Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion NISSAN Juke ÉVALUATION Un crossover urbain au design athlétique 8.2 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 9/10 8/10 8/10 8/10 9/10 8/10 9/10 7/10 7/10 12 Photos © Nissan Synthése Un crossover coupé au design athlétique

Le crossover urbain



Le



Le Nissan Juke est animé par une motorisation essence DIG-T trois-cylindres turbo de 1.0 litre développant 117 ch.



Le Nissan Juke propose le freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons et des cyclistes, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la prévention de franchissement de ligne, l'alerte de trafic arrière et la surveillance active des angles morts qui permet d'alerter le conducteur si un autre véhicule se trouve dans l'angle mort mais aussi d'intervenir si nécessaire.



Sur voie rapide, la technologie Nissan ProPilot/Drive Assist gère la direction, maintient la vitesse souhaitée et la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède.



Plus spacieux, plus qualitatif, plus technologique et plus connecté, le Juke de seconde génération est aussi nettement plus cher que le crossover de première génération.



La première génération du Juke, lancée il y a près de dix ans, a réalisé 140 000 ventes en France, près d'un million en Europe et 1,5 million dans le monde. Le crossover urbain Nissan Juke se singularise grâce son design athlétique, son toit flottant et son profil rappelant celui d'un coupé.Le Nissan Juke repose sur une plate-forme rigide offrant stabilité, performances et capacités en virage.Le Nissan Juke est animé par une motorisation essence DIG-T trois-cylindres turbo de 1.0 litre développant 117 ch.Le Nissan Juke propose le freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons et des cyclistes, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la prévention de franchissement de ligne, l'alerte de trafic arrière et la surveillance active des angles morts qui permet d'alerter le conducteur si un autre véhicule se trouve dans l'angle mort mais aussi d'intervenir si nécessaire.Sur voie rapide, la technologie Nissan ProPilot/Drive Assist gère la direction, maintient la vitesse souhaitée et la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède.Plus spacieux, plus qualitatif, plus technologique et plus connecté, le Juke de seconde génération est aussi nettement plus cher que le crossover de première génération.La première génération du Juke, lancée il y a près de dix ans, a réalisé 140 000 ventes en France, près d'un million en Europe et 1,5 million dans le monde. Thème suivant Mis à jour le 19/12/2019