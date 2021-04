Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion MITSUBISHI Eclipse Cross ÉVALUATION Un SUV compact hybride rechargeable la silhouette effile vers larrire 8.1 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 9/10 8/10 9/10 8/10 9/10 8/10 10/10 5/10 7/10 17 Photos © Mitsubishi Synthése Un SUV compact hybride rechargeable au design affûté

Le SUV Mitsubishi propose des technologies d' Le SUV compact hybride rechargeable Mitsubishi Eclipse Cross se démarque par son design affûté en adoptant un profil de coupé avec une silhouette effilée vers l'arrière.Long de 4 545 millimètres, le SUV Coupé hybride rechargeable Mitsubishi est large de 1 805 millimètres et haut de 1 680 millimètres.Le volume de coffre atteint 328 litres.Le SUV compact au profil de coupé Mitsubishi Eclipse Cross embarque la technologie Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) de la marque japonaise.L'Eclipse Cross PHEV est animé par un moteur essence à combustion interne 2.0 litres 4 cylindres à cycle Atkinson de 98 ch et 193 Nm de couple et deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, de type synchrones à aimant permanent.La batterie motrice logée sous le plancher contribue à abaisser le centre de gravité et à rendant la voiture plus stable.La répartition des masses est à 55-45 % entre l'avant et l'arrière.L'Eclipse Cross PHEV dispose d'une transmission intégrale à deux moteurs électriques indépendants avec des puissances de 82 ch sur les roues avant et de 95 ch sur les roues arrière, pour un couple immédiatement disponible de 137 Nm à l'avant et de 195 Nm à l'arrière.Entièrement chargée, la batterie lithium-ion d'une capacité nominale de 13,8 kWh et d'une tension totale de 300 V donne au SUV Coupé hybride Mitsubishi une autonomie de 45 km WLTP en mode tout électrique.Le SUV Mitsubishi propose des technologies d' aide à la conduite de dernière génération. Thème suivant Mis ? jour le 06/04/2021