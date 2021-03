Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion DACIA Spring ÉVALUATION Une mini-citadine lectrique accessible affichant une autonomie de 230 km 6.4 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 8/10 5/10 6/10 5/10 6/10 6/10 10/10 6/10 4/10 24 Photos © Dacia Synthése Une mini-citadine électrique low cost à partir de 17 000 euros

Une Spring à moteur thermique aurait permis de rendre la mobilité accessible à tous et sans contrainte d'autonomie. Proposée uniquement avec une motorisation électrique en France, la Dacia Spring est à ce jour la voiture électrique la moins chère du marché européen.La Dacia Spring entend répondre sans superflu à l'essentiel des besoins de mobilité urbaine et périurbaine.La motorisation électrique développe une puissance réduite de 44 chevaux et un couple maximal de 125 Nm.La masse à vide en ordre de marche de la Spring est contenue à 970 kg malgré un bloc batterie de 186 kg.La Spring atteint une vitesse de pointe de 125 km/h.Le moteur électrique est alimenté par une petite batterie lithium-ion de 27,4 kWh.La Spring électrique n'émet pas, à l'usage, d'émission polluante ni de CO2.Cette particularité est essentielle pour les précurseurs de la mobilité électrique. Il n'est par contre pas évident qu'elle le soit autant pour la clientèle des véhicules à prix réduit dotés de fonctionnalités essentielles.La Dacia Spring revendique une autonomie de 230 kilomètres en cycle homologué WLTP permettant une utilisation exclusivement citadine et périurbaineRésolument low cost, la Spring électrique entend rendre la mobilité électrique accessible à tous.Une Spring à moteur thermique aurait permis de rendre la mobilité accessible à tous et sans contrainte d'autonomie. Thème suivant Mis ? jour le 19/03/2021