Les ingénieurs de la marque japonaise ont accordé une importance toute particulière à l'aérodynamisme lors de la conception de la



La



A l'



Reprenant les derniers codes stylistiques de la marque Mitsubishi, la Space Star adopte la calandre Dynamic Shield qui symbolise l'identité de Mitsubishi, ainsi qu'un nouveau dessin des pare-chocs et des optiques.



Les lignes forment une enveloppe protectrice des flancs jusqu'à la face avant.



La grille carrée avec ses barres verticales et horizontales donnent au bouclier avant un aspect plus puissant.



La position des optiques renforce l'impression de largeur et de stabilité de l'avant. Le dessin des feux à LED multiples les rapproche visuellement de la grille et des antibrouillards situés aux angles du pare-chocs.



L'arrière apparait plus large et plus stable avec un dessin plus carré des extrémités du pare-chocs et la signature en L des feux à LED horizontaux qui s'étirent sur toute la largeur de la voiture.



La Space Star reçoit des jantes en alliage de 15 pouces au style bi-ton.



Longue de 3 845 mm, la Space Star fait 1 665 mm de large pour 1 505 mm de haut.



La modernisation du style extérieur de la Space Star se retrouve à l'intérieur du véhicule avec un volant multifonctions avec des inserts « Piano black », un combiné d'instruments caractérisé par un éclairage blanc, des cadrans pourvus d'un fond noir sur blanc et des instruments cerclés d'un entourage chromé sur la version supérieure.



Dans l'habitacle, plusieurs éléments sont recouverts d'un tissu doux au toucher.



L'instrumentation et les boutons des vitres électriques sont rehaussés d'inserts en carbone au look sportif.



La Space Star profite d'un système Smartphone Display Audio (SDA) avec un écran 7 pouces. Le système Smartphone Display Audio (SDA) est compatible Apple CarPlay et Android



Le niveau de finition supérieur reçoit une sellerie mêlant tissu et cuir synthétique.



La Space Star offre une bonne habitabilité pour quatre adules jusqu'à 1,80 mètre.



Le cinquième passager installé en place centrale arrière est à l'étroit



Capable de transporter cinq occupants et 235 litres de bagages, la Space Star est légère (870 kg à vide pour un poids en charge de 1 290 kg).



La banquette arrière est rabattable et fractionnable en 60/40. Banquette arrière rabattue, la capacité de chargement de la petit



La roue de secours est remplacée par un kit anti-crevaison. Une roue de secours est proposée en accessoires.



La Space Star est équipée d'une suspension à éléments MacPherson avec barre stabilisatrice à l'avant et d'une suspension à corps d'essieu travaillant à la torsion avec ressorts hélicoïdaux à l'arrière.



Les suspensions sont souples.



La citadine Mitsubishi profite de plusieurs évolutions techniques pour plus d'agrément de conduite (étalonnage de la direction assistée électrique et réduction du roulis de la caisse).



La citadine cinq portes cinq places Mitsubishi est animée au choix par deux motorisations 3 cylindres essence MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) (1.0L de 71 ch et 1.2L de 80 ch).



Le système d'arrêt et redémarrage automatique Auto Stop & Go est présent sur les deux motorisations essence proposées.



La Space Star bénéfice de la réduction du poids de la quasi-totalité des pièces du véhicule développé sur la plate-forme internationale « Global Small », de la réduction de la résistance au roulement, d'amélioration de l'aérodynamique de la caisse pour une résistance à l'air et une traînée réduites et d'améliorations poussées de la transmission, des freins et des pneus.



L'optimisation structurelle et l'emploi généralisé d'acier haute résistance, entre autres, ont permis une nette réduction du poids par rapport à la moyenne du segment B.



La



Courte (3 845 mm), légère (870 kg à vide), aérodynamique (Cx : 0,27), sobre (5,1 litres aux 100 km avec le 1.0 litre Mivec 71 AS&G) et propre (115 g/km avec le 1.0 litre Mivec 71 AS&G), la Space Star affiche un faible rayon de braquage de 4,6 mètres malgré une caisse large de 1 665 mm, tout en offrant le niveau d'équipement de base et de sécurité attendus sur le segment B en France.



La structure de caisse brevetée RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) utilisée par la Mitsubishi Space Star combine une face avant à absorption d'énergie de choc, une structure d'habitacle ultra rigide et à l'avant, des traverses droites et de grande section, baptisées « structure à chemins de charge multiples ».



La Mitsubishi Space Star a reçu quatre étoiles sur cinq possibles aux



Les résultats aux tests de protection des occupants adultes, de protection des occupants enfants et de protection des piétons (respectivement 90%, 72% et 73%) ont été nettement supérieurs à ceux requis (respectivement 80%, 60% et 60%) pour décrocher une



La Mitsubishi Space Star a par contre enregistré un faible score de 55% aux tests d'évaluation des systèmes d'aide à la sécurité, pour un minimum requis de 65% pour l'obtention des cinq étoiles.



De nouveaux



D'un poids à vide de 870 kg (1 290 kg de poids en charge), la petite citadine Mitsubishi affiche des



Le moteur MIVEC 3 cylindres 1.0 litre développe une puissance de 71 ch et un couple de 88 Nm à 5 000 tr/min.



Avec une vitesse maximale de 172 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 16,9secondes, il est plus à l'aise en ville que sur de longs trajets.



Toujours sobre avec le pied léger, il se contente d'une consommation mixte de 4,6 litres aux 100 km avec des émissions de CO2 de 105 g par km WLTP (4,5 litres aux 100 km avec des émissions de CO2 de 102 g par km NEDC corrélé).



Dans sa version 1.2 litre, le moteur MIVEC 3 cylindres développe une puissance de 80 ch et un couple de 106 Nm à 4 000 tr/min.



Il entraîne la Space Star à une vitesse de pointe sur circuit fermé de 180 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 12,8 secondes. Il rend la Space Star plus



Côté consommation, le bloc 3 cylindres 1.2 litre 80 ch se contente de 5,3 litres de



La Mitsubishi Space Star est dans la classe B (1.0 litre MIVEC 3 cylindres 71 ch) et C (1.2 litre MIVEC 3 cylindres 80 ch) de l'



Au volant de la Space Star, la visibilité est bonne. Le conducteur a une excellente visibilité sur les deux extrémités du capot moteur et sur les côtés.



La citadine cinq places cinq portes Mitsubishi démarre à partir de 11 990 euros (1.0 Mivec 71 AS&G In).



La Space Star est disponible en quatre niveaux de finition: In, Invite, Red Line Edition et Intense.



La citadine Mitsubishi Space Star est commercialisée chez les 125 concessionnaires du réseau Mitsubishi.



La Mitsubishi Space Star bénéficie d'une garantie 5 ans ou 100 000 km.



La Mitsubishi Space Star est fabriquée en Thaïlande dans l'usine de Laem Chabang pour le monde entier. Tous les véhicules font l'objet d'une inspection avant expédition encadrée par des inspecteurs japonais expérimentés.



Vendues dans plus de 90 pays, dont la Thaïlande, l'Europe et les États-Unis, la Space Star et la Mirage totalisant 684 000 unités vendues dans le monde depuis 2013 (dont plus de 200 000 en Europe).



La Space Star est le best-seller de Mitsubishi en Europe avec plus de 36 000 unités vendues en 2018.



La Mitsubishi Space Star s'est vendue à 3 075 exemplaires en France en 2019 (1 915 exemplaires en 2018, 434 unités en 2017, 411 ventes en 2016, 634 unités vendues en 2015, 580 exemplaires en 2014 et 504 unités vendues en 2013).



Les principaux marchés de la Space Star sont la Thaïlande, l'Australie, l'Allemagne, l'Indonésie et les Etats-Unis.



En Allemagne, la marque japonaise a obtenu la troisième place de l'enquête de satisfaction client « Vehicle Ownership Satisfaction Study » menée en 2012 par J.D Power et Associates et Auto Test.



La voiture mondiale Mitsubishi vise avant tout les classes moyennes des marchés émergents et les clients contraints financièrement en Europe ou ceux privilégiant un véhicule rationnel à



La Space Star n'est pas au sens strict une



La Space Star est disponible dans les coloris Bleu Pop, Rouge Tango, Gris Punk, Gris Rock, Noir



Les équipements de série de la Mitsubishi Space Star:



IN:



• Aide au démarrage en côte (HSA)

• Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement et déclenchement automatique des essuie-glaces avant)

• Climatisation manuelle (avec filtre habitacle)

• Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

• Enjoliveurs 14 pouces

• Feux arrière avec signature lumineuse à LED

• Feux de jour halogènes

• Joncs de calandre chromés

• Lecteur CD-MP3

• Ordinateur de bord

• Ouverture et fermeture des portes centralisées

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

• Spoiler arrière couleur carrosserie

• Système audio avec radio LW/MW/FM, prise AUX, prise USB et 4 haut-parleurs

• Vitres avant électriques



INVITE (en plus par rapport à la version IN):



• Commandes du système audio au volant

• Décors de panneaux de portes tissu avec inserts aspect carbone

• Jantes alliage 14 pouces

• Montants de portes noirs

• Poignées de portes avant intérieures chromées

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants

• Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur

• Système de téléphonie Bluetooth

• Vitres arrière électriques

• Volant 3 branches multifonction et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir



RED LINE EDITION (en plus par rapport à la version INVITE):



• Climatisation automatique (avec filtre habitacle)

• Jantes alliage bi-ton 15 pouces

• Joncs de calandre rouges (uniquement sur le niveau de finition Red Line EDITION)

• Régulateur de vitesse

• Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs

• Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées



INTENSE (en plus par rapport au niveau de finition RED LINE EDITION):



• Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)

• Caméra de recul

• Commutation automatique entre feux de route et feux de croisement (AHB)

• Feux de jour à LED

• Projecteurs à LED

• Projecteurs antibrouillard

• Smartphone-link Display Audio 3.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 7 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay (entraîne la suppression du lecteur CD-MP3)

• Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons (FCM)



Prix compétitif (11 990 euros)

intérieur

Hauteur sous toit arrière

Equipement sécurité

Maniable (rayon braquage de 4,6 mètres)

Légère (870 kg à vide)

Aérodynamique (Cx de 0,27)

Emissions CO2 faibles

Consommation réduites

Bonne visibilité

Garantie 5 ans ou 100 000 km



Finition basique

Beaucoup de plastiques durs

Matériaux intérieur bons marchés

Peu de rangements

Cinquième place étroite

Pas de système de navigation intégré

Pas de protections latérales

Pas de roue de secours (proposée en Accessoires)

Réseau Mitsubishi peu implanté (125 points)

Valeurs de revente

