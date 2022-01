Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMWi iX ÉVALUATION Un grand SAV lectrique avant-gardiste bas sur un arsenal technologique volutif 14 Photos



La BMW iX combine un design avant-gardiste et une



À l'extérieur de la BMW iX, les proportions puissantes d'un grand SAV BMW sont réinterprétées de manière distinctive.



La BMW iX est comparable à la



La BMW iX est longue de 4 953 millimètres, large de 2 230 millimètres (avec les rétroviseurs) et haute de 1 695 millimètres.



L'empattement s'élève à 3 000 millimètres alors que le volume de coffre se contente de 500 litres (1 750 litres une fois les dossiers de sièges rabattus).



L'utilisation minimaliste de lignes de caractère et les surfaces aux formes généreuses évoquent une impression de grande



Les lignes nettes, la structure claire et les contours presque rectangulaires autour des passages de roue apportent un design à la présence incontestable.



Au centre de la partie avant se trouve la double calandre proéminente au design vertical marquant.



Comme le système de propulsion électrique de la BMW iX ne nécessite qu'une faible quantité d'air de refroidissement, la calandre est complètement obturée.



Le rôle de la calandre presque entièrement masquée est devenu entièrement numérique.



Les caméras, les radars et autres capteurs sont intégrés dans la calandre derrière une surface high-tech transparente.



La BMW iX se distingue également par des projecteurs fins, des poignées de porte affleurantes (actionnées par la simple pression d'un bouton), des vitres latérales sans encadrement, un hayon qui s'étend sur toute la section arrière sans joint de séparation et des feux arrière fins.



Dans l'habitacle, l'absence de tunnel central renforce la sensation d'



L'espace intérieur généreux, le mélange de matériaux de haute qualité, les sièges avec appuie-tête intégrés et un toit en verre panoramique de grande taille plongent les occupants de la BMW iX dans l'ambiance d'un salon luxueux.



L'affichage et les commandes sont limités à l'essentiel.



Le volant de forme hexagonale, le sélecteur de vitesses et l'écran incurvé BMW donnent un côté futuriste à l'habitacle de la BMW iX.



Trois variantes de design intérieur sont proposées : finition Atelier de série avec surfaces Sensatec, finitions Loft avec textiles et microfibres haute qualité et combiné d'instruments avec dégradé de couleurs par impression et finition Suite avec surfaces en cuir naturel.



La BMW iX bénéficie de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive, technologie qui inclut les deux moteurs électriques, l'électronique, la technologie de recharge et la batterie haute tension.



D'un poids conséquent, la BMW iX est proposée en versions BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50.



Le système d'entraînement comprend un moteur électrique sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière.



La BMW iX xDrive40 développe une puissance de 326 ch et un couple de 630 Nm. Malgré un poids de de 2 440 kg, les accélérations sont particulièrement vives.



La BMW iX xDrive40 accélère de zéro à 100 km/h en 6,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 200 km/h. La consommation électrique moyenne dans le cycle d'essai WLTP du iX xDrive40 est de 19,4 - 22,5 kWh aux 100 km.



Sur la BMW iX xDrive50, le système d'entraînement (qui comprend un moteur électrique sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière) produit une puissance totale de 523 ch et un couple de 765 Nm.



La BMW iX xDrive50 de 2 585 kg accélère de zéro à 100 km/h en moins de 4,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 200 km/h. La



Le moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance de la BMW iX forment un ensemble hautement intégré dans un seul boîtier. Cette construction



Grâce à un aérodynamisme optimisé (Cx de 0,25) et à une conception allégée en aluminium et Carbon Cage, la BMW iX affiche une efficacité élevée par rapport à son encombrement.



Les batteries haute tension sont placées dans le plancher du véhicule et font partie intégrante de la carrosserie.



Les cellules de batterie sont fabriquées selon des spécifications précises de BMW et intégrées dans des batteries haute tension spécifiques au modèle.



L'unité de batterie de la BMW iX xDrive40 a un contenu énergétique brut de 76,6 kWh (71 kWh net).



L'autonomie calculée selon le cycle WLTP de la BMW iX xDrive40 est de 371 - 425 kilomètres.



La BMW iX xDrive50 est équipée d'une batterie d'un contenu énergétique brut de 111,5 kWh (105,2 kWh net).



Cela confère à la BMW iX xDrive50 une autonomie de 549 - 629 kilomètres dans le cycle d'essai WLTP.



Sur une prise domestique de 2,3 kW, la recharge de la batterie de 76,6 kWh de la iX xDrive40 prend 35 heures et 45 minutes (plus de deux jours pour la batterie de 111,5 kWh de la iX xDrive50: 54 heures).



Sur une wallbox de 7,4 kW, la recharge de la batterie haute tension de la iX xDrive40 s'effectue en 10 heures et 45 minutes (16 heures pour la iX xDrive50).



Il faut 7 heures et 15 minutes pour une recharge de la batterie haute tension de la iX xDrive40 sur une borne publique de 11 kW (10 heures et 45 minutes pour la iX xDrive50).



La technologie de charge de la BMW iX permet une recharge rapide en courant continu (



La BMW iX xDrive40 peut recharger sa batterie haute tension de 76,6 kWh jusqu'à 150 kW, tandis que la capacité de charge maximale de la batterie de 111,5 kWh de la BMW iX xDrive50 est de 200 kW.



Cela signifie qu'un temps de branchement de dix minutes fournit suffisamment d'énergie pour ajouter 90 kilomètres d'autonomie sur l'iX xDrive40 et plus de 120 kilomètres sur la BMW iX xDrive50.



La charge de la batterie haute tension peut être portée de 0 à 80 % de sa capacité totale en moins de 40 minutes (34 minutes pour la xDrive40 et 39 minutes pour la iX xDrive50).



Au 30 novembre 2021, la France comptabilisait 51 243 points de recharge ouverts au public.



Les 51 243 points de recharge sont répartis dans 21 056 stations de recharge.



Les points de recharge ouverts au public sont majoritairement implantés sur les parkings payants (37 %).



Près de 35 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.



26 % des points de recharge sont déployés dans des commerces et 2 % dans des entreprises.



La France compte 76 points de recharge pour 100 000 habitants.



91 % des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 6 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.



La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 49 809 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 3 436 points de recharge délivrant du courant continu (DC).



La part de points de recharge rapide (DC) stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.



Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:



AC (courant alternatif)



inférieur à 7,4 kW: 36 % (18 622 points de recharge)

de 7,4 kW à 22 kW: 55 % (28 985 points de recharge)

plus de 22 kW: 2 % (1 202 points de recharge)



DC (courant continu)



inférieur à 50 kW: 2 % (851 points de recharge)

de 50 kW à 150 kW: 4 % (1 984 points de recharge)

de 150 kW à 350 kW: 1 % (262 points de recharge)

plus de 350 kW: 1 % (339 points de recharge)



La palette des technologies présentes sur la BMW iX permet de réaliser des progrès significatifs dans les domaines de la conduite automatisée.



Cinq caméras, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons surveillent les alentours.



La BMW iX est compatible avec la 5G et est dotée de fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisés.



La BMW iX est équipée de l'offre la plus complète de systèmes d'



La dotation d'



La structure de carrosserie, avec un châssis en aluminium et une coque en carbone, permet une rigidité de torsion élevée, qui à augmente l'agilité et maximise la protection des passagers, tout en minimisant son poids.



La BMW iX électrique a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'



Le grand



L'utilisation des avantages offerts par le système de propulsion tout électrique et la mise en œuvre de mesures éprouvées au niveau de l'avant de la voiture, du soubassement, des roues et de l'arrière confèrent à la BMW iX des propriétés aérodynamiques optimisées qui améliorent les



La BMW iX est fabriquée dans l'usine de Dingolfing.



La BMW iX xDrive40 est proposée à partir de 86 250 euros, ce qui la place, à équipement équivalent, au niveau de la BMW



Les mises à jour logicielles à distance permettent de bénéficier de logiciels toujours à la page.



Le fleuron technologique de la marque BMW se concentre sur le plaisir de conduire sans émissions locales.



Le développement et la production de la BMW iX s'inscrivent dans une approche globale de développement durable, impliquant le respect de normes environnementales et sociales strictes dans l'extraction des matières premières, ainsi que l'utilisation d'électricité provenant de sources renouvelables comme d'une forte proportion de matériaux recyclés.



BMW se procure le cobalt et le lithium nécessaires aux batteries haute tension auprès de sources contrôlées en Australie et au Maroc, avant de les fournir aux fabricants de cellules de batterie.



Comme pour la production de l'ensemble du véhicule à l'usine BMW Group de Dingolfing, les cellules de batterie sont fabriquées en utilisant exclusivement de l'énergie verte provenant de sources certifiées.



L'entreprise achète de l'aluminium fabriqué à partir d'électricité provenant de centrales solaires.



L'importance accordée à la préservation des ressources dans la production de la BMW iX est soulignée par la forte proportion d'aluminium secondaire et de plastique recyclé utilisés.



L'intérieur de la voiture est composé de bois certifié FSC, de cuir tanné avec des extraits de feuilles d'olivier et d'autres matériaux naturels.



Parmi les matières premières utilisées pour les revêtements de sol et les tapis, on trouve des filets de pêche récupérés.



Les moteurs électriques de la BMW iX se distinguent par une conception qui permet d'éviter l'utilisation de terres rares. Ils fonctionnent selon le principe d'un moteur synchrone excité par le courant. L'excitation du rotor des moteurs BMW iX n'est pas induite par des aimants permanents fixes, mais par l'apport d'énergie électrique.



L'excitation précisément contrôlée du rotor à l'aide de l'énergie électrique permet d'obtenir un couple maximal dès le démarrage et de le maintenir sur une plage de régime large.



Les équipements de série de la BMW iX:



DESIGN EXTÉRIEUR



• Anneaux bleus autour des emblèmes BMW

• Calandre verticale spécifique BMW iX, teinte Silver

• Désignation du modèle BMW iX sur le hayon, teinte Silver

• Éléments extérieurs en bleu BMW i sur le pare-choc avant, le diffuseur arrière et les jupes latérales inférieures

• Éclairage :

- Projecteurs avant Full LED BMW avec feux de jour

- Feux arrières à LED avec éclairage secondaire si le hayon est ouvert

- 3ème feu stop à LED

- Feux antibrouillard arrière

- Feux de stop dynamiques clignotants

• Jantes aérodynamiques 20 pouces

• Portes dotées de fenêtres sans encadrement

• Poignées de porte affleurantes activées par simple pression, teinte Silver

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, à réglages électriques et dégivrants, asphériques, couleur carrosserie avec rappels de clignotants intégrés, électrochromes avec fonction anti éblouissement automatique

• Teinte extérieure de carrosserie Alpinweiss unie

• Trappe de recharge à l'arrière droit



DESIGN INTÉRIEUR



• Accoudoir central avant et arrière

• Appuis-tête avant et arrière intégrés aux sièges

• Boîte à gants à déverrouillage électrique

• Boutons Center-Lock : touches dans les portes à l'avant

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

• Éclairage d'ambiance

• Éclairage de bienvenue

• Filet de séparation du coffre

• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement

• Design Intérieur Atelier avec :

- Planche de bord en Similicuir Sensatec

- Console centrale et accoudoir central en Similicuir Sensatec

- Composants et touches de commande en Gold Bronze

• Rétroviseur intérieur sans cadre

• 5 sièges

• Sièges avant chauffants à intensité réglable

• Sièges avant à réglages électriques avec soutien des lombaires

• Volant à 2 branches, forme hexagonale, avec touches multifonctions



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



• ABS, y compris assistant de freinage d'urgence

• Active Guard Plus

• Airbag passager avant déconnectable

• Airbags conducteur et passager avant

• Airbags de tête avant et arrière

• Airbags latéraux conducteur et passager avant

• Alarme antivol

• Anti-démarrage électronique

• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)

• Avertisseur sonore pour piétons

• Ceintures de sécurité 3 points

• Contrôle Dynamique de la Traction DTC

• Contrôle Dynamique de Stabilité DSC

• Direction à assistance électrique Servotronic

• Écrous de roues antivol

• Feux de route anti-éblouissement

• Fixations ISOFIX aux places latérales arrières

• Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière

• Protection Active des occupants

• Protection Active des piétons avec capot actif

• Protection Passive des piétons

• Structure allégée en Aluminium avec cellule d'habitacle en Fibre de Carbone (Carbon Cage)

• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques

• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours



Uniquement sur iX xDrive50 :



• Direction ActiveDrive à 4 roues directrices assure une grande facilité de conduite à faible vitesse ainsi qu'une tenue de cap accrue à allure soutenue

• Suspension pneumatique avant et arrière permet d'améliorer le confort de conduite et la stabilité directionnelle



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS



• Système de récupération de l'énergie au freinage jusqu'au “One Pedal Feeling”

• Chargeur embarqué AC Fast Charging Plus 11 kW

• Chargeur embarqué DC sur prise CCS

- iX xDrive40 : 150 kW (puissance de recharge maximale)

- iX xDrive50 : 200 kW (puissance de recharge maximale)

• Bouton de démarrage moteur Start/Stop sans manipulation de clé

• BMW Iconic Sounds Electric

• Câble de recharge BMW Flexible Charger pour prise domestique (5 m)

• Câble de recharge Professionnel T2-T2 pour bornes de recharge publique ou privée (5 m)

• Clés radiocommandées à mémorisation réglages “Personal Profile” (x 2)

• Climatisation automatique 4 zones

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée

• Frein de parking électromécanique

• Fonction “Follow me home”

• Hayon à commande électrique

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History

• Portes gobelets à l'avant (x 2) et dans l'accoudoir central arrière (x 2)

• Prises 12V (x 2) dans la console avant centrale et dans le coffre

• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes

• Système haut-parleurs HiFi Professional avec 12 haut-parleurs, 205 W



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Pro avec écrans incurvés BMW Curved Display (écran du tableau de bord : 12,3 pouces / écran central : 14,9 pouces), Controller iDrive, Affichage Tête Haute HUD en couleur et réalité augmentée

• Connexions USB type C (2 dans l'accoudoir central avant / 2 à l'arrière de chaque siège avant)

• Pack Connected Pro

• Recharge sans fil par induction

• Services eDrive Connected

• Services ConnectedDrive (3 ans)

• Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS (radio AM et radio FM)

• Tuner radio numérique DAB



AIDES À LA CONDUITE



• Drive Assist:

- Speed Limit Info: indicateur de limitation de vitesse et d'interdiction de dépassement.

- Speed Limit Assist: le régulateur de vitesse s'adapte, par validation manuelle, aux changements de vitesse détectés.

- Protection des piétons et des cyclistes

- Détection de collision avant avec freinage

- Avertisseur de changement de ligne: vibration du volant si le véhicule change de voie sans clignotant.

- Avertisseur d'angle mort: affiche un signal dans les rétroviseurs extérieurs lorsqu'un changement de voie présente un danger.

- Avertisseur de collision arrière: en cas de risque de collision, déclenche les feux de détresse, tend les ceintures de sécurité, redresse les dossiers et ferme les fenêtres.

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et fonctionnalité Speed Limit Assist Manual

• Park Assist avec caméra de recul à système de nettoyage intégrée dans l'emblème BMW:

- Caméra de recul: vue grand angle de l'arrière du véhicule avec visualisation de la trajectoire sous un rayon de braquage maximum.

- Assistant de marche arrière (

- Assistant de stationnement

• Radars de stationnement avant et arrière PDC avec fonction freinage



Points forts / faibles Basé sur un arsenal technologique modulaire et évolutif, le grand SAV BMW iX ouvre la voie à la future génération de voitures « premium » électrique BMW.La BMW iX combine un design avant-gardiste et une vision moderne du luxe avec des technologies avancées en matière de conduite automatisée, d'ergonomie, de connectivité et de services digitaux.À l'extérieur de la BMW iX, les proportions puissantes d'un grand SAV BMW sont réinterprétées de manière distinctive.La BMW iX est comparable à la BMW X5 , en longueur et en largeur, et a presque la même hauteur que la BMW X6 en raison de sa ligne de toit fluide.La BMW iX est longue de 4 953 millimètres, large de 2 230 millimètres (avec les rétroviseurs) et haute de 1 695 millimètres.L'empattement s'élève à 3 000 millimètres alors que le volume de coffre se contente de 500 litres (1 750 litres une fois les dossiers de sièges rabattus).L'utilisation minimaliste de lignes de caractère et les surfaces aux formes généreuses évoquent une impression de grande assurance Les lignes nettes, la structure claire et les contours presque rectangulaires autour des passages de roue apportent un design à la présence incontestable.Au centre de la partie avant se trouve la double calandre proéminente au design vertical marquant.Comme le système de propulsion électrique de la BMW iX ne nécessite qu'une faible quantité d'air de refroidissement, la calandre est complètement obturée.Le rôle de la calandre presque entièrement masquée est devenu entièrement numérique.Les caméras, les radars et autres capteurs sont intégrés dans la calandre derrière une surface high-tech transparente.La BMW iX se distingue également par des projecteurs fins, des poignées de porte affleurantes (actionnées par la simple pression d'un bouton), des vitres latérales sans encadrement, un hayon qui s'étend sur toute la section arrière sans joint de séparation et des feux arrière fins.Dans l'habitacle, l'absence de tunnel central renforce la sensation d' espace à l'intérieur de la voiture et crée de la place supplémentaire pour les jambes aux sièges avant et arrière, ainsi que de l'espace pour des rangements et une console centrale, conçue comme un meuble.L'espace intérieur généreux, le mélange de matériaux de haute qualité, les sièges avec appuie-tête intégrés et un toit en verre panoramique de grande taille plongent les occupants de la BMW iX dans l'ambiance d'un salon luxueux.L'affichage et les commandes sont limités à l'essentiel.Le volant de forme hexagonale, le sélecteur de vitesses et l'écran incurvé BMW donnent un côté futuriste à l'habitacle de la BMW iX.Trois variantes de design intérieur sont proposées : finition Atelier de série avec surfaces Sensatec, finitions Loft avec textiles et microfibres haute qualité et combiné d'instruments avec dégradé de couleurs par impression et finition Suite avec surfaces en cuir naturel.La BMW iX bénéficie de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive, technologie qui inclut les deux moteurs électriques, l'électronique, la technologie de recharge et la batterie haute tension.D'un poids conséquent, la BMW iX est proposée en versions BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50.Le système d'entraînement comprend un moteur électrique sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière.La BMW iX xDrive40 développe une puissance de 326 ch et un couple de 630 Nm. Malgré un poids de de 2 440 kg, les accélérations sont particulièrement vives.La BMW iX xDrive40 accélère de zéro à 100 km/h en 6,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 200 km/h. La consommation électrique moyenne dans le cycle d'essai WLTP du iX xDrive40 est de 19,4 - 22,5 kWh aux 100 km.Sur la BMW iX xDrive50, le système d'entraînement (qui comprend un moteur électrique sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière) produit une puissance totale de 523 ch et un couple de 765 Nm.La BMW iX xDrive50 de 2 585 kg accélère de zéro à 100 km/h en moins de 4,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 200 km/h. La consommation électrique moyenne dans le cycle d'essai WLTP du iX xDrive50 est de 19,8 - 23 kWh aux 100 km.Le moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance de la BMW iX forment un ensemble hautement intégré dans un seul boîtier. Cette construction compacte profite à l'efficacité du système d'entraînement.Grâce à un aérodynamisme optimisé (Cx de 0,25) et à une conception allégée en aluminium et Carbon Cage, la BMW iX affiche une efficacité élevée par rapport à son encombrement.Les batteries haute tension sont placées dans le plancher du véhicule et font partie intégrante de la carrosserie.Les cellules de batterie sont fabriquées selon des spécifications précises de BMW et intégrées dans des batteries haute tension spécifiques au modèle.L'unité de batterie de la BMW iX xDrive40 a un contenu énergétique brut de 76,6 kWh (71 kWh net).L'autonomie calculée selon le cycle WLTP de la BMW iX xDrive40 est de 371 - 425 kilomètres.La BMW iX xDrive50 est équipée d'une batterie d'un contenu énergétique brut de 111,5 kWh (105,2 kWh net).Cela confère à la BMW iX xDrive50 une autonomie de 549 - 629 kilomètres dans le cycle d'essai WLTP.Sur une prise domestique de 2,3 kW, la recharge de la batterie de 76,6 kWh de la iX xDrive40 prend 35 heures et 45 minutes (plus de deux jours pour la batterie de 111,5 kWh de la iX xDrive50: 54 heures).Sur une wallbox de 7,4 kW, la recharge de la batterie haute tension de la iX xDrive40 s'effectue en 10 heures et 45 minutes (16 heures pour la iX xDrive50).Il faut 7 heures et 15 minutes pour une recharge de la batterie haute tension de la iX xDrive40 sur une borne publique de 11 kW (10 heures et 45 minutes pour la iX xDrive50).La technologie de charge de la BMW iX permet une recharge rapide en courant continu ( CC ) avec une puissance de charge jusqu'à 200 kW.La BMW iX xDrive40 peut recharger sa batterie haute tension de 76,6 kWh jusqu'à 150 kW, tandis que la capacité de charge maximale de la batterie de 111,5 kWh de la BMW iX xDrive50 est de 200 kW.Cela signifie qu'un temps de branchement de dix minutes fournit suffisamment d'énergie pour ajouter 90 kilomètres d'autonomie sur l'iX xDrive40 et plus de 120 kilomètres sur la BMW iX xDrive50.La charge de la batterie haute tension peut être portée de 0 à 80 % de sa capacité totale en moins de 40 minutes (34 minutes pour la xDrive40 et 39 minutes pour la iX xDrive50).Au 30 novembre 2021, la France comptabilisait 51 243 points de recharge ouverts au public.Les 51 243 points de recharge sont répartis dans 21 056 stations de recharge.Les points de recharge ouverts au public sont majoritairement implantés sur les parkings payants (37 %).Près de 35 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.26 % des points de recharge sont déployés dans des commerces et 2 % dans des entreprises.La France compte 76 points de recharge pour 100 000 habitants.91 % des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 6 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 49 809 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 3 436 points de recharge délivrant du courant continu (DC).La part de points de recharge rapide (DC) stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)inférieur à 7,4 kW: 36 % (18 622 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 55 % (28 985 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (1 202 points de recharge)DC (courant continu)inférieur à 50 kW: 2 % (851 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 4 % (1 984 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 1 % (262 points de recharge)plus de 350 kW: 1 % (339 points de recharge)La palette des technologies présentes sur la BMW iX permet de réaliser des progrès significatifs dans les domaines de la conduite automatisée.Cinq caméras, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons surveillent les alentours.La BMW iX est compatible avec la 5G et est dotée de fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisés.La BMW iX est équipée de l'offre la plus complète de systèmes d' assistance à la conduite jamais proposée de série sur un modèle BMW.La dotation d' équipements standard d' aides à la conduite comprend le Drive Assist (Speed Limit Info, Speed Limit Assist, Protection des piétons et des cyclistes, Détection de collision avant avec freinage, Avertisseur de changement de ligne, Avertisseur d'angle mort: Avertisseur de collision arrière, un Régulateur de vitesse avec fonction freinage et fonctionnalité Speed Limit Assist et le Park Assist (Caméra de recul, Assistant de marche arrière, Assistant de stationnement) et des Radars de stationnement avant et arrière PDC avec fonction freinageLa structure de carrosserie, avec un châssis en aluminium et une coque en carbone, permet une rigidité de torsion élevée, qui à augmente l'agilité et maximise la protection des passagers, tout en minimisant son poids.La BMW iX électrique a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l' Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP 2021.Le grand SUV électrique BMW a réalisé un score de 91% pour la protection des adultes, de 87% pour la protection des enfants, de 73% pour la protection des piétons et de 81% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite L'utilisation des avantages offerts par le système de propulsion tout électrique et la mise en œuvre de mesures éprouvées au niveau de l'avant de la voiture, du soubassement, des roues et de l'arrière confèrent à la BMW iX des propriétés aérodynamiques optimisées qui améliorent les performances et l'autonomie du SAV électrique.La BMW iX est fabriquée dans l'usine de Dingolfing.La BMW iX xDrive40 est proposée à partir de 86 250 euros, ce qui la place, à équipement équivalent, au niveau de la BMW X5 hybride rechargeable, et la BMW iX xDrive50 à partir de 103 500 euros.Les mises à jour logicielles à distance permettent de bénéficier de logiciels toujours à la page.Le fleuron technologique de la marque BMW se concentre sur le plaisir de conduire sans émissions locales.Le développement et la production de la BMW iX s'inscrivent dans une approche globale de développement durable, impliquant le respect de normes environnementales et sociales strictes dans l'extraction des matières premières, ainsi que l'utilisation d'électricité provenant de sources renouvelables comme d'une forte proportion de matériaux recyclés.BMW se procure le cobalt et le lithium nécessaires aux batteries haute tension auprès de sources contrôlées en Australie et au Maroc, avant de les fournir aux fabricants de cellules de batterie.Comme pour la production de l'ensemble du véhicule à l'usine BMW Group de Dingolfing, les cellules de batterie sont fabriquées en utilisant exclusivement de l'énergie verte provenant de sources certifiées.L'entreprise achète de l'aluminium fabriqué à partir d'électricité provenant de centrales solaires.L'importance accordée à la préservation des ressources dans la production de la BMW iX est soulignée par la forte proportion d'aluminium secondaire et de plastique recyclé utilisés.L'intérieur de la voiture est composé de bois certifié FSC, de cuir tanné avec des extraits de feuilles d'olivier et d'autres matériaux naturels.Parmi les matières premières utilisées pour les revêtements de sol et les tapis, on trouve des filets de pêche récupérés.Les moteurs électriques de la BMW iX se distinguent par une conception qui permet d'éviter l'utilisation de terres rares. Ils fonctionnent selon le principe d'un moteur synchrone excité par le courant. L'excitation du rotor des moteurs BMW iX n'est pas induite par des aimants permanents fixes, mais par l'apport d'énergie électrique.L'excitation précisément contrôlée du rotor à l'aide de l'énergie électrique permet d'obtenir un couple maximal dès le démarrage et de le maintenir sur une plage de régime large.Les équipements de série de la BMW iX:DESIGN EXTÉRIEUR• Anneaux bleus autour des emblèmes BMW• Calandre verticale spécifique BMW iX, teinte Silver• Désignation du modèle BMW iX sur le hayon, teinte Silver• Éléments extérieurs en bleu BMW i sur le pare-choc avant, le diffuseur arrière et les jupes latérales inférieures• Éclairage :- Projecteurs avant Full LED BMW avec feux de jour- Feux arrières à LED avec éclairage secondaire si le hayon est ouvert- 3ème feu stop à LED- Feux antibrouillard arrière- Feux de stop dynamiques clignotants• Jantes aérodynamiques 20 pouces• Portes dotées de fenêtres sans encadrement• Poignées de porte affleurantes activées par simple pression, teinte Silver• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, à réglages électriques et dégivrants, asphériques, couleur carrosserie avec rappels de clignotants intégrés, électrochromes avec fonction anti éblouissement automatique• Teinte extérieure de carrosserie Alpinweiss unie• Trappe de recharge à l'arrière droitDESIGN INTÉRIEUR• Accoudoir central avant et arrière• Appuis-tête avant et arrière intégrés aux sièges• Boîte à gants à déverrouillage électrique• Boutons Center-Lock : touches dans les portes à l'avant• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur• Éclairage d'ambiance• Éclairage de bienvenue• Filet de séparation du coffre• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement• Design Intérieur Atelier avec :- Planche de bord en Similicuir Sensatec- Console centrale et accoudoir central en Similicuir Sensatec- Composants et touches de commande en Gold Bronze• Rétroviseur intérieur sans cadre• 5 sièges• Sièges avant chauffants à intensité réglable• Sièges avant à réglages électriques avec soutien des lombaires• Volant à 2 branches, forme hexagonale, avec touches multifonctionsSÉCURITÉ ET DYNAMISME• ABS, y compris assistant de freinage d'urgence• Active Guard Plus• Airbag passager avant déconnectable• Airbags conducteur et passager avant• Airbags de tête avant et arrière• Airbags latéraux conducteur et passager avant• Alarme antivol• Anti-démarrage électronique• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)• Avertisseur sonore pour piétons• Ceintures de sécurité 3 points• Contrôle Dynamique de la Traction DTC• Contrôle Dynamique de Stabilité DSC• Direction à assistance électrique Servotronic• Écrous de roues antivol• Feux de route anti-éblouissement• Fixations ISOFIX aux places latérales arrières• Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière• Protection Active des occupants• Protection Active des piétons avec capot actif• Protection Passive des piétons• Structure allégée en Aluminium avec cellule d'habitacle en Fibre de Carbone (Carbon Cage)• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secoursUniquement sur iX xDrive50 :• Direction ActiveDrive à 4 roues directrices assure une grande facilité de conduite à faible vitesse ainsi qu'une tenue de cap accrue à allure soutenue• Suspension pneumatique avant et arrière permet d'améliorer le confort de conduite et la stabilité directionnelleCONFORT ET FONCTIONNALITÉS• Système de récupération de l'énergie au freinage jusqu'au “One Pedal Feeling”• Chargeur embarqué AC Fast Charging Plus 11 kW• Chargeur embarqué DC sur prise CCS- iX xDrive40 : 150 kW (puissance de recharge maximale)- iX xDrive50 : 200 kW (puissance de recharge maximale)• Bouton de démarrage moteur Start/Stop sans manipulation de clé• BMW Iconic Sounds Electric• Câble de recharge BMW Flexible Charger pour prise domestique (5 m)• Câble de recharge Professionnel T2-T2 pour bornes de recharge publique ou privée (5 m)• Clés radiocommandées à mémorisation réglages “Personal Profile” (x 2)• Climatisation automatique 4 zones• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée• Frein de parking électromécanique• Fonction “Follow me home”• Hayon à commande électrique• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History• Portes gobelets à l'avant (x 2) et dans l'accoudoir central arrière (x 2)• Prises 12V (x 2) dans la console avant centrale et dans le coffre• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes• Système haut-parleurs HiFi Professional avec 12 haut-parleurs, 205 WCONNECTIVITɕ BMW Live Cockpit Navigation Pro avec écrans incurvés BMW Curved Display (écran du tableau de bord : 12,3 pouces / écran central : 14,9 pouces), Controller iDrive, Affichage Tête Haute HUD en couleur et réalité augmentée• Connexions USB type C (2 dans l'accoudoir central avant / 2 à l'arrière de chaque siège avant)• Pack Connected Pro• Recharge sans fil par induction• Services eDrive Connected• Services ConnectedDrive (3 ans)• Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS (radio AM et radio FM)• Tuner radio numérique DABAIDES À LA CONDUITE• Drive Assist:- Speed Limit Info: indicateur de limitation de vitesse et d'interdiction de dépassement.- Speed Limit Assist: le régulateur de vitesse s'adapte, par validation manuelle, aux changements de vitesse détectés.- Protection des piétons et des cyclistes- Détection de collision avant avec freinage- Avertisseur de changement de ligne: vibration du volant si le véhicule change de voie sans clignotant.- Avertisseur d'angle mort: affiche un signal dans les rétroviseurs extérieurs lorsqu'un changement de voie présente un danger.- Avertisseur de collision arrière: en cas de risque de collision, déclenche les feux de détresse, tend les ceintures de sécurité, redresse les dossiers et ferme les fenêtres.• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et fonctionnalité Speed Limit Assist Manual• Park Assist avec caméra de recul à système de nettoyage intégrée dans l'emblème BMW:- Caméra de recul: vue grand angle de l'arrière du véhicule avec visualisation de la trajectoire sous un rayon de braquage maximum.- Assistant de marche arrière ( Auto Reverse)- Assistant de stationnement• Radars de stationnement avant et arrière PDC avec fonction freinage

Design avant-gardiste

Polyvalence

Position conduite surélevée

Espace intérieur

Confortable sur trajets au long cours

Technologie BMW eDrive

Puissance et couple motorisation électrique

Motricité

Comportement équilibré

Tenue de route

Agilité

Transmission intégrale électrique

Trois modes de conduite

Amortisseurs progressifs

Conduite semi-autonome

Freinage efficace

Récupération énergie freinage réglable

Mode freinage « One Pedal Feeling »

Fonction « croisière » roue libre

Système de commande BMW iDrive

Equipement

Atmosphère luxueuse

Zéro émission locale

Silence fonctionnement

Différents modes de recharge 200 kW (DC) / 11 kW (AC)

Temps recharge sur bornes rapides pour longues distances

Qualité assemblage

Garantie 8 ans batterie



Design avant-gardistePolyvalencePosition conduite surélevéeEspace intérieurConfortable sur trajets au long coursTechnologie BMW eDrivePuissance et couple motorisation électriqueMotricitéComportement équilibréTenue de routeAgilitéTransmission intégrale électriqueTrois modes de conduiteAmortisseurs progressifsFreinage efficaceRécupération énergie freinage réglableMode freinage « One Pedal Feeling »Fonction « croisière » roue libreSystème de commande BMW iDriveEquipementAtmosphère luxueuseZéro émission localeSilence fonctionnementDifférents modes de recharge 200 kW (DC) / 11 kW (AC)Temps recharge sur bornes rapides pour longues distancesQualité assemblageGarantie 8 ans batterie

élevé

Poids important

Autonomie réelle limitée

Utilisation dépendante du réseau de recharge

Valeurs de revente

Temps recharge prise domestique Prix élevéPoids importantAutonomie réelle limitéeUtilisation dépendante du réseau de rechargeValeurs de reventeTemps recharge prise domestique Mis ? jour le 27/12/2021 Découvrez nos comparatifs Cliquez ici pour accéder aux comparatifs. BMWi iX Accdez aux caractristiques. Dcouvrez les prix de la voiture. Simulez votre prt auto Simulez votre assurance auto Votre voiture moins chre Obtenir les cotes Estimez les coûts Comparez avant d'acheter Connaître les émissions de CO² Evaluation : Dcouvrez le Grand C4 Picasso