une autonomie maximale de 510 km en cycle WLTP. Elle affiche une consommation électrique en cycle mixte WLTP de 19-24 kWh/100 km et des émissions de CO2 en roulant de 0 g/km.D'un poids de 2,3 tonnes, la BMW i4 M50 débite un couple cumulé maximal de 795 Nm. Le déploiement de puissance spontané pour les deux moteurs électriques assure à la BMW i4 M50 des performances impressionnantes à l'accélération. Le Gran Coupé BMW i4 M50 abat le zéro à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse de pointe sur circuit fermé de plus de 200 km/h.La BMW i4 M50 est dotée d'une suspension SelectDrive spécifique, de la direction DirectDrive à démultiplication variable et du système de freinage M Sport.La réponse acoustique du groupe motopropulseur de la BMW i4 M50 à l'accélération est fonction de la vitesse.Le réglage adaptatif ou personnalisé de la récupération de l'énergie de freinage permet de bénéficier de la conduite à une pédale ou d'un effet "point mort".La technologie d'amortissement spécifique à la berline électrique réduit les mouvements du châssis au moment du départ, tandis que la limitation du patinage des roues BMW (ARB) avec sa régulation rapide et précise, garantit à tout moment une motricité optimale et une parfaite stabilité en ligne droite.La BMW i4 procure une sensation de catapulte à l'accélération, sans patinage de la transmission ou corrections de trajectoire.La BMW i4 se distingue également par ses réactions spontanées, au niveau de la pédale d'accélérateur, de la direction et de la pédale de frein.La direction de la BMW i4 réagit directement et avec précision, y compris dans des situations de conduites dynamiques. Elle offre au conducteur un bon retour d'information à tout moment, tout en restant totalement indépendante des forces motrices, même lors d'une accélération ou d'une décélération importante.Les changements de voie à vitesse élevée sont maîtrisés avec facilité, tandis que la conduite familiale sur de longues distances est assurée par la direction assistée Servotronic asservie à la vitesse.La BMW i4 est basée sur une architecture flexible destinée à recevoir une version électrique depuis le début du processus de conception.Le châssis de la BMW i4 est conçu pour un confort optimal sur de longues distances.Le châssis est composé d'un essieu avant à jambes de force à double articulation et d'un essieu arrière à cinq bras.La technologie de limitation du patinage à proximité de l'actionneur délivre une motricité élevée et une stabilité directionnelle hors pair en situation de conduite extrême.La technologie d'amortissement permet de réduire efficacement les vibrations dues aux irrégularités de la route et dans les virages.La BMW i4 est disponible sous différentes versions de batteries haute tension, avec une autonomie allant jusqu'à 590 km (WLTP) sur les longues distances.Le moteur électrique, l'électronique de puissance, l'unité de charge et la batterie haute tension sont repris de la BMW iX3 La technologie BMW eDrive comprend un système d'entraînement hautement intégré dans lequel le moteur électrique, l'électronique de transmission et de puissance sont logés dans un seul boîtier.La batterie haute tension développée pour la BMW i4 est dotée de la toute dernière technologie de cellule. La batterie haute tension se caractérise par sa conception extrêmement plate et sa densité énergétique optimisée. Avec un poids avoisinant les 550 kilogrammes, sa capacité brute s'élève à 83,9 kWh.Conçue spécifiquement pour la BMW i4, la batterie haute tension de forme fine est positionnée dans le plancher du véhicule et se compose de cellules de 110 millimètres de hauteur.La batterie haute tension de la BMW i4 est conçue pour une puissance de charge allant jusqu'à 200 kW.Sur une station de recharge de ce type, il faut 10 minutes pour recharger l'équivalent en énergie de 164 km (BMW i4 eDrive40) ou 140 km (BMW i4 M50) d'autonomie.L'offre BMW Charging offre des conditions avantageuses pour la recharge dans les stations publiques en courant alternatif et dans les stations à haute puissance Ionity.Sur une prise domestique de 2,3 kW, la recharge prend presque deux jours (43 heures et trente minutes).Sur une wallbox de 7,4 kW, la recharge de la batterie haute tension s'effectue en 13 heures.Il faut 8 heures et 15 minutes pour une recharge sur une borne publique de 11 kW.Le système d'entraînement électrique, l'unité de charge et les cellules de la batterie haute tension de la BMW i4 sont développés par BMW.Au 30 novembre 2021, la France comptabilisait 51 243 points de recharge ouverts au public.Les 51 243 points de recharge sont répartis dans 21 056 stations de recharge.Les points de recharge ouverts au public sont majoritairement implantés sur les parkings payants (37 %).Près de 35 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.26 % des points de recharge sont déployés dans des commerces et 2 % dans des entreprises.La France compte 76 points de recharge pour 100 000 habitants.91 % des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 6 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 49 809 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 3 436 points de recharge délivrant du courant continu (DC).La part de points de recharge rapide (DC) stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)inférieur à 7,4 kW: 36 % (18 622 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 55 % (28 985 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (1 202 points de recharge)DC (courant continu)inférieur à 50 kW: 2 % (851 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 4 % (1 984 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 1 % (262 points de recharge)plus de 350 kW: 1 % (339 points de recharge)De l'ordre de 40 fonctions d' assistance à la conduite sont disponibles.L'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse et l'alerte de sortie de voie font partie de la dotation de série.Le régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse, le Pack Drive Assist Pro avec Assistant directionnel et contrôle de la trajectoire sont disponibles en option.Les radars de stationnement PDC et la caméra de recul sont inclus dans la dotation de série.Le Park Assist avec assistant de marche arrière Auto -Reverse est proposé en option. Le Park Assist Plus est doté des fonctionnalités de visualisation Surround View et Remote 3D View.Le coupé quatre portes électrique BMW i4 est fabriqué dans l'usine BMW de Munich.Le coupé quatre portes électrique de dimensions intermédiaires de la marque à l'hélice sans émissions locales est commercialisé à partir de 59 700 euros (eDrive40).La déclinaison M50 de la BMW i4 est affichée à partir de 71 650 euros.Les mises à jour logicielles à distance permettent de bénéficier de logiciels toujours à la page.Les équipements de série de la BMW i4:DESIGN EXTÉRIEUR.• Éléments extérieurs (poignées de porte, baguettes de toit) couleur carrosserie• Feux arrière à LED• Feux anti brouillard arrière à LED• Grille de calandre "Mesheffect" avec pépites en aluminium et cadres en chrome brillant• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappel de clignotant intégréDESIGN INTÉRIEUR.• Accoudoir central avant• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Écran Widescreen• Inserts décoratifs en noir brillant soulignés de chrome perlé• Planche de bord en Similicuir Sensatec• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz• Seuils de porte avec inscription BMW• Sièges Advanced conducteur et passager avant réglables en hauteur et inclinaison du dossier• Tapis de sol en velours• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleilCONFORT ET FONCTIONNALITÉS• BMW Effi cientDynamics :- Direction à assistance électrique Servotronic- Système de récupération de l'énergie au freinage• Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique (5 mètres)• Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique (5 mètres)• Clés radiocommandées à mémorisation des réglages "Personal Profi le"• Climatisation automatique 3 zones• Commande électrique du volet de coffre• Connexion multiple de téléphones• Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Éclairage d'accueil• Éclairage dans le coffre• Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED• Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED• Fonctionnalité "Follow Me Home" : éclairage d'accompagnement• Frein de parking électromécanique avec fonction auto-hold• Kit éclairage• Kit rangement :- Bac de portes avant (une bouteille de 1 litre peut y prendre place)- Double prise USB Type C dans la console centrale arrière- Prise 12 V dans la console centrale et dans le coffre à bagages- Filets au dos des sièges avant et dans le coffre à bagages• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Pare-brise acoustique• Préparation aux Feux de route anti-éblouissement• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome• Rétroviseur intérieur électrochrome• Sélecteur de mode de conduite (Eco Pro - Comfort - Sport)• Welcome Pack BMW avec carte BMW ChargingAIDES À LA CONDUITE• Active Guard Plus :- Indicateur de limitation de vitesse- Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction- Système anti-collision à basse vitesse- Protection active des piétons• Park Assist : système de manœuvres automatiques avec caméra de recul• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesseSÉCURITÉ ET DYNAMISME• ABS, y compris assistant de freinage• Écrous de roues antivol• Airbag passager désactivable via la clé• Airbags frontaux conducteur et passager• Airbags latéraux avant• Airbags de tête à l'avant et aux places arrière• Avertisseur sonore pour piétons• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places• Contrôle de freinage en courbe CBC• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC• Contrôle Dynamique de la Traction DTC• Fixations ISOFIX aux places arrière• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secoursCONNECTIVITÉ ET ENTERTAINMENT• Appel d'Urgence Intelligent• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking, prix carburants, etc.) (3 ans)• BMW Connected plus (gestion des déplacements en combinaison avec l'application My BMW) (3 ans)• BMW Live Cockpit Navigation Plus : combiné d'affi chage de 12,3 pouces et écran central de 14,9 pouces• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive• "Controller" iDrive avec touches de raccourci• Interface Bluetooth• Pack Connected Pro avec Apple CarPlay et Google Android Auto• 2 prises USB : type A (1,5 A) dans la console centrale / type C (3,0 A) dans l'accoudoir central• Services Après-vente connectés BMW Teleservices• Système audio 6 hauts-parleurs• Tuner DABBMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PLUS.Affichage conducteurÉcran d'instrumentation incurvé de 12,3” à haute résolutionÉcran centralÉcran tactile incurvé à haute résolution de 14,9” avec fonction d'écran partagéSystème d'exploitation BMW OS 8.0Affichage des informations en temps réel.Connectivité sans fil• Carte SIM câblée avec le réseau de téléphonie mobile• Bluetooth• Hotspot Wi-Fi : permet de connecter vos terminaux mobiles sans utiliser votre forfait data de téléphonie mobileConnexions : ports USB type C (2 dans l'accoudoir central avant / 2 à l'arrière de chaque siège avant).BMW iDrive ControllerMolette avec pavé tactile intégré. Reconnaît un caractère tracé avec le doigt sur le haut de la molette.BMW Intelligent Personal AssistantFonctionne avec un système d'intelligence artificielle apprenant les préférences du conducteur. Via l'expression “Hey BMW” ou un mot de commande personnalisé, l'assistant vocal intelligent :• permet de piloter par la voix vos fonctionnalités connectées• vous aide à connaître votre BMW et à l'utiliser de façon optimale• répond à vos questions sur les fonctions et l'état de votre BMWServices essentiels :Système de navigation BMWAvec mise à jour automatique des cartes de navigationOver the Air (3 ans)BMW Maps avec Connected Navigation surveille en permanence les conditions de circulation actuelles et informe des embouteillages, déviations et autres travaux en coursAppel d'Urgence IntelligentAlerte automatiquement la centrale de surveillance BMW en cas d'accident :• Transmission de la position et d'informations sur la gravité des dommages• Peut être déclenché manuellement pour venir en aide à un autre véhiculeTéléservices BMWServices de télémaintenance intégrés :• Envoi automatique d'informations techniques à votre concessionnaire• Détection et préparation de la prochaine échéance d'entretien• En cas de panne, demande d'assistanceBMW Connected (3 ans)Passerelle entre votre smartphone et votre BMW :• Envoyer vos destinations à votre BMW via l'App My BMW• Proposition automatique de l'itinéraire une fois à bord de la voiture PACK CONNECTED PRO.Pack de services associés.Ma BMW à Distance (3 ans)Transformer votre smartphone en télécommande :(dé)verrouillage, localisation de la voiture, appel de phares, ventilation, consultation de statuts de la voiture.Remote 3D View (Vue 3D à distance) (3 ans) (uniquement en combinaison avec l'option Park Assist Plus)Permet l'observation de l' environnement du véhicule via l'App My BMW. La photo peut être récupérée sur le smartphone sous une représentation 3D.Conciergerie (3 ans)• Service 24h/7j en français même depuis l'étranger• Recherche et réservation d'hôtels ou de restaurants• Réception des informations dans le système de navigationInformation Trafic en Temps Réel (3 ans)• Conditions de circulation et suggestion d'itinéraires (Europe).• Affichage des probabilités de trouver un stationnement (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).Intégration Smartphone (durée illimitée)• Apple CarPlay : affiche et pilote vos applications iPhone telles que Téléphone, Musique, Messages, Plans• Google Android Auto: affiche et pilote vos applications Android et utiliser la commande vocale “OK Google” pour téléphoner, obtenir un itinéraire, accéder aux contactsIn-Car Experiences (3 ans)Accéder via l'assistant vocal à un programme vitalisant ou relaxant à bordAmazon Alexa (3 ans)Commander la Smart Home, la météo, le calendrier, les actualités, les services de streaming comme Amazon Music, ou répondre à une question d'ordre généralConnected Music (3 ans)Retrouver votre compte premium Spotify directement dans le véhicule via la carte SIM intégréeFINITION M SPORT.Principales options en plus de l'équipement de série :DESIGN EXTÉRIEUR• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles• Pack aérodynamique M• Shadow Line brillant• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"DESIGN INTÉRIEUR• Éclairage d'ambiance• Ciel de pavillon anthracite• Inserts décoratifs en Aluminium "Mesheffect" soulignés de chrome perlé• Réglage de la largeur du dossier• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues• Volant M gainé cuirM50LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.DESIGN EXTÉRIEUR• Coques de rétroviseurs en Cerium Grey• Désignation du modèle en Cerium Grey• Jantes en alliage léger 18" style 858 M bicolores à rayons doubles• Lame aérodynamique M• Pack aérodynamique M• Grilles de calandre Cerium Grey• Shadow-Line brillant BMW Individual• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"DESIGN INTÉRIEUR• Ciel de pavillon M anthracite• Inserts décoratifs M Aluminium Rombicle Anthracite• Réglage de la largeur du dossier• Sellerie Alcantara-Similicuir Sensatec "Schwarz" avec surpiqûres contrastantes Bleues• Volant M gainé cuirÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS• Direction DirectDrive à démultiplication variable• Freins M Sport• IconicSounds Electric : design sonore réalisé en collaboration avec le compositeur Hans Zimmer• Suspensions SelectDrive M• Système HiFi• Sport Boost

Allure sportive

Présentation intérieure soignée

Puissance et couple motorisation électrique

Centre de gravité bas

Comportement dynamique

Sensation de catapulte à l'accélération

Motricité

Direction précise

Stabilité en ligne droite

Trois modes de conduite

Amortissement

Freinage efficace

Récupération énergie freinage réglable

Mode freinage « One Pedal Feeling »

Aides à la conduite

Conduite semi-autonome

Confortable sur trajets au long cours

Volume de coffre (470 litres)

Zéro émission locale

Silence fonctionnement

Différents modes de recharge 200 kW (DC) / 11 kW (AC)

Temps recharge sur bornes rapides pour longues distances

Qualité assemblage

Garantie 8 ans batterie



Allure sportivePrésentation intérieure soignéePuissance et couple motorisation électriqueCentre de gravité basComportement dynamiqueSensation de catapulte à l'accélérationMotricitéDirection préciseStabilité en ligne droiteTrois modes de conduiteAmortissementFreinage efficaceRécupération énergie freinage réglableMode freinage « One Pedal Feeling »Confortable sur trajets au long coursVolume de coffre (470 litres)Zéro émission localeSilence fonctionnementDifférents modes de recharge 200 kW (DC) / 11 kW (AC)Temps recharge sur bornes rapides pour longues distancesQualité assemblageGarantie 8 ans batterie

Prix très élevé

Options coûteuses

Rapport prix/équipements

Poids important

Autonomie réelle limitée

Utilisation dépendante du réseau de recharge

Accès délicat places arrière

Hauteur arrière limitée

Cinquième place inconfortable

Visibilité arrière réduite

Pas de roue de secours

Valeurs de revente

Temps recharge prise domestique Prix très élevéOptions coûteusesRapport prix/équipementsPoids importantAutonomie réelle limitéeUtilisation dépendante du réseau de rechargeAccès délicat places arrièreHauteur arrière limitéeCinquième place inconfortableVisibilité arrière réduitePas de roue de secoursValeurs de reventeTemps recharge prise domestique Mis ? jour le 22/12/2021 Découvrez nos comparatifs Cliquez ici pour accéder aux comparatifs. BMWi i4 Accdez aux caractristiques. Dcouvrez les prix de la voiture. Simulez votre prt auto Simulez votre assurance auto Votre voiture moins chre Obtenir les cotes Estimez les coûts Comparez avant d'acheter Connaître les émissions de CO² Evaluation : Dcouvrez le Grand C4 Picasso