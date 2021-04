Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion FIAT 500 3 plus 1 e ÉVALUATION Une petite citadine lectrique au look soign 3 plus 1 portes 6.2 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 7/10 7/10 4/10 7/10 7/10 6/10 7/10 10/10 3/10 4/10 18 Photos © Fiat Synthése Une petite citadine électrique au design épuré

La



La



Compte tenu de l'absence de montant central, il est possible d'accéder ou sortir de l'habitacle plus confortablement, de charger et décharger plus facilement de gros objets ou d'installer plus rapidement et aisément un enfant à l'arrière.



La 500 3 plus 1 est disponible avec un moteur électrique de 118 ch et une batterie de 42 kWh.



La



La



La 500 « 3 plus 1 » électrique démarre à partir de 29 500 euros (87 kW - 42 kWh Passion), soit plus de 10 000 euros de plus qu'une petite citadine à moteur thermique (



La petite citadine électrique « 3 plus 1 » Fiat vise essentiellement les automobilistes vivant en ville, dans les zones à circulation restreinte (ZFE), en tant que deuxième ou troisième



La version « 3 plus 1 » portes de la 500 vise les des parents actifs à l'emploi du temps chargé.



La porte supplémentaire à ouverture antagoniste côté passager rend la Fiat 500 « 3 plus 1 » plus accessible aux places arrière. La Fiat 500 de troisième génération reprend les proportions stylistiques des précédentes générations et un design épuré.La Fiat 500 électrique « 3 plus 1 » dispose d'une porte supplémentaire côté passager.Compte tenu de l'absence de montant central, il est possible d'accéder ou sortir de l'habitacle plus confortablement, de charger et décharger plus facilement de gros objets ou d'installer plus rapidement et aisément un enfant à l'arrière.La 500 3 plus 1 est disponible avec un moteur électrique de 118 ch et une batterie de 42 kWh.La batterie lithium-ion d'une capacité de 42 kWh donne à la mini-citadine électrique italienne une autonomie allant jusqu'à 298-321 km en cycle WLTP.La mini -citadine électrique Fiat 500 « 3 plus 1 » propose, en option, une conduite autonome de niveau 2 destinée aux longs trajets sur autoroute.La 500 « 3 plus 1 » électrique démarre à partir de 29 500 euros (87 kW - 42 kWh Passion), soit plus de 10 000 euros de plus qu'une petite citadine à moteur thermique ( bonus écologique de 7 000 euros plafonné à 27% non déduit).La petite citadine électrique « 3 plus 1 » Fiat vise essentiellement les automobilistes vivant en ville, dans les zones à circulation restreinte (ZFE), en tant que deuxième ou troisième voiture du foyer.La version « 3 plus 1 » portes de la 500 vise les des parents actifs à l'emploi du temps chargé.La porte supplémentaire à ouverture antagoniste côté passager rend la Fiat 500 « 3 plus 1 » plus accessible aux places arrière. Thème suivant Mis ? jour le 31/03/2021