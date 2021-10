Synthése Un SUV compact hybride à la posture de SUV coupé affirmée

Le HR-V débute à partir de 31 520 euros (1.5 e:HEV 131 ch 2WD Executive). Le SUV de taille compacte Honda HR-V adopte le style minimaliste des dernières voitures Honda La ligne compacte du SUV HR-V de 4,34 mètres de long est inspirée des coupés avec un toit plongeant.Le SUV compact hybride Honda HR-V se singularise par un vaste espace intérieur permettant à quatre adultes de prendre place à bord.Le HR-V peut ainsi transporter une grande variété de bagages, vélos et autres équipements sportifs dans un espace de chargement entièrement plat.Le HR-V bénéficie également de systèmes de sécurité et de technologie avancés.Le groupe motopropulseur hybride e:HEV se compose de deux moteurs électriques compacts associés à un moteur à essence DOHC i-VTEC 1.5 litre à cycle Atkinson, une batterie lithium-ion et une transmission à pignon couplée à une unité de gestion de l'énergie (IPU).Le groupe motopropulseur hybride à double motorisation e:HEV délivre une puissance de 131 ch (96 kW) et un couple de 253 Nm.Le HR-V e:HEV affiche une consommation de 5,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 122 g/km en cycle mixte WLTP.Le moteur thermique produit de l'électricité et assiste le moteur électrique.Le système Honda atteint un ratio élevé de temps de conduite électrique cumulé en ville.Le HR-V débute à partir de 31 520 euros (1.5 e:HEV 131 ch 2WD Executive). Thème suivant Mis ? jour le 25/10/2021