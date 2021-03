Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion FORD Mustang Mach-E ÉVALUATION Un SUV coup sportif lectrique muscl excitant conduire 22 Photos © Ford



La Ford



Long de 4 713 mm et haut de 1 624 mm, le SUV coupé électrique racé Mustang Mach-E associe la silhouette et les lignes musclées du coupé sportif américain.



Grâce à l'architecture 100% électrique de Ford qui place les batteries sous le véhicule, les ingénieurs et les designers ont été en mesure de créer un véhicule fidèle à l'esprit d'une Mustang.



La Mustang Mach-E reste reconnaissable comme une Mustang, grâce à ses éléments distinctifs : son capot puissant et long, ses ailes arrière relevées, ses phares acérés et ses triples feux arrière.



L'intérieur de la Mach-E interprète de manière moderne la double casquette caractéristique du tableau de bord du coupé sportif américain.



Le système audio premium B&O intègre des haut-parleurs sur toute la largeur à l'avant, flottant au-dessus des ouïes d'aération telle une barre de son.



Un revêtement spécial avec une protection contre les rayons ultraviolets sur le verre du toit panoramique aide la cabine à rester plus fraiche en été et plus chaude en hiver.



La qualité de la présentation intérieure est inégale avec des détails de finition en décalage avec le



La Mustang Mach-E est disponible avec deux tailles de batterie (standard ou à autonomie étendue) alimentée par des moteurs à aimants permanents.



La Mustang Mach-E est également disponible en propulsion (RWD) ou avec une transmission intégrale (eAWD).



La puissance de la batterie est transférée à un moteur à courant alternatif refroidi par huile et installé à l'arrière (et à un moteur supplémentaire situé à l'avant pour les modèles à transmission intégrale). Le moteur arrière synchrone à aimant permanent permet d'obtenir un couple maximal en 0,5 seconde. La technologie de transmission intégrale applique le couple indépendamment aux roues avant et arrière pour améliorer l'accélération et la tenue de route.



La Mustang Mach-E en version standard reçoit une



La Mach-E à propulsion, dotée d'une batterie lithium-ion de 75,7 kWh, affiche une puissance équivalente à 269 ch (198 kW) et 430 Nm. Le SUV sportif à propulsion (RWD) Ford de 1 969 kg atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,1 à 6,2 secondes.



Équipée d'une batterie standard (batterie de 75,7 kWh) et dans sa version propulsion (RWD), la Mach-E revendique une



La Mach-E à propulsion, dotée d'une batterie lithium-ion de 98,8 kWh, affiche une puissance équivalente à 294 ch (216 kW) et 430 Nm. Le SUV sportif à propulsion (RWD) Ford de 2 085 kg atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,0 secondes.



Dans sa variante à transmission intégrale, dotée d'une batterie lithium-ion de 98,8 kWh, la Mach-E affiche une puissance équivalente à 351 ch (258 kW) et 580 Nm. Le SUV sportif à transmission intégrale (eAWD) Ford de 2 182 kg atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,1 à 5,6 secondes.



La Mustang Mach-E GT est équipée d'une transmission intégrale (eAWD) et d'une batterie à autonomie étendue pour une puissance de 487 ch, un couple de 860 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.



La batterie comporte 288 cellules lithium-ion pour la version standard de 75,7 kWh (68 kWh utiles) et 376 cellules lithium-ion pour la version à autonomie étendue de 98,8 kWh (88 kWh utiles).



Équipée d'une batterie à autonomie étendue (batterie de 98,8 kWh) et dans sa version propulsion (RWD), la Mach-E revendique une consommation de 165 Wh/km et une autonomie WLTP pouvant atteindre 610 km.



La fonctionnalité de calcul prédictif de l'autonomie permet d'éviter l'angoisse de la recharge en estimant précisément l'autonomie restante en fonction du comportement du conducteur et des conditions météorologiques.



Il y aurait en France de l'ordre de 29 854 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un



7 637 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.



Avec 19 792 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.



2 425 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles.



Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire. Parmi ces points de recharge rapide, 1 788 (soit 6 % du total) délivrent une puissance supérieure à 50 kW et 30 délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 100 kW, permettent une recharge en quelques dizaines de minutes sur des trajets longue distance.



Conçue pour maximiser l'



Les batteries ont subi des tests de températures extrêmes jusqu'à moins 40°C. Elles sont fixées à l'intérieur d'un boîtier étanche à l'eau entouré d'une protection contre les chocs. Les batteries utilisent un système avancé de chauffage et de refroidissement à liquide actif pour réguler les températures afin d'optimiser les



La Mustang Mach-E propose trois modes de conduite: "Active" (Fun et Dynamique), "Whisper" (Silencieux et préservant l'autonomie) et Untamed" (Sportif).



Chacun offre un mode de conduite différent et une expérience spécifique. Les modes de conduite intègrent différents réglages, telle qu'une direction plus ou moins sportive, un éclairage ambiant adapté, des sonorités optimisées et des animations dédiées au niveau du tableau d'instrumentation en fonction du mode de conduite. Au final, au niveau des sensation de conduite, les différences entre les trois profils sont assez peu marquées.



Le mode "Active" joue sur l'équilibre entre l'aspect silencieux d'un véhicule électrique, le plaisir de conduire et les performances. Un éclairage bleu doux imprègne l'habitacle tandis que l'écran affiche des



Le mode "Untamed" permet de libérer tout le potentiel de la Mustang Mach-E, en ajustant la direction, en améliorant le temps de réponse de l'accélérateur et en donnant la sensation de rétrograder en cas de décélération. Le son intérieur est amélioré, l'éclairage orange sportif et les lignes dynamiques de l'écran du conducteur reflètent les forces d'accélération et de virage ressenties.



La Mustang Mach-E dispose de la fonction "1 Pedal Drive" (ou monopédale) qui permet de renvoyer davantage d'énergie cinétique à la batterie. L'accélération et la décélération sont contrôlées en appuyant sur la seule pédale d'accélérateur ou en la relâchant. La pédale de frein reste utile pour les situations où une plus grande puissance de freinage est nécessaire.



La direction procure un ressenti artificiel.



La fonction "1 Pedal Drive" et le freinage régénératif rendent la conduite de la Mustang Mach-E excitante.



La Mustang Mach-E embarque plusieurs technologies d'



L'assistance pré-collision avec freinage automatique d'urgence peut détecter les piétons et les cyclistes qui se trouvent sur la route ou à proximité et qui peuvent traverser la trajectoire du véhicule. Le système peut appliquer automatiquement les freins si il détecte une collision potentielle et que le conducteur ne réagit pas aux avertissements.



Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, avec fonction Stop & Go et maintien au centre de la voie, maintient automatiquement une distance de sécurité avec les véhicules qui précèdent et aide à maintenir le véhicule centré sur sa voie. Le système peut arrêter complètement le véhicule dans les embouteillages et le faire repartir automatiquement.



Le système de surveillance de la trajectoire avec assistance dans l'angle mort surveille l'angle mort du conducteur pour détecter les véhicules à l'approche par derrière. Il peut appliquer un contre-braquage pour avertir le conducteur et décourager une manœuvre de changement de voie si une collision potentielle est détectée.



L'Active Park Assist 2.0 permet des manœuvres entièrement automatisées dans les places de stationnement parallèles et perpendiculaires en maintenant simplement un bouton enfoncé.



La Mustang Mach-E combine des solutions technologiques connectées ainsi que des mises à jour sécurisées à distance “Over the air” pour améliorer sans cesse le véhicule.



L'architecture électrique de Ford permet d'optimiser l'espace à bord pour les cinq passagers et leurs bagages. La cinquième place centrale est néanmoins étroite et peu confortable.



L'accès aux places arrière est délicat du fait de la ligne de toit plongeante et de la position reculée de la banquette arrière.



La hauteur sous le toit arrière permet à deux adultes d'1,80 mètre d'être confortablement installés aux places arrière.



Les sièges offrent peu de maintien latéral.



Un espace de rangement est libéré entre les sièges avant pour y disposer un sac à main.



Le volume de coffre arrière se limite à 402 litres. Un espace sous le plancher de coffre permet de stocker les câbles de recharge. Une fois la banquette arrière rabattue, la Mustang Mach-E dispose d'un plancher plat et d'un volume utile de 1 420 litres.



Un espace de rangement à l'avant, sous le capot de la Mustang Mach-E, est doté d'une capacité de stockage de 81 litres. Le coffre avant est suffisamment grand pour pouvoir ranger l'équivalent d'un bagage cabine. Résistant à l'eau, il peut être nettoyé grâce à un bouchon de vidange. C'est un espace pratique pour ranger des vêtements de sport mouillés ou boueux, des chaussures de randonnée ou des accessoires de plage.



La roue de secours est remplacée par un kit anticrevaison.



La Mustang Mach-E embarque un système multimédia Sync connecté au Cloud, doté d'un écran tactile 15,5 pouces, de la reconnaissance vocale et d'une interface multitâches qui se contrôle comme une tablette. La technologie Sync s'appuie sur l'apprentissage des préférences du conducteur (Machine Learning) afin de lui suggérer des solutions personnalisées et améliorer son expérience à bord. Le système Sync agit comme un assistant personnel évolutif. Il proposera des mises à jour sécurisées à distance. La technologie Sync introduit également la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay, Android



La technologie "Phone as a Key" permet d'ouvrir et de démarrer le véhicule. Grâce à la technologie Bluetooth, le véhicule peut détecter le smartphone du conducteur à proximité, déverrouillant la Mustang Mach-E et permettant de démarrer sans avoir à sortir son téléphone portable de sa poche ou sans utiliser de clé.



En cas de batterie faible sur le smartphone, il est possible de saisir un code de secours sur un clavier situé sur le montant de porte côté conducteur pour déverrouiller le véhicule et un code séparé sur l'écran tactile central pour démarrer et conduire le véhicule.



La Mustang Mach-E reçoit de série deux câbles de recharge. Le câble de recharge domestique universel de 6,7 mètres permet de se connecter à des prises domestiques standard et à des prises industrielles bleues de 32 A, même sans Wallbox Ford. Le câble de recharge publique Ford de 6 mètres permet de se connecter facilement aux bornes standards.



Le câble Ford de recharge à domicile permet de recharger 14 km d'autonomie par heure sur une prise traditionnelle.



La Ford Connected Wallbox offre une puissance de recharge jusqu'à cinq fois supérieure à celle d'une prise domestique classique. Les utilisateurs peuvent récupérer, en moyenne, une autonomie estimée à 62 km par heure de recharge (pour la configuration batterie à autonomie étendue et à propulsion).



Disponible en versions de 7,4 kW et 11 kW, la box de recharge murale permet de recharger la batterie de la Mustang Mach-E de 10 à 80 % en 6 heures environ.



Le système de navigation connecté identifie les bornes publiques de recharge en temps réel lors des trajets.



L'application FordPass permet de localiser, payer ou surveiller en toute simplicité la recharge de la Mustang Mach-E dans plus de 155 000 bornes de recharge du réseau FordPass dans 21 pays.



En partenariat avec NewMotion et grâce au modem intégré FordPass Connect, l'application FordPass permet d'accéder à un réseau de bornes de recharge rapide en Europe.



La version standard de la Mustang Mach-E pourra passer de 10% à 80% de charge en 38 minutes sur les bornes haute puissance avec une puissance maxi de 115 kWh.



La Ford Mustang Mach-E peut également se recharger sur les stations de recharge haute puissance Ionity en Europe. Les bornes haute puissance permettent de réduire considérablement le temps de recharge des



La Mustang Mach-E 198 kW RWD (propulsion) à batterie 76 kWh est disponible à partir de 48 990 euros (56 500 euros avec une transmission intégrale 198 kW 76 kWh Standard Range Mach-E AWD).



La Mustang Mach-E 216 kW RWD (propulsion) à batterie 99 kWh est disponible à partir de 56 500 euros (65 500 euros avec une transmission intégrale 258 kW 99 kWh Extended Range Mach-E AWD).



La batterie haute tension bénéficie d'une garantie 8 ans limitée à 160 000 km.



Les principaux



Mach-E



Équipements intérieurs



• 3ème appuie-tête arrière

• Accoudoir central arrière

• Banquette arrière rabattable 60/40

• Chargeur à induction pour Smartphone

• Ciel de toit clair

• Console centrale avec accoudoir fixe comprenant des rangements

• Sellerie Sensico#

• Sièges avant chauffants

• Sièges conducteur et passager réglables manuellement (avant/arrière - haut/bas - inclinaison de l'assise)

• Tapis de sol avant et arrière

• Volant chauffant

• Volant gainé en Sensico#



Équipements extérieurs



• Allumage des feux automatique

• Coques de rétroviseur couleur carrosserie

• Entourage de calandre gris

• Feux arrière avec signature lumineuse distinctive

• Frunk - Coffre avant avec protection imperméable et bouchon de vidange

•Jantes alliage 18 pouces 5 branches

• Pare-brise chauffant

• Phares à réflecteur à LED

• Recharge rapide jusqu'à 150 kW sur Extended Range

• Rétroviseurs extérieurs chauffants avec éclairage d'approche



Technologies et confort



• 2 câbles de recharge pour une utilisation domestique et publique

• 3 modes de conduite sélectionnables : Active, Whisper et Untamed

• Air conditionné automatique bi-zone

• E-Shifter - Sélecteur de vitesse rotatif

• Écran central tactile de 15,5 pouces

• Essuie-glaces automatiques et rétroviseur intérieur électrochromique

• Feux de route intelligents (commutation automatique feux de route - feux de croisement)

• FordPass Connect Modem embarqué - Abonnement gratuit pendant 10 ans

• Frein de parking électrique avec Auto Hold

• One pedal drive - Accélération et décélération gérées grâce à une pédale unique

• Ouverture/Fermeture électrique des portes grâce à un bouton - E-Latch

• Sync 4A avec navigation gérant les points de recharge connectée, mises à jour à distance "Over-The-Air" (OTA) et commandes vocales

• Tableau de bord 100% numérique 10,2 pouces

• Vitres électriques à impulsion avant et arrière



Sécurité et Protection



• Aide au maintien dans la voie

• Aide au stationnement avant et arrière

• Airbag genoux pour le conducteur

• Airbags latéraux et rideaux

• Alerte de la baisse de vigilance du conducteur

• BLIS - Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche

• Caméra de recul

• Capteur de pression des pneus TPMS

• Fixations ISOFIX

• Freinage automatique post-collision

• Keypad - Code de secours pour le démarrage ou l'ouverture

• Kit de réparation pneumatique

• MyKey (seconde clé programmable)

• Phone as a Key - Clé intégrée au Smartphone

• Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go

• Système de prévention de collision avec détection des piétons et cyclistes



Mach-E AWD



Équipements en plus de Mach-E



Équipements intérieurs



• Ciel de toit noir

• Lumière d'ambiance à LED

• Pédalier en aluminium

• Sellerie Sensico# avec surpiqûres rouges

• Sièges avant chauffants et électriques 8 directions à mémoire (avant/arrière - haut/bas - inclinaison de l'assise - réglage du soutien lombaire)



Équipements extérieurs



•Jantes alliage 19 pouces 5x2 branches avec étriers de frein rouges

• Kit carrosserie spécifique : Extensions de passage de roue, bas de caisse, coques de rétroviseur et entourage de calandre laqués noir

• Projecteurs Full LED avec signature lumineuse distinctive

• Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche



Technologies et confort



• Feux de route intelligents (commutation automatique feux de route - feux de croisement) avec fonction anti-éblouissement (ajustement automatique des feux de route)

• Transmission intégrale permanente grâce à une double motorisation électrique



Mach-E First Edition



Équipements en plus de Mach-E AWD



Équipement intérieur



• Sellerie Sensico# avec surpiqûres rouges ou bleues##



Équipements extérieurs



• Hayon mains libres

• Kit carrosserie spécifique : Extensions de passage de roue et coques de rétroviseur couleur carrosserie ; entourage de calandre noir laqué

• Toit panoramique



Technologies et confort



• Active Park Assist (système d'aide au stationnement avancé) avec caméra 360°

• Système audio B&O à 10 haut-parleurs (dont 1 caisson de basses) avec barre de son intégrée à la planche de bord



Sécurité et Protection



•

• Dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation



Ligne musclée

Puissance et couple moteur électrique

Comportement dynamique

Accélérations vives

Centre gravité bas

Deux tailles de batterie (standard ou étendue)

Propulsion ou transmission intégrale

Mode freinage "1 Pedal Drive"

Silence fonctionnement

Aides à la conduite

Solutions technologiques avancées

Espace intérieur

Dotation d'équipements

Système multimédia connecté

Différents modes de recharge

Puissance charge maximale 150 kW

Mise à jour à distance

Zéro émission locale

Garantie batterie 8 ans 160 000 km



Prix élevé

Poids important (2 tonnes)

Autonomie limitée

Modes de conduite peu marqués

Ressenti direction artificiel

Présentation intérieure inégale

Petit coffre (402 litres)

Accès/Sortie places arrière

Qualité assemblage

Mis ? jour le 28/03/2021