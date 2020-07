Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion HONDA Jazz ÉVALUATION Une citadine hybride basse consommation à deux moteurs électriques 7.5 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 7/10 9/10 9/10 7/10 7/10 8/10 7/10 9/10 6/10 6/10 16 Photos © Honda Synthése Une citadine hybride dont le moteur thermique produit de l'électricité

La La citadine Honda Jazz réinterprète la silhouette de monospace de la Jazz avec une allure homogène et épurée.La stature plus marquée et plus verticale de la voiture fait ressortir les ailes arrière et les passages de roue.L'intérieur contemporain de l'habitacle fait écho à l'allure épurée de l'extérieur avec un tableau de bord simple et convivial.La Jazz propose des sièges arrière polyvalents qui peuvent être rabattus ou relevés en fonction de l' espace de chargement nécessaire.La capacité de chargement (avec les sièges arrière relevés) est de 304 litres et peut passer à 1 205 litres (sièges arrière rabattus, jusqu'au toit).La Jazz dispose de nombreux dispositifs de sécurité avancés et d' aides à la conduite La technologie d'infodivertissement, avec connectivité embarquée et hotspot wifi, permet aux occupants de rester connectés lors de leurs déplacements.La Jazz est équipée d'une motorisation hybride avancée à deux moteurs électriques « e:HEV ».Les deux moteurs électriques sont reliés à un moteur essence DOHC i-VTEC 1.5 litre et à une batterie lithium-ion Le moteur thermique produit de l'électricité et assiste le moteur électrique.La voiture est dotée d'une transmission e-CVT (Electronically Controlled Continuously Variable Transmission) à un seul rapport fixe qui établit un lien direct entre les composants mobiles.La Jazz hybride e:HEV dispose d'une puissance maximale électrique de 109 ch (80 kW) et couple électrique de 253 Nm.La Jazz hybride e:HEV propose trois modes de conduite: électrique, hybride et thermique.La consommation de carburant en cycle mixte s'élève à partir de 4,5 litres aux 100 km (WLTP), soit des émissions de CO2 en cycle mixte à partir de 102 g/km (WLTP). Thème suivant Mis à jour le 08/07/2020