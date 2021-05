Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion MINI Mini 5 portes ÉVALUATION Une citadine cinq portes premium envoutante et fonctionnelle 7.8 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 7/10 7/10 8/10 9/10 7/10 8/10 10/10 5/10 8/10 17 Photos © MINI Synthése Une Mini cinq portes pêchue, branchée, connectée et fonctionnelle

La Mini cinq portes est une redoutable concurrente pour l' La troisième génération de la Mini se décline dans une silhouette cinq portes rallongée de près de quatre mètres.La Mini cinq portes est conçue techniquement sur la nouvelle "UKL" BMW destinée aux modèles de taille inférieure.La Mini cinq portes propose des prestations premium et un espace intérieur habitable au quotidien dans un style caractéristique.La citadine cinq portes/cinq places des beaux quartiers Mini est armée pour profiter de l'engouement d'une partie de la clientèle pour les petites citadines cinq portes branchées.La Mini cinq portes est une redoutable concurrente pour l' Audi A1 Sportback mais également pour les citadines cinq portes des marques généralistes. Thème suivant Mis ? jour le 18/05/2021