Les neuf diodes LED individuelles des feux s'animent lorsque le véhicule est déverrouillé.



A l'arrière, les deux pots d'échappement de chaque côté du panneau de plancher en aluminium donnent une touche dynamique au SUV MG de taille intermédiaire.



Les lumières LED décoratives en forme biseautée assurent un clignotement dynamique (sur la version Luxury).



Derrière le volant recouvert de cuir, le conducteur dispose d'un écran de 12,3 pouces en guise d'ordinateur de bord numérique.



Un écran tactile de 10,1 pouces au centre du tableau de bord permet de commander le système d'infotainment, incluant la navigation, la radio numérique DAB et une intégration pour smartphone via Apple CarPlay ou Android



Le fonctionnement du système d'infotainment est peu intuitif.



Les passagers arrière bénéficient de dossiers ajustables, d'une double ventilation, de deux ports USB et d'un accoudoir pliable avec un



Le SUV MG propose (sur la version Luxury) un toit panoramique Stargazer d'1,19 m2 et des lumières intérieures d'ambiance avec 64 tonalités de couleurs.



Le SUV de taille intermédiaire MG EHS hybride rechargeable mesure 4,57 mètres de longueur, 1,88 mètre de largeur et 1,67 mètre de hauteur. Son empattement est de 2,72 mètres.



La MG EHS hybride rechargeable offre un espace habitable généreux au niveau des épaules et des jambes à l'arrière.



Le SUV MG de taille intermédiaire dispose d'un coffre de 448 litres, pouvant être agrandi jusqu'à 1 375 litres lorsque les sièges arrière sont abaissés.



Une fonction permet d'ouvrir et de fermer électriquement le coffre et de l'arrêter à la hauteur souhaitée (sur la version Luxury).



La MG EHS hybride rechargeable associe un moteur essence turbo d'1.5 litre de 162 ch (119 kW) débitant un couple de 250 Nm entre 1 700 et 4 300 tr/min à un moteur électrique de 122 ch (90 kW) débitant un couple de 230 Nm entre 500 et 3 700 tr/min.



Le véhicule hybride rechargeable MG dispose ainsi d'une puissance combinée de 258 ch (190 kW) délivrant un couple maximal de 370 Nm.



Une



Une boite de vitesses transfère la puissance des moteurs essence et électrique aux roues avant.



Le couple du moteur essence est transmis par une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, tandis que le moteur électrique transmet sa puissance via un boitier électronique de 4 vitesses.



Combinés, les deux moteurs proposent une boîte de vitesses automatique à 10 rapports, permettant au véhicule de changer de rapport sans-à-coups et rapidement.



La MG EHS hybride rechargeable de 1 737 kg atteint une vitesse de pointe de 190 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.



Le modèle hybride rechargeable est équipé d'un différentiel autobloquant électronique XDS favorisant une traction maximale.



Le SUV hybride rechargeable intègre un système de freinage régénératif, qui stocke l'énergie émise lors de la décélération et l'utilise pour optimiser l'utilisation de la batterie.



La



Batterie pleine et moteur essence à température, nous obtenons des données de consommation très éloignées: une



Une seconde mesure en



Ces



La consommation, batterie déchargée, est supérieure à 10 litres aux 100 km.



Pour des parcours urbains de moins de 50 kilomètres et des recharges électriques quotidiennes, il convient d'actionner le bouton EV pour ne rouler qu'en mode électrique à basse vitesse et réduire la consommation d'essence.



Le taux moyen d'



La MG EHS hybride rechargeable peut couvrir en mode électrique une distance maximale de 52 km (sur la base du cycle WLTP).



Le câble de chargement de 3,7 kW permet de charger entièrement la batterie sur une borne disponible dans l'espace public (AC) en près de 4 heures 30. Comptez 7 heures sur une prise électrique domestique.



Le SUV de taille intermédiaire MG EHS a obtenu la



Le SUV MG EHS a réalisé un score de 92% pour la protection des adultes, de 81% pour la protection des enfants, de 64% pour la protection des piétons et de 76% pour la présence de systèmes d'



La MG EHS est équipée d'une technologie de prévention des collisions et d'une technologie d'



Le système MG Pilot intègre des fonctions telles qu'un régulateur de vitesse adaptatif (AAC), un système de détection dans les angles morts (BSIS), une alerte anticollision frontale (FCW), un freinage automatique d'urgence (AEB), avertisseur de changement de voie (LDW) et une caméra à 360°.



Une caméra multifonction et un radar à ondes millimétriques peuvent rapidement détecter et prendre en compte efficacement les conditions de circulation, protégeant notamment les automobilistes en cas de mauvaises conditions de circulation ou de routes en mauvais état.



A une vitesse inférieure à 20 km/h, le freinage automatique d'urgence (AFU) freine automatiquement pour éviter toute collision avec un autre véhicule, un vélo ou piéton.



Au-delà de 20 km/h, le freinage automatique d'urgence (AFU) réduit la probabilité ou la sévérité de l'accident.



La caméra de l'aide au maintien dans la voie (LKA) détecte le marquage au sol et lorsque le véhicule s'apprête à sortir de sa voie de circulation, le volant vibre, et une alarme sonore avertit le conducteur. L'aide au maintien dans la voie (LKA) peut prendre aussi le contrôle du volant pour rétablir la trajectoire du véhicule.



Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) maintient la vitesse définie par le conducteur. Lorsque la MG EHS détecte un véhicule plus lent, elle décélère doucement ou active le système de freinage pour conserver une distance de sécurité. Si l'autre véhicule accélère ou change de voie, le système ACC réaccélère automatiquement jusqu'à atteindre la vitesse programmée par le conducteur.



Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) est activé, le système d'aide à la conduite dans les embouteillages (TJA) compare la vitesse du véhicule le précédant avec celle de la MG EHS et en informe le conducteur grâce à une animation visuelle. Si le système détecte un trafic dense ou un embouteillage à une vitesse inférieure à 60km/h, le conducteur peut activer le système TJA. La MG EHS suit automatiquement le véhicule qui le précède, gérant l'accélération, le freinage et la trajectoire.



Lorsque la commande des feux est réglée sur la position « Auto », la commande intelligente des feux de route (IHC) réduit automatiquement l'intensité des feux de route lorsqu'il détecte un véhicule arrivant de face, puis l'augmente lorsque la MG EHS se retrouve seule sur la route. La commande intelligente des feux de route permet de réduire les risques d'éblouissement des autres usagers de la route, et rend la circulation de nuit plus sûre.



La reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) reconnaît les panneaux de signalisation de vitesse et informe le conducteur grâce un symbole visuel sur l'écran de bord derrière le volant.



La MG EHS est disponible en deux finitions (Comfort et Luxury), quatre couleurs extérieures (noir, blanc, rouge et argent) et deux coloris intérieurs (noir et rouge).



La MG EHS hybride rechargeable est commercialisée à partir de 33 700 euros en version Comfort avec une garantie de 7 ans ou 150 000 km.



La version Luxury est à 36 200 euros.



Etant proposé exclusivement avec une motorisation hybride rechargeable sur le marché français, la MG EHS hybride rechargeable de taille intermédiaire est chère comparée à un SUV de taille intermédiaire à motorisation essence tout en étant bon marché par rapport aux SUV de taille intermédiaire à motorisation hybride rechargeable présents sur le marché.



La MG EHS hybride rechargeable est distribuée par un réseau de concessionnaires



La marque chinoise devrait être distribuée par 80 points de vente.



Les valeurs de revente en



La garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres est de nature à rassurer les acheteurs potentiels du SUV hybride rechargeable de taille intermédiaire chinois.



Les principaux



Sécurité



Alarme

Dispositif antidémarrage

Système d'appel d'urgence

ABS avec EBD

ESP

EBA

Démarrage en côte

Maintien automatique

EPB

Verrouillage enfant porte arrière

Siège arrière ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur

Capteur de pluie

Contrôle automatique de vitesse en descente

TPMS direct

Capteur de pression des pneus

Airbags avant conducteur et passager

Airbags latéraux conducteur et passager

Airbags rideaux latéraux conducteur et passager

Désactivation d'airbag côté passager • •



Système d'assistance



Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Commande intelligente des feux de route (IHC)

Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)

Freinage automatique d'urgence (AEB)

Avertissement de collision avant (FCW)

Avertissement de franchissement de ligne (LDW)

Aide à la conduite dans les embouteillages (TJA)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Aide au maintien dans la voie (LKA)



Feux



Éclairage de jour à LED

Feux de brouillard avant

Feux antibrouillard arrière

Projecteurs halogène avec ajustement de hauteur

Allumage automatique



Aide au stationnement



Capteurs de stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Radar de recul



Ceinture de sécurité



Avant à 3 points avec prétensionneur et limiteur de charge

Arrière 2 côtés à 3 points avec prétensionneur et limiteur de charge

Alerte de bouclage ceinture de sécurité

Hauteur des ceintures de sécurité avant réglable



Extérieur



Barres de toit

Spoiler

Essuie-glace avant souples

Essuie-glace arrière

Jonc de fenêtre chromé

Pare-brise arrière dégivrant

Vitres teintées

Vitres arrière surteintées

Poignées de porte couleur carrosserie avec jonc chromés

Jantes en alliage de 17 pouces

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec répétiteur de clignotant





Intérieur



Verrouillage automatique

Prise 12 V

Cache-bagages

Éclairage du coffre

Réglage bidirectionnel de la colonne de direction

Levier de vitesses électronique

Accoudoir central coulissant

Poignées de porte chromées

Temporisation d'éclairage

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

Climatisation deux zones

Grilles d'aération arrière

Climatisation avec filtre PM2.5

Lève-vitre électrique

Levage et abaissement automatiques de toutes les vitres

Dispositif anti-pincement au niveau de toutes les vitres

Volant cuir avec surpiqures

Volant multifonction

Verrouillage à distance

Système main libre

Bouton Start and Stop

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur à réglage électrique

Soutien lombaire manuel du siège conducteur

Vide-poches au dos des sièges avant

Revêtement de siège en polyuréthane

Sièges chauffants à l'avant

Sièges arrière avec accoudoir central équipé d'un porte-gobelet

Sièges arrières rabattables 1/3 2/3

Rétroviseurs extérieurs dégivrables

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique



Conduite électrique



Conduite électrique pure

Vérification du niveau de la batterie véhicule hybride

Système de récupération de l'énergie cinétique (KERS)



Infodivertissement



Radio couleur de 10,1 pouces

Tableau de bord virtuel de 12,3 pouces

DAB

Navigation par satellite

Haut-parleurs 6

2 microphones

4 ports USB

Bluetooth

Carplay

Android Auto

MP3



Recharge



Câble Type 2 (avec protection )



Luxury (en plus de Comfort)



Système d'assistance



Surveillance d'angle mort (BSM)

Alerte de circulation arrière (RTA)

Avertissement de changement de voie (LCW)



Extérieur



Clignotants dynamiques arrière

Jantes en alliage de 18 pouces Hurricane



Aide au stationnement



Caméra à 360 degrés



Intérieur



Panneau de console de qualité supérieure

Lampes de lecture à l'arrière

Éclairage d'ambiance

Pédale sport en alliage

Toit ouvrant panoramique

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

Hayon électrique

Réglage électrique du siège passager avant

Sièges en cuir

Sièges baquets



Style

Dotation d'équipements de série

Technologies d'

Confort

Position conduite surélevée

Espace intérieur

Hauteur sous toit arrière

Volume coffre (448 litres)

Plancher plat dossiers rabattus

Garantie 7 ans 150 000 km



élevé

Consommations élevées

Ergonomie commandes

Temps de charge important

Poids important (1 737 kg)

Suspensions souples

Faible agrément de conduite

Mode électrique à enclencher manuellement

Direction peu informative

Fonctionnement système infotainment

Bruits d'air

Valeurs revente basses

Cinquième place étroite

Petits rangements

Pas de roue de secours

