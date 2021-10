Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMWi iX3 ÉVALUATION Un SUV tout terrain lectrique de taille intermdiaire l'allure sportive 7.5 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 9/10 6/10 8/10 9/10 8/10 9/10 10/10 2/10 5/10 18 Photos Synthése Le Sports Activity Vehicles de taille intermédiaire électrique BMW iX3 fait rimer look tout terrain avec allure sportive

Le Sports Activity Vehicles de milieu de gamme électrique



Long de 4 734 millimètres, le SAV électrique BMW de taille intermédiaire est confortable.



On retrouve sous le capot du iX3 un moteur électrique de 286 ch (210 kW) développant un couple maximal de 400 Nm.



La BMW iX3 électrique affiche une autonomie de 459 km WLTP.



La BMW iX3 embarque des technologies d'



La BMW iX3 est le premier modèle de la marque à être produit pour l'exportation sur le site de production de Shenyang, en Chine. Le Sports Activity Vehicles de milieu de gamme électrique BMW iX3 allie look un tout terrain robuste et une allure sportive.Long de 4 734 millimètres, le SAV électrique BMW de taille intermédiaire est confortable.On retrouve sous le capot du iX3 un moteur électrique de 286 ch (210 kW) développant un couple maximal de 400 Nm.La BMW iX3 électrique affiche une autonomie de 459 km WLTP.La BMW iX3 embarque des technologies d' aides à la conduite et de sécurité de dernière génération et des systèmes multimédia connectés évolués.La BMW iX3 est le premier modèle de la marque à être produit pour l'exportation sur le site de production de Shenyang, en Chine. Thème suivant Mis ? jour le 08/10/2021