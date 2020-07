Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion LAND ROVER Defender 110 ÉVALUATION Un 4x4 robuste conçu pour surmonter les routes extrêmes 7.2 Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 10/10 10/10 5/10 7/10 7/10 9/10 9/10 6/10 4/10 5/10 14 Photos © Land Rover



Sa posture verticale a été repensée pour intégrer des lucarnes alpines sur le toit, en conservant le hayon à charnières latérales et la roue de secours externe qui rendent le Defender reconnaissable entre tous et aussi peu pratique en



La face avant du Defender est puissante.



Les ailes sculptées, ainsi que les passages de roues carrés et les larges “épaules” accentuent la silhouette musclée.



La forme géométrique des phares arrière high-tech s'harmonise avec le design avant.



La verticalité de l'arrière du Defender et son porte-à-faux court optimise son



L'aspect dépouillé du Defender 110 original se retrouve dans le Defender 110 revisité pour le XXI? siècle.



Des éléments structurels et des fixations, d'habitude masqués, sont apparents.



Les matériaux de l'habitacle visent à résister à toutes les épreuves après des milliers de kilomètres.



L'architecture robuste D7x (x pour extrême) Land Rover est conçue pour surmonter les routes extrêmes.



Elle est basée sur une construction monocoque en aluminium.



Le



Une transmission intégrale permanente, une boîte de transferts double gamme, un différentiel central et arrière à verrouillage actif en option lui permettent d'exceller dans le sable fin du désert, la toundra glacée de l'Arctique et ailleurs.



L'architecture offre une garde au sol de 291 mm (en hauteur Off -Road) et une géométrie tout-terrain hors-normes, grâce à des angles d'attaque, de franchissement et de fuite de respectivement 38, 31 et 40 degrés (en hauteur Off-Road).



Sa profondeur de passage à gué de 900 mm, associée au programme Wade du système Terrain Response 2, permet aux



Sur la terre ferme, la technologie avancée ClearSight Ground View aide le conducteur à optimiser les capacités de progression du Defender en tout-terrain, en affichant sur l'écran tactile central la zone habituellement cachée par le capot, à l'avant des roues.



Le Defender 110 offre des technologies tout-terrain avancées.



Le système configurable Terrain Response permet d'adapter les réglages du véhicule de Gaydon à toutes les conditions de terrain.



Le Defender permet de réduire le glissement entre les essieux grâce aux fonctions Centre Slip Limited et Centre and Rear Slip Limited sur l'écran tactile central. Sont également disponibles trois réglages de l'accélération, de la boîte de vitesse, de la direction ainsi que du contrôle de traction.



Le mode intelligent



La fonction Wade à l'intérieur du système Terrain Response adoucit automatiquement l'accélération, fait recirculer l'air de l'habitacle grâce au chauffage et à la ventilation, bloque la transmission et règle la hauteur de caisse en mode off-road, tout en affichant la fonction Wade Sensing sur le système d'infodivertissement. Ainsi, le conducteur peut voir la profondeur d'eau alentour et la traverser tirant ainsi profit de la capacité de passage à gué de 900 mm du nouveau Defender. Lors du retour sur la terre ferme, le Defender serre automatiquement les disques de frein afin de les essuyer et garantir des conditions de freinage optimales pour la poursuite du trajet.



L'assistance avancée au remorquage facilite les marches arrières avec une remorque, le conducteur n'ayant qu'à manœuvrer le véhicule à l'aide d'une molette sur la console centrale. Le système intelligent affiche également la zone en 3D sur l'écran tactile.



La charge utile maximale de 900 kg (sur le P400), la charge statique du toit pouvant aller jusqu'à 300 kg, la capacité de remorquage de 3 500 kg ainsi que la profondeur de passage à gué de 900 mm font du Defender 110 un 4x4 paré pour toutes les aventures terrestres.



Le levier de vitesses monté sur le tableau de bord permet d'ajouter en option un siège central avant rétractable, afin d'asseoir trois personnes de front comme sur les premiers Land Rover.



Le Defender 110 est long de 4 758 mm (5 018 mm avec roue de secours), large de 2 008 mm (rétroviseurs rétractés) et haut de 1 967 mm.



Sa hauteur atypique lui interdit l'accès aux parkings sous-terrain.



Le Defender 110 offre un empattement XXL de 3 022 mm.



Les sièges de la deuxième rangée peuvent se rabattre en 40:20:40, tandis que les rails au sol dans le coffre permettent d'installer des accessoires pour attacher certains chargements.



Un rangement verrouillable et résistant peut être attaché à ces rails afin de protéger ordinateurs portables, tablettes et autres objets de valeur pendant les expéditions.



Le Defender est doté d'une boîte à gants verrouillable de 5,8 litres ainsi que de grands compartiments de rangement dans les portes. La traverse apparente peut servir d'étagère.



Le cache-bagages, détachable, peut servir de nappe de pique-nique, ou de tapis pour changer de chaussures. Il peut être lavé au jet ou à la machine.



Le Defender 110 propose plusieurs



Le sol caoutchouté résiste aux années d'agression tandis que les écoutilles sur les seuils permettent de nettoyer l'intérieur à l'eau après des aventures boueuses ou poussiéreuses.



En option, un toit ouvrant en tissu ouvre le Defender 110 vers le ciel et permet aux passagers de la deuxième rangée de sièges, lorsque le véhicule est arrêté, de se relever pour profiter au maximum des conditions d'un safari.



La gamme essence comprend le P300 à quatre cylindres et le P400 à six cylindres.



Deux moteurs Diesel à quatre cylindres, le D200 et le D240 qui fonctionnent avec une technologie à double turbo séquentiel fournissant un couple de 430 Nm, sont proposés.



Une version



Tous les moteurs sont dotés d'une boîte automatique à huit vitesses ZF et d'une boîte de transferts double gamme, afin de fournir des vitesses courtes pour le remorquage ou la conduite tout-terrain.



La version essence de 300 ch fait appel à un turbo twin-scroll et accélère de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes pour un rejet de CO2 de 227 g/km (équivalent NEDC).



La version MHEV du moteur P400 récupère l'énergie habituellement perdue lors de la décélération et la redéploye. Le moteur à essence Ingenium à six cylindres en ligne est couplé à un turbo twin-scroll ainsi qu'à un compresseur électrique de 48V, avec un démarreur ceinturé pour soutenir le moteur à essence. La motorisation intègre une



Le D200 diesel accélère de 0 à 100 km/h en 10,3 secondes. Le D200 permet une consommation de 7,6 litres aux 100km et rejette 199 g de CO?/km (équivalent NEDC).



Le D240 diesel fonctionne avec une technologie à double turbo séquentiel fournissant un couple de 430 Nm et accélère de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes. Le D240 permet une consommation de 7,6 litres aux 100km et rejette 199 g de CO?/km (équivalent NEDC).



Les suspensions, à double triangulation à l'avant et Integral Link à l'arrière, optimisent les performances sur route et en tout-terrain.



Les suspensions sont proposées soit à ressort passif, soit avec un système pneumatique électrique.



La suspension pneumatique électrique fait appel à de tout nouveaux composants qui améliorent sa durabilité, notamment des sous-châssis en acier, des têtes améliorées et des bagues conçues pour résister à de gros impacts. Les roues peuvent absorber jusqu'à sept tonnes de charge verticale.



La suspension pneumatique électrique est proposée avec le système Adaptive Dynamics, qui permet au conducteur de régler ses paramètres de conduite. Les amortisseurs adaptatifs du système analysent les mouvements du véhicule près de 500 fois par seconde, pour des réglages mieux ajustés et un confort accru.



Les suspensions pneumatiques s'adaptent au tout-terrain : elles permettent de rehausser la caisse de 75 mm. Si nécessaire, les suspensions peuvent gagner 70 mm supplémentaires, pour un total de 145 mm.



La fonction confort permet de descendre la caisse de 50 mm pour faciliter l'accès au véhicule.



Grâce à son débattement de 500 mm, le 4x4 peut affronter des pentes latérales et des dénivelés de 45 degrés.



Un soubassement plat optimise les performances aérodynamiques avec un Cx de 0,38 et protège le soubassement du véhicule.



Les instruments numériques peuvent être configurés, selon les circonstances de conduite, afin d'afficher des cadrans classiques, un guidage de navigation 3D en plein écran, ou bien une combinaison des deux.



L'écran à cristaux liquides rétroéclairé et en couleur de l'affichage tête-haute de Land Rover fournit les informations essentielles au conducteur. Sa fonction vidéo peut reproduire des affichages de l'écran tactile central, notamment des données afin d'assister le conducteur lors de la conduite en tout-terrain.



L'architecture électrique (Electrical Vehicle Architecture), la caméra avant de pointe, les capteurs à ultrasons et le réseau de 3 Gbit/s de bord permettent d'intégrer une variété de technologies d'



Les caméras et capteurs sont contrôlés par un unique processeur intégré.



Ce dispositif comprend une caméra 3D grand angle à la pointe de la technologie, fournissant un plan à 360 degrés ainsi qu'un plan en perspective 3D de l'environnement extérieur, sur tous les terrains.



Le rétroviseur intérieur sans cadre à technologie ClearSight Rear View passe d'un mode miroir conventionnel à un mode écran tactile affichant un flux fourni par une caméra haute définition située en hauteur, à l'arrière du véhicule. Cette technologie intelligente rend les montants arrières et la roue de secours invisibles, augmentant le champ de



Le Driver Assist Pack inclut le régulateur de vitesses adaptatif ainsi que le système d'évitement de collision arrière, qui, lorsque le conducteur suivant se rapproche trop, l'incite à freiner par l'allumage automatique des feux de détresse.



Le pack comprend également l'assistant de surveillance des angles morts avec assistance active, le système de surveillance du trafic arrière et la surveillance de sortie du véhicule sécurisée.



La liste exhaustive des technologies d'



Le Defender 110 a subi 62 000 tests avant d'entrer en production.



Au cours des



Quatorze modules individuels peuvent être mis à jour en permanence, par téléchargement de données n'importe quand, partout dans le monde avec le système Software-Over-The-Air (ou SOTA) sans qu'il soit besoin d'aller chez un concessionnaire Land Rover.



Le Defender 110 est disponible à partir de 55 900 euros (D200 BVA).



La première version essence est à 60 200 (P300 BVA).



La gamme de modèles comprend les versions Defender, S, SE, HE, First Edition et le Defender X.



Quatre packs d'accessoires (Explorer, Adventure, Country et Urban) permettent de personnaliser le véhicule.



Fabriqué en Slovaquie, le Defender 110 est disponible dans 128 marchés.



Conçu pour les environnements les plus hostiles de la planète, le 4x4 Defender 110 fait figure d'extra-terrestre dans les villes où les zones à circulation restreinte (ZCR) ou zones à faibles émissions (ZFE) se développent.



Les



DEFENDER



Principaux équipements de série



Transmission automatique à 8 rapports

Boîte de transfert double gamme

Système 4 roues motrices permanentes avec Terrain Response

Torque vectoring

Assistance au démarrage en côte, contrôle de stabilité (DSC), antipatinage (ETC), contrôle de vitesse en descente (HDC)

Direction électrique à assistance variable (EPAS)

Freinage d'urgence autonome avec détection des piétons

Démarrage sur route à faible adhérence

Contrôle de stabilité anti-retournement (RSC)

Contrôle de freinage en courbe (CBC)

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Contrôle de stabilité de l'attelage

Fenêtres latérales "Alpines"

Coffre à ouverture latérale avec fermeture assistée (soft-closed)

Toit plein couleur carrosserie

Allumage automatique des phares et essuie-glaces automatiques

Phares LED sans signature LED

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, photosensibles et lampes d'approche

Jantes 18 pouces Gloss White

Pneus toutes saisons

Roue de secours de taille normale (18 pouces)

Assise et dossier des sièges en tissu Fabric

Sièges réglables manuellement en 8x8 directions (longueur, inclinaison du dossier, hauteur, appuie-têtes)

Banquette arrière 40:20:40

3ème appuie tête arrière

Couvre-bagage

Volant multifonction

Palettes de changement de vitesses noires

Traverse intérieure finition Light Grey Powder Coat Brushed - Pavillon en tissu Morzine couleur Light oyster

Habitacle sans console centrale

2 portes gobelets avant

Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil avant

Lumière d'ambiance intérieure

Rétroviseur intérieur photosensible

Climatisation automatique 2 zones

Packs prises, 1 prise 12V dans le coffre

Radio DAB

Système audio Land Rover 180 W

Android Auto

Apple CarPlay

Navigation connectée

Pack online

Ecran tactile 10 pouces

Application smartphone Remote Premium

Régulateur de vitesse avec limiteur

Assistance de maintien de file

Contrôle de la vigilance du conducteur

Alarme périmétrique

Détecteurs d'obstacles 360°

Caméras panoramiques

Lecture des panneaux de signalisation avec régulateur de vitesse intelligent

Wade sensing

Fixations ISOFIX sur les deux sièges arrière extérieurs

6 Airbags



Les motorisations P400 ont en plus :



Jantes 19 pouces 6 branches Gloss Sparkle Silver

Roue de secours taille standard (19 pouces)



Les Defender 110 ont en plus :



Suspensions pneumatiques - Adaptive Dynamics

Réglage automatique de l'assiette des phares

Banquette arrière rabattable 40:20:40

Signature graphique sur le pilier C avec rangement intérieur

Filet de partition de coffre



DEFENDER S



Equipements supplémentaires par rapport au DEFENDER Base



Jantes 19 pouces 6 branches Gloss Sparkle Silver

Roue de secours taille standard (19 pouces)

Assistant de feux de route automatique (AHBA)

Selecteur de vitesse en cuir

Console centrale à l'avant

Volant cuir

PU multifonction

Base click and go intégrée

Tableau de bord virtuel avec écran TFT



Les Defender 110 ont en plus :



Suspensions pneumatiques - Adaptive Dynamics

Réglage automatique de l'assiette des phares

Banquette arrière rabattable 40:20:40 avec accoudoir central

Signature graphique sur le pilier C avec rangement intérieur

Filet de partition de coffre



DEFENDER SE



Equipements supplémentaires par rapport au DEFENDER S



Jantes 20 pouces 5 branches Gloss Sparkle Silver

Roue de secours taille standard (20 pouces)

Phares LED Premium avec signature LED

Réglage automatique de l'assiette des phares

Antibrouillard avant

Poignée de porte couleur carrosserie

Colonne de direction ajustable électriquement

Rétroviseur intérieur à visibilité optimisée (ClearSight)

Entrée sans clé

Système audio Meridian 400W

Détection du trafic en marche arrière

Sortie places arrières sécurisée

Surveillance des angles morts avec correction active



Les Defender 110 ont en plus :



Suspensions pneumatiques - Adaptive Dynamics

Banquette arrière rabattable 40:20:40 avec accoudoir central

Signature graphique sur le pilier C avec rangement intérieur

Filet de partition de coffre

Fixation Isofix sur le siège passager avant



DEFENDER HSE



Equipements supplémentaires par rapport au DEFENDER SE



Toit rétractable en tissu (90 uniquement)

Jantes 20 pouces 5 branches-doubles Gloss Dark Grey finition contrast Diamond Turned

Roue de secours taille standard (20 pouces)

Phares

Tapis de sol

Volant en cuir

Cuir étendu

Régulateur de vitesse adaptatif avec assistance embouteillage

Contrôle de collision arrière



Les Defender 110 ont en plus :



Toit panoramique coulissant

Suspensions pneumatiques - Adaptive Dynamics

Banquette arrière rabattable 40:20:40 avec accoudoir central

Signature graphique sur le pilier C avec rangement intérieur

Filet de partition de coffre

Fixation Isofix sur le siège passager avant



DEFENDER 110 1st Edition



Equipements supplémentaires par rapport au DEFENDER 110 SE



Terrain Response configurable - Terrain Response 2

Toit noir contrasté

Toit panoramique coulissant

Black pack extérieur

Vitres teintées arrière

Badge extérieur 'First Edition'

Jantes 20 pouces 5 branches, Gloss Sparkle Silver avec roue de secours taille standard (20 pouces)

Phares Matrix LED adaptatifs avec signature LED

Sièges en cuir grainé et tissu Robust Woven

Sièges chauffants semi manuels réglables en 12x12 directions à l'avant (réglages lombaires (

Volant chauffant

Tapis de sol

Seuils de porte en métal avec logo First Edition

Console centrale avec réfrigérateur

Prise domestique dans le coffre



DEFENDER X



Equipements supplémentaires par rapport au DEFENDER HSE



Suspensions pneumatiques - Adaptive Dynamics

Terrain Response configurable - Terrain Response 2

Contrôle de progression en tout-terrain (ATPC)

Blocage de différentiel actif avec Torque Vectoring

Toit noir contrasté

Toit panoramique coulissant

Jantes 20 pouces 5 branches finition Satin Dark Grey

Pack exterieur X

Badge X

Finition Black sur le capot (sauf avec coloris Santorini Black) et les œillets arrière de remorquage

Feux arrière assombris

Banquette arrière fixe 40:20:40 avec accoudoir central et chauffante

Finition intérieure Rough-cut Walnut

Traverse intérieure finition Dark Grey Powder Coat Brushed

Pavillon en tissu Morzine couleur Ebony

Seuils de porte en métal éclairés avec inscription 'Land Rover'

Pédalier en métal

Lumière d'ambiance intérieure premium

Système audio Meridian Surround (700W) - Prise domestique dans le coffre

Affichage tête haute



Les Defender 110 ont en plus :



Banquette arrière rabattable 40:20:40 avec accoudoir central et chauffante

Signature graphique sur le pilier C avec rangement intérieur

Filet de partition de coffre

Fixation Isofix sur le siège passager avant



Style 4x4 robuste

Dimensions généreuses

Architecture robuste

Capacités tout-terrain extrêmes

Garde au sol importante

Portes-à-faux courts

Angles attaque, franchissement et fuite

Système Terrain Response configurable

Capacité de remorquage

Profondeur passage à gué

Espace de chargement

Moteurs puissants

Boîte automatique huit vitesses fluide

Boîte de transferts double gamme

Présentation intérieure moderne



Style 4x4 robusteDimensions généreusesArchitecture robusteCapacités tout-terrain extrêmesGarde au sol importantePortes-à-faux courtsAngles attaque, franchissement et fuiteSystème Terrain Response configurableCapacité de remorquageProfondeur passage à guéEspace de chargementMoteurs puissantsBoîte automatique huit vitesses fluideBoîte de transferts double gammePrésentation intérieure moderne

très élevé

Poids important (2,5 tonnes)

Maniabilité en ville faible

Ouverture latérale porte de coffre

Roue sur porte de coffre

Hauteur (1,97 m) incompatible avec parkings sous-terrain

élevées

Emissions CO2 Prix très élevéPoids important (2,5 tonnes)Maniabilité en ville faibleOuverture latérale porte de coffreRoue sur porte de coffreHauteur (1,97 m) incompatible avec parkings sous-terrain Consommations élevées Mis à jour le 09/07/2020