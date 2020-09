Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion CUPRA Ateca ÉVALUATION Un SUV compact haute performance au tempérament sportif Publicité 15 Photos © Cupra



La Cupra Ateca repose sur la plateforme technique du Volkswagen



Le



La calandre supérieure en nid d'abeille de la déclinaison Cupra de l'Ateca est habillée d'un cadre avec une finition chrome foncée.



La calandre inférieure est dotée d'un diffuseur en aluminium foncé et d'antibrouillards intégrés de chaque côté.



Les baguettes latérales sont en aluminium foncé brillant tout comme les rails de toit et les rétroviseurs extérieurs.



Le SUV Cupra Ateca intègre des feux avant Full LED, des feux arrière à LED et des clignotants dynamiques.



La Cupra Ateca est dotée de jantes Cupra en alliage de 19 pouces diamantées.



Quatre sorties d'échappement sur le bord du diffuseur arrière apportent une touche de sportivité supplémentaire au design arrière.



La couleur de la carrosserie de l'Ateca Cupra se décline parmi six coloris extérieurs : Bleu Energy, Rouge Velvet, Argent Reflex, Gris Rodium, Noir Magique ou Blanc Nevada.



En se glissant dans le siège baquet, le conducteur peut saisir le volant Cupra qui intègre le bouton de démarrage du moteur et de sélection des différents modes de conduite et poser ses pieds sur les pédales en aluminium.



Le design de l'habitacle est souligné par l'intégration de détails en cuivre et en aluminium foncé sur les buses d'aération et le système d'infodivertissement.



Le tout avec un éclairage d'ambiance multicolore.



L'ambiance intérieure comprend des sièges baquets en suédine noire avec des supports latéraux en PVC, un tableau de bord et une console centrale en aluminium foncé, un habillage de contre-portes en PVC avec technologie IMD (In Mould Decoration) et des surpiqûres cuivrées.



Le SUV sportif Cupra offre une position de conduite surélevée et une vue plongeante sur l'avant.



Les sièges baquets renforcent l'aspect sportif de l'intérieur tout en améliorant le maintien en courbes.



Le volant sport en cuir bénéficie de coutures cuivrées.



Des sièges baquets électriques en cuir bleu pétrole avec fonctions de mémoire et un habillage des contre-portes en cuir sont proposés en option.



On retrouve à l'intérieur un tableau de bord haute résolution de 10,25 pouces paramétrable par l'utilisateur (Seat Digital Cockpit), un équipement entièrement numérique et un système d'info-divertissement qui bénéficie d'une interface HMI et d'une vue en diagonale de 9,2 pouces.



Le SUV compact haute performance Cupra Ateca est entièrement connecté.



Le cockpit numérique fournit toutes les informations sur un écran haute résolution. Le digital cockpit est accompagné par un écran tactile de 9,2 pouces qui peut afficher des fonctions standards telles que les informations de navigation et de divertissement et fournir des informations sur les performances telles que la température de l'huile et les forces G lors d'une conduite sportive.



La Cupra Ateca embarque la fonctionnalité Full Link avec l'accès sans fil à Android



Associé à une carte SIM intégrée, le Cupra Connect permet de toujours rester connecté au monde numérique.



La reconnaissance vocale à l'aide des mots clefs "Hola Hola" permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'infodivertissement de 9,2 pouces en utilisant le la parole.



Le déverrouillage et le démarrage sans clé, le chargeur sans fil, l'amplificateur de signal GSM, la caméra à 360°, le système de navigation avec écran tactile de 8 pouces, le digital cockpit et l'aide au stationnement font partie de la dotation de série.



Affichant une longueur de 4 386 millimètres (pour 1841 millimètres de largeur et 1601 millimètres de hauteur), la Cupra Ateca offre un coffre de 400 litres avec un double plancher de coffre. Les sièges arrière peuvent être rabattus depuis le coffre.



La Cupra Ateca embarque un moteur essence TSI quatre cylindres à injection directe et turbocompressé de 2 litres. Le bloc TSI délivre une puissance de 300 ch entre 5 300 tr/min et 6 500 tr/min et un couple de 400 Nm disponible dans une plage comprise entre 2 000 et 5 200 tr/min.



Le TSI de 1 984 cm3 est associé à une transmission DSG à sept rapports et à un système de transmission intégrale 4Drive.



Le bloc turbocompressé à injection directe de 1 984 cm3 entraîne le SUV sportif Cupra de 1 632 kg à une vitesse maximale de 247 km/h.



Le SUV Cupra Ateca peut parcourir le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Cette accélération rapide est facilitée par l'intégration d'une boîte de vitesses DSG à sept rapports modifiée caractérisée par des changements de vitesses brefs et précis.



Le moteur 2.0 litres TSI est équipé d'un système de

répondre aux normes antipollution.



La Cupra Ateca dispose d'une fonction Launch Control pour un départ arrêté plus rapide avec une accélération plus rapide.



La Cupra Ateca est dotée d'une suspension pilotée DCC et d'une direction progressive.



Le châssis et la direction du SUV haute performance sont réglés pour offrir une conduite précise et active.



La direction progressive et la réactivité de l'accélérateur donnent un retour d'information optimisé au conducteur par le biais du volant.



La Cupra Ateca réagit aux changements de style de conduite et de revêtement grâce à sa suspension pilotée (DCC) qui modifie les réglages en quelques millisecondes afin d'adapter la conduite du véhicule.



La Cupra Ateca bénéficie d'une suspension avant indépendante de type MacPherson et d'une suspension arrière multibras. Elle intègre un système de suspension adaptative Dynamic Chassis Control, qui permet d'adapter les suspensions aux besoins du conducteur, et de transmettre la puissance du 2.0 TSI aux quatre roues motrices.



La transmission intégrale 4Drive bénéficie d'un système de motricité électro hydraulique à disques multiples. Il permet au véhicule de fournir de la puissance aux roues de manière contrôlée, en surveillant et en analysant en permanence les conditions de conduite.



La technologie 4Drive de transmission intégrale analyse les conditions



Le système est intégré à l'essieu arrière et se trouve à l'extrémité de l'arbre de transmission, devant le différentiel arrière. Cet emplacement améliore la répartition du poids et réduit l'inertie et le temps de réaction.



Grâce aux profils de conduite, Eco, Normal, Sport, Individuel, Offroad, Snow et Cupra, le comportement et la maniabilité de la Cupra Ateca peuvent être adaptés en fonction des conditions et des souhaits du conducteur.



La technologie 4Drive fonctionne de concert avec les modes de conduite disponibles via la molette Drive Profile.



En sélectionnant le mode Cupra, le conducteur entend le moteur réagir avec un son naturel qui provient de l'échappement. Il remarque également le réglage adaptatif du Dynamic Chassis Control qui offre un comportement sportif à la voiture.



Le système de freinage repose sur de disques de 340 mm à l'avant et de 310 mm à l'arrière.



Un Pack Performance optionnel ajoute des freins Brembo de 18 pouces avec étriers noirs.



Les performances mécaniques de la Cupra Ateca sont accompagnées d'un son puissant, qui amplifier les sensations de conduite une fois assis au siège du conducteur.



Le système d'échappement Akrapovi? optionnel délivre une bande sonore au volant.



La Cupra Ateca propose une vaste gamme de systèmes d'assistance et de système d'infotainment. On retrouve au catalogue du SUV compact Cupra un régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), le Pre-Crash Assist, l'Emergency Assist, le Travel Assist, le Side and Exit Assist, le Trailer Assist, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, un détecteur d'angle mort avec avertissement de circulation arrière « Rear Traffic Alert », le système de visualisation à 360° à l'aide de quatre caméras et un système d'assistance au stationnement Park Assist.



Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) peut géolocaliser le SUV compact à l'aide des données GPS qui sont fournies par le système de navigation, ce qui lui permet de corriger sa vitesse en fonction du tracé de la route, virages, ronds-points, carrefours, limites de vitesse et agglomérations.



Grâce à la caméra montée à l'avant et à la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) peut adapter l'allure du véhicule lorsque les limites de vitesse changent.



Le système Pre-Crash Assist est conçu pour préparer le véhicule et ses occupants en cas de collision potentielle. Les systèmes embarqués fonctionnent tous ensemble : les ceintures de sécurité avant sont pré-contraintes, les vitres et le toit ouvrant sont automatiquement fermés et les feux de détresse sont activés, le tout pour atténuer les conséquences d'un accident.



La fonctionnalité de conduite semi-automatique évolue avec l'arrivée de la technologie Travel Assist. En appuyant simplement sur un bouton sur le volant, le système utilise les informations du régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) et du Lane Assist pour maintenir le véhicule au centre de la voie de circulation et adapter la vitesse au flux de véhicules, offrant une conduite assistée à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. Le conducteur doit en permanence surveiller le système et son



Le système « Lane Assist » et l'« Emergency Assist » surveille le marquage de la chaussée de chaque



L'« Emergency Assist » émet un avertissement visuel puis sonore et si le conducteur se montre incapable de réagir, ralentit automatiquement le véhicule Seat jusqu'à l'arrêt complet.



Le « Front Assist » intégré freine automatiquement le véhicule lors de situations dangereuses dans une certaine plage de vitesse.



Au moment de sortir d'une place de stationnement, l'Exit Assist émet un avertissement sonore et visuel si un objet en mouvement est détecté. Il peut s'agir d'autres véhicules qui circulent sur la route, des cyclistes ou des piétons qui se trouvent sur le trottoir. Si besoin, l'Exit Assist peut activer un freinage automatique.



La fonction Side Assist peut détecter les véhicules jusqu'à 70 mètres, avec des indications par le biais d'un voyant LED dans le rétroviseur.



La technologie Trailer Assist aide le conducteur lors des manœuvres en marche arrière ou à l'



Le détecteur d'angle mort « Blind Spot Detection » surveille, des deux côtés, la circulation à l'arrière du véhicule grâce à deux capteurs radar. Un signal visuel sur le rétroviseur extérieur avertit le conducteur lorsqu'un véhicule se trouve dans l'angle mort.



Le système d'assistance au stationnement en créneau et en bataille Park Assist identifie une place de stationnement appropriée à la voiture. Une fois l'emplacement détecté, le système gère la direction du véhicule, le conducteur n'a plus qu'à actionner le levier de vitesse, l'accélérateur et les freins. Il permet de se stationner en créneau (dans le sens longitudinal de la chaussée) ou en bataille (de manière perpendiculaire à la chaussée).



Le système « Top View » (de série) repose sur quatre caméras. L'image autour de l'Ateca s'affiche sur l'écran en vue satellite, ce qui facilite les manœuvres dans les places de stationnement étroites. Un des quatre modes d'affichage montre l'avant ou les quatre roues et affiche des lignes pour indiquer la proximité avec le trottoir.



La Cupra Ateca est vendue à partir de 43 900 euros avec 5 ans de garantie limitée à 100 000 kilomètres.



Plus de 10 000 unités de la Cupra Ateca ont été vendues dans le monde en 2019.



La Cupra Ateca est produite à Kvasiny en République tchèque par Skoda.



Les



DESIGN



Pack extérieur Cupra

Black Pack extérieur

Quadruple sortie d'échappement Cupra chromée

Béquet arrière

Vitres arrière surteintées

Welcome light (éclairage à LED projetant le logo Cupra au sol)

Jantes alliage 19 pouces Performance Cupra



INTÉRIEUR



Sellerie Cupra en Alcantara

Pack Rangement

Seuils de porte Cupra rétro-éclairés

Pédalier aluminium

Vitres arrière surteintées

Volant et pommeau sport

Éclairage d'ambiance Advanced Ambient Light

Ciel de pavillon noir



INFO-DIVERTISSEMENT



Digital Cockpit : combiné d'instruments digital haute résolution de 10,25 pouces

BeatsAudio

Système de navigation Easy Connect Pro

Écran tactile HD 9,2 pouces

Connectivity Box avec chargeur à induction

Connectivité Aux-IN et 4 Usb

Full Link (MirrorLink, Android Auto et Apple CarPlay)

Technologie Wlan



AIDE À LA CONDUITE



Front Assist avec détection de piétons

Régulateur de vitesse

Top View Camera 360°

Park Assist

Capteur de pluie et de luminosité

Caméra de recul avec aide au stationnement arrière



CONFORT ET SÉCURITÉ



Projecteurs Full LED

Feux arrière LED

Hayon électrique mains-libres ‘Virtual Pedal'

Climatisation automatique bizone Climatronic avec système Pure Air

Keyless Access : Accès et démarrage mains-libres

Roue de secours de taille réduite

Système de déverrouillage rapide de la banquette arrière

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattables électriquement

Accoudoir central réglable en hauteur et profondeur

Accoudoir central arrière

Détecteur de pluie et de luminosité

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Témoin de niveau de lave-glace

Lave-phares



PERFORMANCE



Régulation adaptative du châssis DCC

Suspension Sport Cupra

Système de freinage Cupra avec étriers de freins noirs siglés Cupra

Palettes de changement de vitesse

Molette Driving Experience avec Drive Profile et direction progressive (4 modes de conduite plus fonctionnalités Offroad et Cupra)



EXTRA



Cupra Box



Look extérieur percutant

intérieur

Confort

Présentation intérieure sportive

Motorisation 2.0 litres puissante (300 ch)

Ensemble moteur/boîte DSG

Transmission intégrale 4Drive

Six modes de conduite

Accélérations

Suspensions efficaces

Systèmes d'

Système multimédia connecté

Agrément de conduite

Maniable en ville

Insonorisation

Suspensions efficaces

Qualité d'assemblage

Sonorité puissante moteur



Prix

Consommations

Cinquième place étroite

Mis à jour le 09/09/2020