Le



Le Sorento repose sur une nouvelle plateforme retravaillée pour l'électrification.



Cette plate-forme contribue à améliorer les



La plateforme de Kia se caractérise par une structure de compartiment moteur



Long de 4 810 mm, large de 1 900 mm et haut de 1 695 mm, le Sorento offre un empattement de 2 815 mm.



Le design du Sorento intègre des lignes plus affûtées et tendues qui lui confèrent une silhouette plus sculptée que celle de son prédécesseur aux formes plus arrondies.



Avec des détails géométriques plus contemporains et des proportions plus étirées, le Sorento de nouvelle génération affiche un design plus assuré.



La face avant se veut plus affirmée grâce à une nouvelle interprétation de la calandre « Tiger Nose/Nez de Tigre » de Kia. Plus large et plus imposante, elle épouse les projecteurs intégrés à chacune de ses extrémités. Les projecteurs intègrent les feux de jour à LED « œil de tigre », qui restituent l'intensité de l'expression du regard d'un tigre.



Vu de profil, le Sorento affiche des dimensions subtilement retravaillées, contribuant à le faire paraître plus long.



Le grand



Ses nouvelles proportions contribuent à allonger le capot moteur, repoussant ainsi le pilier A de 30 mm vers l'arrière par rapport à l'essieu avant, pour une silhouette rejetée en arrière.



Prenant naissance entre le capot moteur et la calandre, une ligne continue vient souligner les ailes avant et se poursuit en une ligne maîtresse s'étendant tout le long du véhicule et plongeant vers les feux arrière verticaux.



Le Sorento Hybride Rechargeable est disponible dans dix coloris extérieurs différents.



L'habitacle affiche un design contemporain avec un combiné d'instrumentation entièrement numérique disposant d'un écran de 12,3 pouces. Il bénéficie de graphismes et cadrans offrant au conducteur une



Le Sorento Hybride Rechargeable se dote, selon la finition, d'un éclairage d'ambiance intérieur avec 64 coloris au choix.



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable repose sur une nouvelle plateforme permettant d'accueillir des motorisations électrifiées, dont la batterie est implantée sous l'habitacle, sans impact sur l'habitabilité ni sur le volume du coffre.



Le groupe propulseur du grand SUV familial Sorento Hybride Rechargeable associe une batterie de 13,8 kWh et un moteur électrique de 66,9 kW (91 ch) à un moteur à essence suralimenté 1.6 litre T-GDi couplé à une transmission automatique à 6 rapports.



Le moteur 1.6 litre T-GDi (bloc essence suralimenté à injection directe) développe une puissance de 180 ch pour un couple de 265 Nm.



Le moteur thermique est associé à une



La puissance combinée du SUV familial hybride rechargeable (PHEV) du segment D atteint 265 ch pour un couple de 350 Nm.



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable permet d'effectuer des trajets au quotidien, en mode tout électrique, sans émettre le moindre rejet polluant localement, sous réserve de recharger régulièrement la batterie.



L'autonomie en sollicitant uniquement le moteur électrique atteint 57 km.



La batterie de 13,8 kWh se recharge de 0 à 100% en 5 heures et 2 minutes sur une prise domestique AC (12A) et en 3 heures et 25 minutes sur un boitier mural AC (16A).



La puissance est transmise aux quatre roues par le biais d'une transmission automatique à six rapports.



La transmission automatique permet de transférer toute la puissance du moteur thermique et du moteur électrique avec des pertes d'énergie réduites. Il en résulte une grande réactivité à l'accélération à n'importe quelle vitesse, avec un accès direct à l'énergie de la batterie à des vitesses plus élevées.



Le Sorento Hybride Rechargeable utilise un système indépendant de refroidissement par eau de la batterie permettant d'optimiser la gestion thermique et le rendement de la batterie.



S'agissant du moteur électrique de 66,9 kW (91 ch), le rotor bénéficie d'un procédé de laminage en deux étapes permettant de réduire les niveaux de bruits et vibrations.



Le moteur thermique intègre les toutes dernières innovations « Smartstream » de la marque, parmi lesquelles la technologie de régulation en continu de la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) qui régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission en fonction des conditions de conduite. Cette technologie permet au moteur thermique de basculer d'un cycle de combustion à l'autre, et ainsi de maximiser imperceptiblement ses performances et son rendement énergétique.



En fonction des conditions de conduite, le Sorento Hybride Rechargeable offre la possibilité de choisir entre trois modes de conduite EV (motricité 100% électrique), HEV (motricité hybride) ou



Le système bascule en mode électrique, hybride ou Auto d'une simple pression sur le

bouton ''EV / HEV'' situé à proximité de la molette de sélection.



En mode électrique, le système utilise uniquement l'énergie électrique pour une conduite sans

de carburant, ni émissions.



En mode HEV (hybride), le système priorise l'utilisation du moteur thermique, avec le soutien du moteur électrique dans les phases de fortes sollicitations du moteur, ainsi qu'au démarrage et dans les cycles de conduite souple à basse, comme à haute vitesses.



Le mode « Auto » s'adapte aux conditions de route et bascule du mode hybride au mode électrique automatiquement, à chaque fois que la gestion électronique le juge nécessaire.



La vitesse maximale sur circuit du Kia Sorento PHEV de 1 940 kg atteint 193 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 8,7 secondes.



Le Sorento PHEV affiche des



Sur des trajets routiers, batterie déchargée, la consommation est proche de 8 litres aux 100 km.



Sur des trajets urbains et périurbains, nous avons relevé une consommation de 5 litres aux 100 km (batterie déchargée).



Le véhicule propose une suspension entièrement indépendante. Les ingénieurs Kia ont cherché à réduire les effets des imperfections de la route, du bruit et des vibrations via la suspension, tout en améliorant le contrôle du châssis et de la direction dans les virages.



La carrosserie bénéficie d'une augmentation moyenne de 4% de la résistance à la traction, ce qui permet de réduire les vibrations de la caisse.



Le Kia Sorento PHEV dispose d'une transmission intégrale permanente. Cette transmission intégrale repose sur une chaîne de transmission qui relie le moteur au train arrière du véhicule.



La répartition de la traction dépend des conditions de conduite, le conducteur peut observer la répartition de cette traction en temps réel en sélectionnant l'affichage du mode de conduite sur le combiné d'instrumentation. La transmission intégrale permet au véhicule d'asseoir ses performances tout terrain.



Le SUV Kia est doté d'un sélecteur de modes de conduite (de série) et d'un mode multi-terrain (de série également) entre lesquels le conducteur peut naviguer d'une simple pression sur la molette de sélection située sur la console centrale. Le passage d'un mode à l'autre est facilité par l'affichage de visuels sur le combiné d'instrumentation et l'écran 10,25 pouces. Le mode multi-terrain permet au Sorento PHEV de s'adapter à chaque situation grâce aux différents modes de terrain : « neige », « sable » et « boue ».



L'accélération, le freinage et le système de contrôle de traction s'adaptent automatiquement

en fonction des conditions et garantissent une meilleure adhérence et un contrôle maximum

pour une sécurité optimale.



L'



Un système à un bouton sur la banquette de deuxième rangée facilite l'accès des passagers aux sièges de la troisième rangée.



L'accès aux places arrière de troisième rangée est néanmoins très délicat pour un adulte.



La hauteur sous toit en troisième rangée permet d'installer des adultes jusqu'à 1,70 mètre mais l'espace aux jambes limité rend les deux places de troisième rangée inconfortable.



Les places arrière de troisième rangée doivent n'être envisagées qu'en dépannage ou pour des enfants.



La batterie de 13,8 kWh est située sous le plancher de l'habitacle. Elle empiète peu sur le volume du coffre qui atteint 898 litres pour le modèle cinq places avec les sièges des deux rangées en place et 809 litres pour le modèle sept places, lorsque la troisième rangée est rabattue (soit en configuration cinq places). Sur le modèle sept places, avec les deux sièges de la troisième rangée en place, le volume du coffre s'établit à 175 litres.



Le volume de chargement s'étend à 2 077 litres lorsque la seconde rangée est rabattue pour le modèle cinq places et 1 988 litres pour le modèle sept places lorsque les deux dernières rangées sont rabattues.



Le grand SUV familial Kia bénéficie de technologies de connectivité, d'



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable dispose d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto pour une parfaite intégration des smartphones.



Le système télématique Uvo Connect de Kia, connecte le conducteur au monde qui l'entoure et à son véhicule en lui fournissant des informations via l'écran tactile embarqué et son smartphone. Il intègre les services Kia Live qui indiquent au conducteur les informations de circulation, les prévisions météorologiques, les points d'intérêt et les détails des stationnements potentiels sur voirie et en parking (



Le Sorento Hybride Rechargeable se dote, selon la finition, d'un système audio surround Bose à 12 haut-parleurs.



Le Sorento Hybride Rechargeable dispose de sept airbags afin de protéger les occupants en cas de collision.



Le Sorento Hybride Rechargeable embarque toute une série de systèmes d'aide à la conduite évolués (ADAS).



Le Sorento Hybride Rechargeable bénéficie, selon la finition, de nombreuses technologies parmi lesquelles le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons, des véhicules et des cyclistes et la fonction de freinage d'urgence autonome (FCA) aux intersections qui détecte les véhicules aux intersections lors des changements de direction, le système de surveillance des angles morts (BVM), le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), le régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop and Go (SCC) et le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSC-C), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), le système d'alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAW) et l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA). Il peut également être équipé d'une caméra de recul (RVM) a

vec le système de détection de trafic arrière et fonction freinage voiture/piéton (PCA) et le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA). Le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) du Kia Sorento empêche par ailleurs l'ouverture des portes arrière si le véhicule détecte un danger en approche à l'arrière du véhicule, tel qu'un cycliste ou un autre véhicule.



Le système de freinage multicollision de Kia permet au Sorento de réduire la gravité des dommages en cas de collision secondaire. Il freine automatiquement le véhicule en cas de déploiement des airbags après une première collision.



Le Sorento Hybride Rechargeable est fabriqué dans l'usine de production Kia de Hwasung en Corée.



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable est commercialisé en France à partir de 48 990 euros, assorti de la garantie 7 ans ou 150 000 km du constructeur coréen, qui couvre également la batterie et le moteur électrique.



Comptez 53 940 pour la première version



Le catalogue des



Les ventes du Sorento ont atteint 103 véhicules en France en 2019 (134 véhicules en 2018, 365 exemplaires en 2017, 650 unités vendues en 2016, 566 véhicules en 2015 et 217 véhicules vendus en 2014).



Le Sorento est vendu par un réseau étroit composé de 210 points de vente.



Les



MOTION



Sécurité



7 airbags dont un airbag central latéral

Aide au maintien dans la file (LKA)

Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)

Gestion intelligente des feux de route (HBA)

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go

Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement



Intérieur



Sellerie tissu noir

Volant gainé cuir



Extérieur



Feux arrière à LED

Jantes en alliage 19 pouces

Projecteurs avant à LED

Rails de toit



Confort



Câble de recharge pour prise domestique

Capteur de pluie

Climatisation automatique bi-zone

Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3 pouces

Ecran tactile couleur 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay

Radars de parking avant et arrière

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochrome

Sélecteur de modes de conduite

Sélecteur Multi-terrain



ACTIVE (Motion plus)



Sécurité



Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C)



Extérieur



Poignées de porte extérieures finition chrome satiné

Projecteurs avant Full LED



Confort



Ecran tactile couleur 10.25 pouces

Lève-vitres conducteur et passagers électriques, séquentiels et anti-pincement

Ouverture et démarrage sans clé ''

Siège conducteur à réglage lombaires électrique

Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia LIVE offerts pendant 7 ans

Système Uvo Connect - services télématiques offerts pendant 7 ans



DESIGN (Active plus)



Sécurité



Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)



Intérieur



Eclairage intérieur à LED

Eclairage d'ambiance paramétrable

Sellerie cuir noir



Extérieur



Vitres et lunette arrière surteintées



Confort



Ouverture du coffre mains libres (hauteur ajustable)

Sièges avant et arrière chauffants

Siège passager avant à réglages électriques

Système de chargement du smartphone par induction

Toit ouvrant panoramique

Volant chauffant



PREMIUM (Design plus)



Sécurité



Système d'affichage des angles morts (BVM)

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)



Intérieur



Pédalier finition aluminium

Sellerie cuir noir Nappa



Confort



Affichage tête-haute (HUD)

Correcteur d'assiette arrière

Mémoire de position pour le siège conducteur (deux positions mémorisables)

Moniteur avec vision panoramique 360°

Sièges avant ventilés

Siège passager avant à réglage lombaires électrique

Système audio premium Bose



Design robuste

Posture imposante

Dimensions généreuses

Habitabilité avant et arrière (2nde rangée)

Sept places disponible

Position de conduite surélevée

Confortable

Présentation intérieure moderne

Qualité finition

Equipement complet

Technologies sécurité avancées

Modularité des sièges de 3ème rangée

Volume de coffre

rechargeable aboutie

Motorisation puissante

Agrément boîte DCT6

Différents modes de conduite

Transmission intégrale

Suspensions efficaces

Insonorisation

Garantie 7 ans/150 000 km

Autonomie électrique (57 km)

Zéro émission en roulant (trajets quotidiens)



Prix élevé

Poids important (1 940 kg)

Performances limitées

Comportement routier peu dynamique

Cinquième place centrale arrière étroite

Espace réduit aux places de 3ème rangée

Accès difficile aux places de 3ème rangée

Faible image de Kia

