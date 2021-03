Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion LEXUS UXe ÉVALUATION Un SUV compact premium lectrique batterie aux lignes sculptes 7.4 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 9/10 5/10 8/10 8/10 9/10 9/10 10/10 3/10 5/10 28 Photos © Lexus Synthése Un SUV compact premium électrique à batterie inspiré d'un coupé

Mis à part un tarif haut perché et une autonomie limitée, le Lexus UX 300e électrique a des qualités indéniables. Le Creative Urban Explorer (explorateur urbain créatif) de Lexus se veut être un crossover compact d'un genre nouveau.L'approche stylistique Lexus transparait dans la façon dont les ailes avant et arrière s'évasent franchement vers l'extérieur par rapport à la cellule centrale de la voiture qui se déploie à partir des lignes de la calandre trapézoïdale pour venir envelopper l'habitacle.Les surfaces extérieures, soigneusement travaillées, sont simples.La calandre trapézoïdale présente un maillage fait de parallélépipèdes dont la forme évolue progressivement en partant du logo Lexus, en position centrale, pour créer une impression 3D qui change en fonction de l'angle de vue.Le Lexus UX vise les jeunes familles qui apprécient la modularité d'un crossover et recherchent une voiture agile en ville.Conçu pour les « millénials », les femmes et les hommes au milieu de la trentaine, le Lexus UX doit attirer des acheteurs d'autres marques premiums allemandes solidement implantées.Long de 4 495 millimètres, le Lexus UX 250h propose un empattement de 2 640 millimètres et un volume de coffre réduit (367 litres).Le moteur / générateur électrique délivre une puissance de 204 ch (150kW) et un couple de 300 Nm.Doté d'une batterie de 54,3 kWh, le Lexus UX 300e revendique une autonomie de 305 à 315 km d'autonomie en cycle WLTP selon les options choisies (taille des roues, etc.).Il y aurait en France de l'ordre de 29 854 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un véhicule électrique . Près de 47 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.7 637 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.Avec 19 792 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.2 425 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles. Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire. Parmi ces points de recharge rapide, 1 788 (soit 6 % du total) délivrent une puissance supérieure à 50 kW et 30 délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 100 kW, permettent une recharge en quelques dizaines de minutes sur des trajets longue distance.Le Lexus UX 300e compte sur sa technologie électrique à batterie dans un marché qui se détourne de la motorisation thermique au profit de motorisations électriques.Le Lexus UX 300e électrique se singularise par une accélération naturelle et vive.Le Lexus UX 300e est commercialisé à partir de 49 990 euros (UX 300e Pack).Mis à part un tarif haut perché et une autonomie limitée, le Lexus UX 300e électrique a des qualités indéniables. Thème suivant Mis ? jour le 12/03/2021