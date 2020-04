Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion MITSUBISHI ASX ÉVALUATION Un SUV compact au style extérieur robuste 8.0 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 9/10 7/10 9/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 7/10 23 Photos © Mitsubishi Synthése Un SUV compact au style robuste et impactant

Le SUV ASX est commercialisé à 27 490 euros (2.0 litres S-MIVEC 150 CVT Intense). Le Mitsubishi ASX est un SUV compact au style extérieur robuste et impactant.L' ASX adopte la philosophie Mitsubishi de conception « robuste et ingénieuse » qui se veut une expression du slogan mondial de la marque japonaise « Drive your Ambition ».Compact tout en conservant la position de conduite haute d'un SUV pour dominer la route, l'ASX se montre maniable et facile à conduire.L'ASX est un SUV compact conçu pour la ville, mais dont la polyvalence le rend adapté à toutes les situations, qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne ou d'aventures hors des sentiers battus.L'ASX est mû par un moteur 2.0 litres Mivec 16 soupapes, accouplé à une boite CVT Invecs à six rapports avec un mode Sport à l'étagement court.Le moteur 2.0 litres Mivec délivre une puissance de 150 ch et un couple de 195 Nm à 4 200 tr/mn.Le SUV compact Mitsubishi est disponible en deux roues motrices.L'ASX dispose de plusieurs technologies d' aide à la conduite : système de réduction de vitesse avant collision (FCM - Forward Collision Mitigation), alerte de franchissement de ligne (LDW - Lane Departure Warning), aide au démarrage en côte (HSA - Hill Start Assist), contrôle actif de stabilité (ASC) et de traction (TCL), signal de freinage d'urgence (ESS), système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA), système de surveillance d'angle mort (BSW) avec assistance au changement de voie (LCA), régulateur de vitesse avec commandes au volant et système radar laser de réduction d'accélération involontaire (RMS - Mis-acceleration mitigation system) dont le but est d'éviter de heurter d'éventuels obstacles devant le véhicule.Le SUV ASX est commercialisé à 27 490 euros (2.0 litres S-MIVEC 150 CVT Intense). Thème suivant Mis à jour le 07/04/2020