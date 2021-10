Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion OPEL Grandland ÉVALUATION Un SUV au look branch de tout-terrain 8.6 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 9/10 8/10 9/10 9/10 8/10 9/10 10/10 7/10 8/10 18 Photos Synthése Un SUV aux lignes modernes et dynamiques

Développé avec



Long de 4,48 mètres, le Grandland doit son look athlétique à des lignes ramassées qui font ressortir ses porte-à-faux courts et au visage de la marque Opel Vizor.



En l'absence de transmission intégrale, le Grandland propose, en option, le système électronique de contrôle de motricité IntelliGrip.



Le SUV compact Opel embarque une multitude d'



L'empattement long de 2 675 millimètres permet au SUV compact allemand de pouvoir accueillir jusqu'à cinq personnes et d'offrir un coffre, avec double plancher, permettant de charger variant de 514 litres de bagages (390 litres en version



La position d'assise surélevée facilite l'entrée et la sortie et offre une bonne visibilité périphérique.



Le tableau de bord et la console centrale avec écran tactile sont organisés de façon claire selon un plan horizontal et sont orientés vers le conducteur.



Le Grandland est proposé en versions essence, hybrides rechargeables et diesel.



Le conducteur et les passagers du Grandland sont connectés grâce au système IntelliLink, compatible avec Android Développé avec Peugeot -Citroën, le SUV compact Opel Grandland affiche une allure de tout-terrain avec le visage de la marque Opel Vizor et des lignes dynamiques.Long de 4,48 mètres, le Grandland doit son look athlétique à des lignes ramassées qui font ressortir ses porte-à-faux courts et au visage de la marque Opel Vizor.En l'absence de transmission intégrale, le Grandland propose, en option, le système électronique de contrôle de motricité IntelliGrip.Le SUV compact Opel embarque une multitude d' équipements d' aide à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif avec détection des piétons et freinage d'urgence automatique, alerte de franchissement de ligne, alerte anticollision avant avec freinage automatique d'urgence, système d'alerte de présence dans l'angle mort, aide à la conduite sur autoroute Highway Integration Assist, alerte de somnolence, assistant de stationnement automatique, reconnaissance des panneaux de signalisation, caméra 360°, système Night Vision ou encore éclairage IntelliLux LED Pixel.L'empattement long de 2 675 millimètres permet au SUV compact allemand de pouvoir accueillir jusqu'à cinq personnes et d'offrir un coffre, avec double plancher, permettant de charger variant de 514 litres de bagages (390 litres en version hybride rechargeable).La position d'assise surélevée facilite l'entrée et la sortie et offre une bonne visibilité périphérique.Le tableau de bord et la console centrale avec écran tactile sont organisés de façon claire selon un plan horizontal et sont orientés vers le conducteur.Le Grandland est proposé en versions essence, hybrides rechargeables et diesel.Le conducteur et les passagers du Grandland sont connectés grâce au système IntelliLink, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay et OpelConnect. Thème suivant Mis ? jour le 27/09/2021