HONDA e ÉVALUATION Une citadine électrique à roues arrière motrices au caractère dynamique 7.6 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 10/10 7/10 5/10 8/10 9/10 8/10 9/10 10/10 6/10 4/10 14 Photos © Honda Synthése Une citadine électrique à propulsion aux sensations de conduite dynamiques

La Honda e 100 kW est commercialisée à partir de 35 060 euros (soit 28 060 euros La Honda e électrique affiche des lignes extérieures épurées.L'intérieur à la fois contemporain et minimaliste bénéficie de technologies avancées.La Honda e électrique est propulsée par un moteur électrique disponible avec deux niveaux de puissance, 100 kW (136 ch) ou 113 kW (154 ch).La motorisation électrique délivre un couple de 315 Nm qui entraîne les roues arrière motrices pour une sensation de conduite dynamique.La plate-forme à roues arrière motrices, la suspension arrière indépendante et la répartition des masses à 50/50 favorisent une conduite dynamique.Un moteur électrique puissant, des roues arrière motrices, des proportions compactes , un rayon de braquage de 4,3 mètres, une répartition équilibrée du poids de 50/50 et un centre de gravité abaissé confèrent à la voiture un caractère dynamique.La Honda e propose une gamme complète d' aides à la conduite , favorisant la sécurité lors des déplacements en milieu urbain.Conçue des déplacements urbains et péri-urbains, la batterie de 35,5 kWh offre une autonomie allant jusqu'à 222 km (données WLTP) avec une seule charge.La batterie lithium-ion haute capacité de 35,5 kWh peut être reliée à une prise Type 2 CA où à une borne de charge rapide CCS2 CC Il y aurait en France de l'ordre de 28 666 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un véhicule électrique . Près de 50 % des points de recharge (14 046 unités) sont installés en voirie ou sur des sites publics.Avec 18 546 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 65 % du réseau français.2 551 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 9 % du total, sont aujourd'hui disponibles. Parmi ces points de recharge rapide, 27 % (soit 2 % du total) délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 120 kW.La Honda e 100 kW est commercialisée à partir de 35 060 euros (soit 28 060 euros bonus écologique de 7 000 euros déduit). Thème suivant Mis à jour le 09/07/2020