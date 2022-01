Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion MG Marvel R ÉVALUATION Un SUV lectrique intermdiaire dot de multiples assistances la conduite 7.4 Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 10/10 4/10 8/10 7/10 7/10 8/10 10/10 6/10 5/10 31 Photos



Le SUV électrique MG affiche un design affirmé, des matériaux de qualité, une finition soignée, une gamme complète d'



Long de 4 674 mm, le MG Marvel R électrique propose un empattement de 2 804 mm qui le destine aux automobilistes recherchant un intérieur spacieux avec des sièges généreux.



Malgré l'empattement de 2 804 mm, la place aux jambes aux places arrière est comptée.



Du fait d'un plancher plat et d'une assise basse, la position haute des jambes des passagers arrière est inconfortable sur de longs trajets.



Le SUV 100% électrique MG est disponible avec deux types de transmission (Propulsion RWD et 4 roues motrices AWD).



La version à propulsion (RWD) est dotée de deux moteurs électriques implantés sur l'essieu arrière. Elle dispose d'une puissance maximale de 180 ch (132 kW) et d'un couple de 410 Nm.



Le Marvel R RWD deux roues motrices de 1 810 kg affiche une autonomie de 402 kilomètres (WLTP). La



Les moteurs du MG Marvel R utilisent une technologie de bobinage spécifique.



La version « Tri-Motor » ou AWD est propulsée par trois moteurs électriques délivrant une puissance de 288 ch (212 kW) et un couple de 665 Nm.



Une boîte de vitesses à deux rapports assure la transmission du couple aux roues arrière.



Le premier rapport est destiné aux basses vitesses, alors que le deuxième rapport assure les reprises et les hautes vitesses.



Disposant d'une transmission intégrale, avec un moteur électrique sur l'essieu avant et deux moteurs sur l'essieu arrière, le Marvel R AWD accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h. Le 0 à 50 km/h est exécuté en 1,8 seconde.



Le Marvel R AWD à transmission intégrale permanente de 1 920 kg revendique une autonomie de 370 kilomètres (WLTP). La consommation WLTP atteint 20,9 kWh/100 km.



Quatre modes de conduite sont disponibles: Eco, Normal, Sport et Hiver.



Etant donné un poids élevé, le Marvel R est plus à l'aise sur autoroutes que sur routes sinueuses.



Au volant, l'agrément de conduite est limité.



Le SUV électrique MG est destiné à une conduite familiale paisible.



Un freinage régénératif assure la récupération d'énergie au freinage avec une intensité plus ou moins marquée selon les niveaux. Le mode de conduite à une seule pédale n'est pas disponible.



Les deux versions sont alimentées par une



La batterie lithium-ion de 70 kWh offre une capacité de recharge rapide à une borne de recharge publique (AC) grâce au chargeur triphasé embarqué de 11 kW.



La batterie peut être également rechargée rapidement (DC) de 5 à 80 % en 43 minutes environ en courant continu, dans une station de charge rapide d'une capacité allant jusqu'à 92 kW.



La climatisation avec pompe à chaleur interne permet des niveaux d'efficacité élevés à basse température.



Il y aurait en France de l'ordre de 33 363 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un



37 % des points de recharge sont installés dans des parkings (payants).



23 % des points de recharge sont déployés dans des entreprises ou des commerces.



8 548 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.



Avec 22 163 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.



2 652 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles.



Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire. Parmi ces points de recharge rapide, 2 006 (soit 6 % du total) délivrent une puissance supérieure à 50 kW et de l'ordre de 30 délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 100 kW, permettent une recharge en quelques dizaines de minutes sur des trajets longue distance.



569 points de recharge délivrent à la fois du courant alternatif et du courant continu.



Le système avancé MG iSmart propose une gamme étendue de fonctions en ligne et une connexion via une application pour smartphone, avec laquelle diverses fonctions peuvent être contrôlées à distance. Il propose également le DAB plus, le Bluetooth, la connexion USB, le hotspot Wi-Fi pour connecter les appareils mobiles à Internet et l'intégration du smartphone avec Apple CarPlay ou Android



Avec l'application, les conducteurs du Marvel R ont accès à une série de fonctions pratiques à distance, telles que la recherche de véhicule, la vérification de l'état, les statistiques et le « scan » de santé du véhicule, la planification d'itinéraires, la synchronisation du calendrier, la gestion de la charge et le MG Touchpoint (distributeurs MG).



Le MG Marvel R Électrique embarque une gamme étendue d'assistances à la conduite.



Le MG Pilot comprend 15 systèmes avancés d'



Les 15 systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) du MG Pilot :



Freinage automatique d'urgence (AEB)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

Aide au maintien de trajectoire (LKA)

Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)

Avertissement de collision frontale (FCW)

Gestion intelligente des feux de route (IHC)

Identification des panneaux de signalisation (TSR)

Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)

Avertissement de changement de voie (LCW)

Surveillance des angles morts (BSM)

Maintien d'urgence sur la voie (ELK)

Avertisseur de somnolence (DWS)

Freinage préventif multi-collisions (MCB)

Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)



Le MG Marvel R Électrique a obtenu quatre étoiles sur cinq possibles à l'



Le SUV de taille intermédiaire MG Marvel R Électrique a réalisé un score de 80% pour la protection des adultes, de 75% pour la protection des enfants, de 55% pour la protection des piétons et de 80% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



Le système V2L (vehicle-to-load) permet à la batterie lithium-ion de fournir de l'énergie à un système électrique externe, comme une pompe à air, un scooter électrique, un ordinateur portable ou un véhicule électrique.



Le compartiment à bagages à l'arrière offre un volume limité de 357 litres (largeur: 1 035 millimètres, hauteur: 650 millimètres jusqu'au toit, profondeur: 880 litres).



Avec la banquette arrière rabattue, le volume de chargement peut être porté à 1 396 litres.



La version propulsion (RWD) du MG Marvel R Électrique offre également 150 litres d'



Le poids maximal de remorquage du SUV de taille intermédiaire MG Marvel R Électrique est de 750 kg.



Le Marvel R est adapté pour tracter une remorque ou une caravane, ou deux vélos électriques sur un porte-vélo spécial.



Le SUV 100% électrique de taille intermédiaire MG est disponible en trois finitions : Comfort, Luxury et Performance.



Les tarifs du Marvel R démarrent à partir de 39 900 euros (132 kW 2WD Comfort).



Le MG Marvel R bénéficie à l'



Le véhicule bénéficie d'une garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres.



Le MG Marvel R est distribué par un réseau de concessionnaires



La rapidité de la constitution du réseau de distribution et d'après-vente constitue un atout à l'expansion de la marque chinoise sur le territoire national.



Etant proposé exclusivement avec une motorisation électrique sur le marché français, le MG Marvel R de taille intermédiaire est cher comparée à un SUV de taille intermédiaire à motorisation essence tout en étant bon marché par rapport aux SUV de taille intermédiaire à motorisation électrique présents sur le marché. Il dispose par ailleurs d'une liste d'



Les valeurs de revente en



La garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres est de nature à rassurer les acheteurs potentiels du SUV électrique de taille intermédiaire anglo chinois.



Les principaux équipements de série du MG Marvel R :



Finition Comfort



Sécurité



Alarme

Système d'appel d'urgence automatique (eCall)

ESP, ARP, EBA, HDC

Frein de stationnement électronique

Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)

7 airbags (frontaux et latéraux)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Gestion intelligente des feux de route (IHC)

Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)

Avertissement de collision frontale (FCW)

Freinage automatique d'urgence (AEB)

Freinage préventif multi-collisions (MCB)

Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Aide au maintien dans la voie (LKA)

Avertissement de changement de voie (LDW)

Maintien d'urgence dans la voie (ELK)

Surveillance des angles morts (BSD)

Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)

Avertisseur de somnolence (DWS)

Capteurs de stationnement avant et arrière



Extérieur & Style



Teinte de carrosserie métallisée « Prism Blue »

Jantes alliage 18 pouces (Avant : 215/55 R18 ; Arrière : 235/50 R18)

Toit ouvrant panoramique

Kit anticrevaison

Calandre à volets actifs

Poignées de portes affleurantes

Rails de toit

Capteur de pluie

Vitres arrière surteintées

Hayon électrique

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique avec fonction marche arrière



Intérieur & Confort



Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation arrière et purification active de l'air

Système V2L (Vehicle to Load)

Pédalier aluminium

Volant gainé de cuir réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant

Accès et démarrage sans clé

Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions avec fonction mémoire

Siège passager avant réglable électriquement dans 4 directions

Siège conducteur avec réglage manuel du support lombaire

Sièges en similicuir noir

Sièges arrière avec accoudoir central et porte-gobelets

Banquette arrière rabattable 40:60

Câble de recharge Type 2 Mode 3



Feux



Feux de jour et phares avant à LED

Phares antibrouillard arrière à LED

Capteur de luminosité

Eclairage de bienvenue



Infodivertissement & connectivité iSmart



Compteurs numériques 12,3 pouces

Radio AM/FM/DAB plus

8 haut-parleurs avec système Arkamys

4 ports USB & connectivité Bluetooth

Commande à distance du véhicule

Synchronisation du trajet et de l'agenda

Mise à jour du logiciel à distance (OTA)

Apple CarPlay/Android Auto

Console centrale flottante 19,4 pouces avec écran tactile 14 pouces



Finition Luxury



Equipements Comfort plus



Sécurité



Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence



Infodivertissement & connectivité iSmart



Charge sans fil du téléphone

Commande vocale

Navigation avec mise à jour en temps réel du trafic et prévision de l'autonomie

Diffusion de musique via Amazon (abonnement nécessaire)



Extérieur & Style



Pédale virtuelle du hayon arrière

Jantes alliage 19 pouces (235/45 R19)



Intérieur & Confort



Sièges en cuir Bader partiel noir

Sièges avant chauffants et ventilés

Rétroviseur intérieur photo chromatique

Eclairage d'ambiance (64 couleurs)



Finition Performance



Equipements Luxury plus



Infodivertissement & connectivité iSmart



9 haut-parleurs & système audio Bose



Sécurité



Système 4 roues motrices



Design affirmé

Console centrale

Performances

Transmission intégrale

Finition soignée

Assistances à la conduite

Silence fonctionnement

Zéro émission locale

Cockpit numérique

Système connectivité

Dotation d'équipements de série

Différents modes de recharge

Recharge rapide de 5 à 80 % en 43 minutes (jusqu'à 92 kW)

Garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres

Bonus écologique (6 000 euros)



Prix

Autonomie réelle limitée (402 kilomètres)

Espace arrière contraint

Volume coffre arrière réduit (357 litres)

Poids important

Faible agrément de conduite

Modes de conduite peu prononcés

Modes récupération énergie peu marqués

Cinquième place étroite

Valeurs revente basses

Autonomie réelle limitée (402 kilomètres)

Espace arrière contraint

Volume coffre arrière réduit (357 litres)

Poids important

Faible agrément de conduite

Modes de conduite peu prononcés

Modes récupération énergie peu marqués

Cinquième place étroite

Valeurs revente basses

Réseau distribution restreint

Mis à jour le 27/12/2021