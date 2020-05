Synthése

Une grande berline dotée d'une panoplie complète de systèmes d'aide à la conduite

Reposant sur une nouvelle architecture, l' Opel Insignia Grand Sport affiche une silhouette élancée athlétique de coupé quatre portes.Longue de 4 906 millimètres, la grande berline à la silhouette élancée athlétique Opel vise la catégorie supérieure.L'Opel Insignia Grand Sport peut compter sur ses équipements technologiques, son espace intérieur, le sérieux de sa fabrication et sur des prix contenus.La berline haut de gamme Opel vise les entreprises et les particuliers établis cherchant un véhicule de grande taille avec des qualités premium, voulant avoir une voiture sobre, bien dessinée et équipées de technologies utiles.

Mis à jour le 07/05/2020